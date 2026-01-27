Sedan hạng D năm 2025: Toyota Camry chiếm tới 88% thị phần

Sedan hạng D năm 2025: Toyota Camry bỏ xa các đối thủ trong phân khúc này

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), phân khúc xe sedan hạng D ghi nhận đà tăng trưởng một cách bất ngờ. Tuy nhiên, thị phần không đồng đều, chủ yếu thuộc về Toyota Camry.

Cụ thể, toàn thị trường tiêu thụ 2.819 xe sedan hạng D trong năm 2025, tăng khoảng 21% so với năm 2024. Trong đó Toyota Camry bán ra 2.489 xe, chiếm 88% thị phần toàn phân khúc. Ở vị trí thứ hai, KIA K5 đạt doanh số khiêm tốn 232 xe, thấp hơn 69 xe so với năm 2024.

Toyota Camry chiếm tới 88% thị phần toàn phân khúc sedan hạng D trong năm 2025 ẢNH: C.Đ

Xếp vị trí thứ ba, Mazda6 chứng kiến đà sụt giảm doanh số nghiêm trọng trong năm 2025 khi lượng xe bán ra chỉ đạt 56 chiếc và đã ngừng phân phối từ tháng 4.2025. Vị trí cuối cùng thuộc về Honda Accord với 42 xe bàn giao đến tay người dùng trong năm 2025. Phần lớn xe Accord bán ra trong năm 2025 tồn kho từ năm 2023, 2024.

Có thể thấy, phân khúc sedan hạng D dù tăng trưởng nhưng vẫn có rất nhiều thách thức. Phần lớn doanh số đến từ Toyota Camry, trong khi các mẫu xe khác dần rút khỏi thị trường Việt Nam. Dự kiến trong năm 2026, phân khúc này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là trong thời điểm người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng xe đa dụng gầm cao.