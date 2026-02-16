Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Xe gầm cao nào bán chạy nhất Việt Nam tháng đầu năm 2026?

Chí Tâm
Chí Tâm
16/02/2026 17:10 GMT+7

Nhóm xe gầm cao có doanh số khởi sắc trong tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, đặc biệt các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong. Trong khi đó, ô tô điện dù doanh số giảm so với tháng liền trước đó nhưng lượng xe bán ra vẫn ở mức cao.

Xe gầm cao nào bán chạy nhất tháng đầu năm 2026?

Thị trường ô tô Việt Nam mở đầu năm 2026 với kết quả khả quan ở phân khúc xe gầm cao. Số liệu cho thấy nhu cầu khách hàng mua các mẫu xe đa dụng, trong đó các dòng xe sử dụng động cơ xăng truyền thống có sự bứt phá so với tháng 1.2025.

Dẫn đầu nhóm xe gầm cao bán chạy nhất tháng 1.2026 là VinFast VF 5 với 2.737 xe bàn giao đến tay khách hàng. So với tháng 12.2025, mẫu xe điện này giảm doanh số 2.698 xe. VinFast VF 6 xếp phía sau với doanh số đạt 2.485 xe, giảm 1.056 xe so với tháng liền kề. Việc sụt giảm doanh số của bộ đôi xe điện được ghi nhận sau giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, tuy nhiên hai mẫu xe này vẫn giữ vững hai vị trí dẫn đầu nhóm xe gầm cao.

Xe gầm cao nào bán chạy nhất Việt Nam tháng đầu năm 2026?- Ảnh 1.

Chi phí bảo dưỡng của xe sử dụng động cơ đốt trong như Mazda CX-5 tốn kém hơn so với xe điện

ẢNH: C.T

Phần còn lại của danh sách ghi nhận sự tăng trưởng của các mẫu xe máy xăng. Mazda CX-5 xếp vị trí thứ ba với 2.104 xe bán ra, tăng 1.104 xe so với cùng kỳ năm 2025. Ở vị trí thứ tư, mẫu SUV đô thị hạng B - Mitsubishi Xforce đạt doanh số 1.666 xe, tăng trưởng 1.114 xe so với tháng 1.2025. Đứng thứ năm, Ford Territory đạt doanh số 1.545 xe bán ra, cao hơn cùng kỳ năm trước 845 xe.

Thống kê cho thấy, ba mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong trong top 5 đều có doanh số tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, hai mẫu xe điện dẫn đầu dù ghi nhận mức giảm so với tháng trước đó nhưng vẫn duy trì sức hút lớn nhất phân khúc.

Khám phá thêm chủ đề

xe gầm cao SUV đô thị xe điện xe gầm cao bán chạy
