Nhạc sĩ Huy Tuấn: GAC M8 là bản Sonata hành trình cảm xúc

Với nhạc sĩ Huy Tuấn, cảm hứng sáng tạo không chỉ đến từ phòng thu hay sân khấu mà thường bật lên bất chợt, ngay trên những con đường trong thành phố. "Mình sáng tác ở mọi nơi, nhất là khi đang di chuyển. Một chiếc xe thoải mái, êm ái, riêng tư có thể trở thành không gian lý tưởng để ý tưởng bật ra, giống như những bản nhạc mình từng viết trong những khoảnh khắc lặng thinh giữa dòng người".

Đó là lý do khiến anh yêu cầu rất cao với chiếc xe mình chọn: không chỉ là phương tiện di chuyển mà phải là một "căn phòng di động," nơi thư giãn, nơi sáng tạo, nơi gắn kết gia đình, và hơn hết - nơi phản chiếu cá tính thẩm mỹ của chính mình.

Hành trình tìm kiếm chiếc xe "đúng năng lượng"

"Khi chọn một chiếc xe, mình đặt công năng lên trước. Xe phải phục vụ được gia đình nhiều thế hệ: có người lớn tuổi, trẻ nhỏ, hành lý, các chuyến đi xa…", nhạc sĩ chia sẻ. "Sau đó mới đến công nghệ, vì giờ các hãng cạnh tranh nhau rất gắt gao ở khoản này. Và cuối cùng, nhưng với người làm nghệ thuật như mình lại rất quan trọng: thẩm mỹ."

Theo nhạc sĩ, một chiếc xe đẹp là chiếc xe có "năng lượng" phù hợp với tính cách chủ nhân. "Vẻ ngoài của GAC M8 GX gây ấn tượng từ lần đầu tiên bắt gặp ngoài phố. Mình nhìn thấy xe rồi tìm hiểu, rồi tình cờ biết một người bạn đang dùng. Sau đó chỉ cần một lần trải nghiệm là quyết định luôn".

"Kiểu dáng xe rất khỏe khoắn, vững chãi nhưng không có khoảng cách, đúng như phong cách mà tôi vẫn đang hướng tới, đủ sang trọng nhưng không quá phô trương, đời nhưng không tầm thường".

Từ cảm hứng thiết kế đến trải nghiệm nghệ thuật

Với người nghệ sĩ, không gian để làm việc, sáng tác hay chỉ đơn giản là cảm nhận cũng phải đủ "độ mở". Ngồi trên hàng ghế thứ 2 của chiếc xe này bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ những cảm xúc ấy.

"Khi ngồi lên, cảm giác đầu tiên là sự trọn vẹn và chi tiết. Công nghệ, tiện nghi, độ rộng, ánh sáng, bàn làm việc - đúng nghĩa là một không gian riêng tư di động", anh cho biết thêm, không chỉ là nơi thư giãn với các tiện nghi, tính năng massage mà chiếc xe còn đáp ứng cả những tình huống "cơ động" như thay trang phục, chuẩn bị cho những buổi diễn, những đêm concert hay sự kiện thảm đỏ.

"Đây đúng là một không gian lý tưởng cho người làm nghệ thuật. Có những lúc bật nhạc nhẹ nhàng, nhìn ra phố, cảm xúc cứ thế mà đến".

Khi nghệ sĩ trở thành tài xế

Không chỉ là người ngồi sau thư giãn, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng thường xuyên cầm lái, nhất là trong những chuyến đi dài cùng gia đình.

"Trước đây mình nghĩ dòng MPV cỡ lớn chỉ tối ưu cho hàng ghế sau. Nhưng khi cầm lái GAC M8 GX, cảm giác lại khác hoàn toàn. Vô lăng cho ta cảm giác đầm - chắc, tăng tốc mượt, vững chãi khi đạt tốc độ cao, một cảm giác rất ít thấy ở phân khúc xe MPV, thật là ngạc nhiên".

"Mình đã từng trải nghiệm và lái những chiếc siêu xe, những cảm giác mạnh mẽ, rất thể thao, đầm xe và bám mặt đường cũng có được khi lái chiếc GAC M8 GX này. Và mình tìm thấy được sự cân bằng giữa cảm xúc của người cầm lái và sự tiện nghi của cả gia đình".

Người bạn lớn của gia đình

Với nhạc sĩ Huy Tuấn, xe không chỉ là phương tiện cho riêng mình, mà còn là không gian chung của cả nhà - nơi mỗi người đều có một trải nghiệm riêng biệt. Và GAC M8 GX làm được điều đó.

"Với các màn hình khá lớn trong xe, các bạn nhỏ rất mê nên các bạn xem phim, nghe nhạc. Mình trước đây nghĩ mấy cái này không cần thiết, nhưng đúng là khi có những chuyến du lịch xa mới thấy giá trị. Giờ đi đâu cũng đi cao tốc, đường êm, xe lại cách âm tốt, nên cả nhà hoàn toàn thư giãn trên xe. Các bạn nhỏ thì giải trí, ông bà thì xem phim bộ, còn mình thì nghe podcast, đọc kịch bản, hoặc... đôi lúc vẫn thì thầm những sáng tác bất chợt trên chiếc xe này".

Một điểm khá thú vị là nhạc sĩ không có nhu cầu độ lại xe. "Mình không can thiệp gì vào thiết kế sẵn của xe cả. Với mình, xe như một tác phẩm nghệ thuật vậy, nó đã được nhà thiết kế làm rất chỉn chu rồi. Mình tôn trọng cái tinh thần đó. Khi mua là mình mua cả cái 'tính cách' của người thiết kế". Theo anh, M8 GX là một mẫu xe đủ đầy khi công nghệ, tiện ích, thẩm mỹ đều ở mức làm hài lòng người dùng khó tính. "Nhiều người vẫn e ngại vì đây là thương hiệu mới tại Việt Nam. Nhưng mình nghĩ nếu có cơ hội trải nghiệm, mọi người sẽ thay đổi góc nhìn".

"Bản sonata của những thiên tài cổ điển"

Khi được hỏi để gọi chiếc xe là một người bạn trên hành trình sáng tạo và sống trọn cảm xúc, anh sẽ mô tả người bạn đó thế nào, nhạc sĩ Huy Tuấn không ngần ngại: "GAC M8 là bản sonata của những thiên tài cổ điển. Nó là một hành trình của những cảm xúc, những đoạn êm dịu xen lẫn cao trào. Đôi khi mình nghĩ, không gian xe chính là phòng thu di động của mình vậy".

Với anh, một chiếc xe tốt là chiếc xe mang đến cảm xúc - không chỉ cho người làm nghệ thuật, mà cho bất cứ ai đang tìm kiếm một không gian riêng tư, thoải mái và đồng hành cùng gia đình.