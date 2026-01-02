Trung Quốc tung xe hybrid có thể chạy thuần điện gần 450 km, cao hơn xe điện

Một chiếc xe hybrid có thể chạy ở chế độ thuần điện xa hơn so với xe điện đúng nghĩa. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng đó lại là thực tế đang diễn ra tại Trung Quốc, khi hãng xe Xpeng mới đây vừa tung ra thị trường mẫu xe lai xăng - điện mới, có phạm vi hoạt động thuần điện lên đến gần 450 km.

Chiếc xe được nhắc đến là thuộc mẫu Xpeng P7+ 2026. Theo thông tin từ chuyên trang CarNewsChina, mẫu sedan cỡ trung đang khá thành công tại thị trường Trung Quốc vừa trình làng phiên bản nâng cấp 2026. Đây là phiên bản được hãng định hướng phân phối trên toàn cầu, với kế hoạch có mặt ở 36 quốc gia trong năm 2026. Đáng chú ý, Xpeng P7+ 2026 bán ra đồng loạt hai biến thể, gồm biến thể xe chạy điện hoàn toàn (BEV) và biến thể hybrid mở rộng (EREV).

Xpeng P7+ 2026 gây chú ý với biến thể EREV có khả năng di chuyển thuần điện quãng đường lên đến gần 450 km ẢNH: CARNEWSCHINA

Trong đó, biến thể EREV khiến nhiều người kinh ngạc khi đạt phạm vi vận hành thuần điện vượt trội. Cụ thể, Xpeng P7+ EREV khi vận hành bằng năng lượng từ pin trước khi tới hạn cần tới bộ phát điện xăng hỗ trợ có thể di chuyển quãng đường khoảng 430 km (theo công bố từ hãng). Con số này được đánh giá cao nhất trong nhóm sedan EREV trên toàn cầu hiện nay; vượt xa các xe hybrid khác, thường chỉ có phạm vi điện khoảng 200 - 300 km.

Thậm chí, ngay cả khi so với nhiều mẫu xe điện thuần đang bán trên thị trường, phạm vi 430 km cũng là một con số ấn tượng, cao hơn nhiều xe BEV cùng phân khúc, vốn phải mất nhiều thời gian sạc pin để đạt được quãng đường tương tự. Trong khi, với các dòng xe thuần điện có pin lớn, phạm vi di chuyển trung bình thường 600 - 700 km, đối với nhiều xe kích thước nhỏ gọn hay tầm trung, mức 400 km đã là mục tiêu đầy thách thức.

Xpeng P7+ phiên bản 2026 hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua công nghệ giữa các hãng xe điện và hybrid trên thế giới ẢNH: CARNEWSCHINA

Ngoài phạm vi chạy thuần điện ấn tượng, P7+ EREV còn có tổng phạm vi vận hành kết hợp vượt trội, lên tới 1.550 km theo chuẩn đo CLTC khi tính cả phạm vi do động cơ xăng tạo ra. Điều này đặc biệt hữu ích tại những thị trường mới, nơi mạng lưới trạm sạc còn hạn chế.

Các chuyên gia nhận định, điểm đặc biệt của hệ thống EREV trên P7+ nằm ở cơ chế hoạt động. Theo đó, động cơ xăng 1.5 lít trên mẫu xe Trung Quốc này sẽ đóng vai trò máy phát điện, chỉ cung cấp năng lượng cho bộ pin và động cơ điện khi pin yếu chứ không truyền lực trực tiếp tới bánh xe. Điều này mang lại cảm giác lái gần giống xe điện, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào trạm sạc. Đây được xem là một lợi lớn trong bối cảnh hạ tầng sạc chưa đồng đều tại nhiều khu vực.

Về mặt công nghệ, Xpeng P7+ 2026 được nâng cấp toàn diện với 104 cải tiến so với bản cũ, bao gồm cả việc áp dụng nền tảng điện 800 V cho phiên bản BEV, hỗ trợ sạc siêu nhanh và nhiều tính năng tiện nghi mới. Thiết kế xe cũng được làm mới, đem tới cảm giác hiện đại hơn so với phiên bản trước đó.

Xpeng P7+ 2026 được hãng xe Trung Quốc định hướng bán ra trên phạm vi toàn cầu từ năm 2026 ẢNH: CARNEWSCHINA

Có thể nói, sự xuất hiện của một mẫu sedan EREV với phạm vi chạy thuần điện lên đến gần 450 km như Xpeng P7+ không chỉ cho thấy năng lực ngày càng tiến bộ của các hãng xe Trung Quốc, mà còn phản ánh chiến lược "đa dạng hóa nguồn năng lượng" trong giai đoạn chuyển tiếp từ xe xăng sang điện. Trong bối cảnh hạ tầng sạc ở nhiều nơi trên thế giới vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của người dùng, giải pháp hybrid mở rộng như P7+ có thể được xem là một bước đi thực dụng, giúp giảm lo lắng về phạm vi khi di chuyển xa.

Với kế hoạch ra mắt tại hơn 30 thị trường toàn cầu, Xpeng P7+ phiên bản 2026 hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua công nghệ giữa các hãng xe điện, hybrid trên thế giới.