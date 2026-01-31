THACO AUTO nhận đặt cọc SUV cỡ lớn Mazda CX-90, giá dự kiến 2,5 tỉ đồng

Chưa đầy 2 tháng sau khi "nhá hàng" tại thị trường Việt Nam, mẫu SUV cỡ lớn Mazda CX-90 mới đây chính thức được THACO AUTO nhận đặt cọc tại các đại lý và trên kênh bán hàng trực tuyến của Mazda Việt Nam. Động thái đánh dấu bước đi mới của thương hiệu ô tô Nhật Bản ở phân khúc xe gầm cao cao cấp.

Theo thông tin công bố, Mazda CX-90 nhận đơn đặt cọc từ cuối tháng 1.2026, dự kiến giao xe tới tay khách hàng trong tháng 5.2026, với mức giá tạm tính khoảng 2,5 tỉ đồng. Tại Việt Nam, xe được phân phối theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Những chiếc Mazda CX-90 đầu tiên dự kiến sẽ bàn giao đến tay khách Việt vào tháng 5.2026 ẢNH: CHÍ TÂM

Mazda CX-90 là mẫu SUV cỡ lớn mới nhất của Mazda, đồng thời được xếp ở nhóm xe "flagship" trong dải sản phẩm toàn cầu của hãng xe Nhật Bản. Việc đưa CX-90 về Việt Nam cho thấy định hướng mở rộng của THACO AUTO, không chỉ tập trung vào nhóm xe phổ thông vốn đang chiếm ưu thế về doanh số, mà từng bước tiếp cận phân khúc cao hơn, nơi biên độ cạnh tranh hẹp và đòi hỏi khác biệt rõ ràng về sản phẩm.

So với các mẫu SUV thương hiệu Mazda khác đang bán tại Việt Nam như CX-5 hay CX-8, CX-90 có kích thước lớn hơn đáng kể, hướng đến nhóm khách hàng gia đình đông người hoặc người dùng có nhu cầu sử dụng xe 7 chỗ nhưng vẫn đặt yếu tố công nghệ và trải nghiệm vận hành lên hàng đầu. Đây cũng là phân khúc mà thị trường Việt Nam chưa có quá nhiều lựa chọn mang "chất Nhật", khi phần lớn các mẫu SUV cỡ lớn hiện nay đến từ thương hiệu Mỹ hoặc châu Âu.

Mazda CX-90 tại Việt Nam dự kiến được phân phối với cấu hình plug-in hybrid (PHEV), kết hợp giữa động cơ xăng dung tích 2.5 lít và mô-tơ điện. Cấu hình này cho tổng công suất hơn 320 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Việc lựa chọn phiên bản PHEV thay vì động cơ thuần xăng cho thấy Mazda đang thử nghiệm phản ứng của thị trường Việt Nam với dòng xe điện hóa ở phân khúc cao cấp.

Mẫu SUV cỡ lớn nhà Mazda định vị ở nhóm xe "flagship", xe trang bị nhiều tính năng, công nghệ hiện đại ẢNH: CHÍ TÂM

Mặc dù vậy, đây dự báo sẽ là thách thức không nhỏ với thương hiệu Nhật. Bởi ở góc độ thực tế, công nghệ hybrid sạc ngoài (PHEV) tại Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức. Hạ tầng trạm sạc chưa phổ biến, thói quen sử dụng xe điện hóa của người tiêu dùng chỉ mới bắt đầu hình thành. Điều này khiến CX-90 khó có thể trở thành sản phẩm "bán chạy", mà nhiều khả năng sẽ đóng vai trò thăm dò thị trường, đồng thời nâng hình ảnh thương hiệu Mazda ở nhóm khách hàng cao cấp.

Về trang bị, CX-90 được định vị ở mức cao so với mặt bằng chung của xe Nhật. Nội thất sử dụng vật liệu cao cấp, bố trí theo phong cách tối giản, tập trung vào trải nghiệm người lái. Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) nằm trong gói i-Activsense tiếp tục là điểm nhấn quen thuộc của Mazda, trong đó có nhiều tính năng an toàn chủ động vốn đang dần trở thành tiêu chuẩn ở phân khúc xe tiền tỉ.

Việc THACO AUTO nhận đặt cọc CX-90 diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang triển khai chiến lược tái định vị thương hiệu Mazda tại Việt Nam. Trước đó, THACO đã giới thiệu Mazda CX-5 thế hệ mới cùng một loạt SUV "lạ" so với thị trường trong nước như CX-60, qua đó mở rộng dải sản phẩm từ phổ thông đến cận cao cấp. CX-90 được xem là bước tiếp theo, hoàn thiện bức tranh SUV của Mazda tại Việt Nam.

Mazda CX-90 cạnh tranh với cả những đối thủ đến từ châu Âu như Volkswagen Teramont ẢNH: CHÍ TÂM

Dù vậy, mức giá dự kiến khoảng 2,5 tỉ đồng đặt CX-90 vào thế cạnh tranh không hề dễ dàng. Bởi phân khúc SUV cỡ lớn tuy không quá đông đúc nhưng có yêu cầu cao về giá trị sử dụng. Ở tầm giá này, người tiêu dùng thường cân nhắc nhiều ở những yếu tố ngoài thông số kỹ thuật, bao gồm giá trị thương hiệu, khả năng giữ giá, chi phí sử dụng dài hạn và mạng lưới dịch vụ hậu mãi. Đây đều là những "bài toán" không đơn giản đối với một mẫu SUV Nhật ở phân khúc vốn quen thuộc với các tên tuổi lâu năm.

Một số chuyên gia nhận định, Mazda CX-90 nhìn chung khó tạo ra hiệu ứng doanh số lớn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc đưa mẫu xe này về Việt Nam có ý nghĩa chiến lược nhiều hơn là thương mại.