Tài chính tầm 550 triệu đồng, chọn KIA Sonet cũ hay VinFast VF 5 mới?

Chia sẻ cụ thể hơn về nhu cầu và mong muốn, anh Trần Khánh Hưng gửi thông tin câu hỏi về Thanh Niên như sau: "Tôi muốn mua ô tô gầm cao cỡ nhỏ để phục vụ gia đình với chi phí khoảng 550 triệu đồng, chủ yếu đi lại trong nội thành. Tham khảo trên thị trường xe cũ có KIA Sonet bản Premium, đời 2023 giá khoảng 550 triệu đồng và VinFast VF 5 mới có giá lăn bánh tương đương. Vậy, đâu là lựa chọn hợp lý?".

VinFast VF 5 đang hưởng chính sách miễn lệ phí trước bạ nên giá lăn bánh chỉ khoảng 560 triệu đồng ẢNH: C.T

Với nhu cầu chủ yếu đi lại trong nội thành của anh Hưng, cả hai mẫu xe VinFast VF 5 và KIA Sonet đều đáp ứng tiêu chí gầm cao, nhỏ gọn, di chuyển linh hoạt trong phố và đủ sức phục vụ gia đình 4 - 5 thành viên. Tuy nhiên, cả hai mẫu xe này có nhiều điểm khác biệt, đáng cân nhắc khi lựa chọn mua.

Đối với VinFast VF 5, đây là mẫu ô tô chạy bằng điện, khác biệt hoàn toàn so với KIA Sonet khi sử dụng động cơ xăng. Nói về lợi thế, xe điện của VinFast nói chung và VF 5 nói riêng hiện đang được miễn phí sạc pin theo chính sách của hãng xe Việt đến hết tháng 6.2027. Chưa dừng lại ở đó, việc được miễn lệ phí trước bạ cũng giúp khách mua xe tiết kiệm chi phí sở hữu, đó là lý do giúp VF 5 có giá lăn bánh chưa tới 560 triệu đồng.

KIA Sonet tiêu hao khoảng 7 - 8 lít/100 km khi đi trong đô thị ẢNH: TÙNG BÁCH

Ngoài góc độ chính sách hỗ trợ, VF 5 có nhiều lợi thế ở khâu bảo dưỡng và tiết kiệm chi phí vận hành, sử dụng. Theo đó, mẫu xe này không sử dụng bu-gi, lọc gió động cơ, lọc xăng, dung dịch bôi trơn bằng dầu nhớt… nên người dùng sẽ tránh các công đoạn bảo trì, bảo dưỡng quen thuộc vốn có trên ô tô dùng động cơ đốt trong. Các hạng mục bảo dưỡng xe điện chỉ xoay quanh dung dịch làm mát pin, dầu truyền động, phanh, lốp.

Trong khi đó, nếu chọn mua KIA Sonet Premium cũ đời 2023, khách hàng sẽ phải đánh đổi ở một số khía cạnh. Đơn cử, việc mua xe cũ sẽ đối mặt nhiều rủi ro về chất lượng, có thể mua phải xe đã đâm đụng, ngập nước nếu không có đủ kinh nghiệm kiểm tra xe. Ngoài ra, xe đời 2023 chỉ còn hơn 1 năm bảo hành, thấp hơn nhiều so với bảo hành 7 năm khi mua VF 5 mới.

Ở góc độ chi phí vận hành, KIA Sonet dùng động cơ xăng, tiêu hao khoảng 7 - 8 lít nhiên liệu/100 km khi di chuyển trong đô thị. Với giá xăng tầm 20.110 đồng/lít, chi phí nhiên liệu khi sử dụng mẫu xe này rơi vào khoảng 140.000 - 160.000 đồng/km. Trong khi đó, VinFast sạc pin miễn phí nên người dùng VF 5 không tốn chi phí sạc, giúp tiết kiệm khá nhiều trong quá trình di chuyển.

Nhờ chính sách miễn phí sạc pin, người dùng xe điện VinFast VF 5 tiết kiệm một khoản đáng kể ẢNH: C.T

Chưa kể, ở góc độ bảo dưỡng, KIA Sonet tốn nhiều chi phí hơn cho những khoản như thay dầu nhớt động cơ, lọc gió, lọc xăng, bu-gi… theo chu kỳ bảo dưỡng. Nếu như chọn mua xe cũ, người dùng có thể phải bỏ nhiều chi phí hơn để bảo dưỡng, thay thế phụ tùng, tùy vào số km xe đã đi được trước đó.

Hiện nay, VinFast đã mở rộng mạng lưới sạc trên khắp cả nước với hơn 150.000 cổng sạc. Đặc biệt tại khu vực TP.HCM, rất nhiều trạm sạc do V-Green và các đơn vị tư nhân triển khai, giúp người dùng xe điện không còn lo ngại câu chuyện thiếu chỗ sạc pin. Đó cũng là lợi thế quan trọng đối với người dùng xe điện.

Nhìn chung, với nhu cầu mua ô tô cỡ nhỏ gầm cao, phục vụ gia đình và đi lại trong nội thành như mong muốn của anh Hưng, lựa chọn VinFast VF 5 mới mang lại nhiều lợi thế sử dụng hơn so với việc mua KIA Sonet cũ, đời 2023.