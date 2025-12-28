Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe điện

Sự thật về tính an toàn tuyệt đối của pin thể rắn trên xe điện

Chí Tâm
Chí Tâm
28/12/2025 14:59 GMT+7

Được kỳ vọng là bước ngoặt công nghệ, giúp giải quyết bài toán về thời gian sạc, phạm vi hoạt động trên xe điện nhưng pin thể rắn đang đối mặt với nhiều nghi vấn về tính an toàn. Tại Hội nghị pin năng lượng thế giới 2025, nhiều chuyên gia đã cảnh báo rủi ro cháy nổ từ loại pin này.

Từ lâu, pin thể rắn được xem là tương lai mang tính bước ngoặt của ngành công nghiệp ô tô điện. Các "ông lớn" trong ngành như Toyota, SAIC, Chery... đều đang nghiên cứu, phát triển hoàn thiện loại pin này, hứa hẹn giải quyết triệt để bài toán lớn nhất của người dùng xe điện nằm ở phạm vi hoạt động và thời gian sạc pin.

So với pin lithium-ion truyền thống, pin thể rắn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội nhờ cấu tạo đặc biệt. Bằng cách thay thế dung dịch điện phân lỏng bằng chất điện phân dạng rắn như gốm hoặc polymer, loại pin này cho phép các kỹ sư đẩy mật độ năng lượng lên mức gấp đôi pin thông thường.

Sự thật về tính an toàn tuyệt đối của pin thể rắn trên xe điện - Ảnh 1.

Pin thể rắn không an toàn tuyệt đối như cách nhiều hãng xe truyền thông, quảng bá

ẢNH: AI

Điều này không chỉ giúp kích thước bộ pin nhỏ gọn, giảm trọng lượng của xe mà còn giúp tăng phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy. Đồng thời, loại pin này còn rút ngắn thời gian sạc so với công nghệ pin lithium-ion thông thường.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cũng như chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pin năng lượng cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh người dùng về loại pin thể rắn này. Tại Hội nghị pin năng lượng thế giới diễn ra vào tháng 12.2025, một số chuyên gia đầu ngành đã bác bỏ khái niệm "an toàn tuyệt đối" đối với pin thể rắn trong vấn đề cháy, nổ.

Lý giải cho nhận định này, các chuyên gia cho rằng dù loại bỏ được chất điện phân lỏng, nhưng pin thể rắn vẫn là một hệ thống tích trữ năng lượng cực cao. Một trong những thành phần cốt lõi của loại pin này là lithium kim loại - vật liệu có tính hoạt động hóa học mạnh. Trong điều kiện cực đoan như va chạm mạnh do tai nạn, lỗi cấu trúc bên trong bộ pin... lithium kim loại có thể phản ứng trực tiếp với vật liệu cực dương, tạo ra mức nhiệt lên tới 2.500 độ C ngay cả trong tình trạng pin đã xả hết điện.

Sự thật về tính an toàn tuyệt đối của pin thể rắn trên xe điện - Ảnh 2.

Một số hãng xe lên lộ trình thương mại hóa pin thể rắn trong giai đoạn 2027 - 2030

ẢNH: TN

Xét ở góc độ rào cản kỹ thuật, hiện tượng "nhánh cây lithium" xuất hiện bởi các sợi lithium nhỏ li ti có thể xuyên qua màng ngăn, gây ra hiện tượng đoản mạch. Trước đó, nhiều chuyên gia tin rằng nếu tạo ra lớp điện phân rắn cứng cáp sẽ ngăn chặn được hiện tượng này. Tuy nhiên, các lớp điện phân rắn vẫn có những khe hở siêu nhỏ, sợi lithium vẫn có thể len lỏi qua các khe hở này, đâm xuyên lớp ngăn cách, dẫn đến nguy cơ cháy nổ không khác pin truyền thống.

Bên cạnh các rủi ro về mặt hóa học, pin thể rắn vẫn đang đối mặt với bài toán kinh tế và sản xuất quy mô lớn. Việc duy trì tính đồng nhất của vật liệu trong quá trình sản xuất hàng loạt là một thách thức lớn. Hiện tại, dù các hãng xe như FAW, GAC hay Dongfeng đã có những bước tiến trong việc sản xuất thử nghiệm nhưng thời điểm để những bộ pin này được thương mại hóa hàng loạt vẫn là dấu hỏi lớn.

Nhìn chung, pin thể rắn là một bước tiến đáng kể, giúp giải quyết nhiều bài toán nan giải đối với ô tô điện hiện nay. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhấn mạnh rằng người dùng cần có một cái nhìn thực tế và tỉnh táo. Pin thể rắn không phải là một "phép màu" giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro cháy nổ. Thay vào đó, đây là một giải pháp an toàn hơn nhưng đòi hỏi khả năng làm chủ công nghệ cực cao của các nhà sản xuất.

