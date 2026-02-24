SUV địa hình cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ sắp vào thị trường Đông Nam Á

Không lâu sau khi xuất hiện chính thức lần đầu tiên tại Japan Mobility Show 2025, mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ hoàn toàn mới của Toyota mang tên Land Cruiser FJ mới đây đã được hãng xe Nhật Bản ấn định thời điểm trình làng thị trường Đông Nam Á.

Theo các nguồn tin từ Thái Lan, mẫu xe này dự kiến ra mắt chính thức thị trường ASEAN vào cuối tháng 3.2026, đánh dấu bước đi đáng chú ý của Toyota trong việc mở rộng dải sản phẩm SUV theo hướng nhỏ gọn, nhưng vẫn giữ được bản sắc địa hình truyền thống.

Land Cruiser FJ được xem là "mảnh ghép" còn thiếu trong danh mục SUV của Toyota tại Đông Nam Á. Nếu như Corolla Cross hướng đến nhóm khách hàng đô thị và Fortuner phục vụ nhu cầu gia đình 7 chỗ, thì Land Cruiser FJ được định vị là SUV 5 chỗ, khung gầm rời, thiên về khả năng off-road nhưng vẫn đủ linh hoạt cho việc di chuyển hằng ngày. Cách đặt tên "Land Cruiser" cho thấy, Toyota muốn gắn mẫu xe này với di sản lâu đời của dòng SUV địa hình vốn đã tạo dựng suốt nhiều thập kỷ.

Toyota Land Cruiser FJ dự kiến trình làng thị trường Đông Nam Á vào cuối quý 1/2026 ẢNH: TOYOTA

Thông tin từ truyền thông Thái Lan và một số nguồn trong khu vực cho thấy, Land Cruiser FJ sẽ được sản xuất và mở bán đầu tiên tại Thái Lan trước khi phân phối sang các thị trường ASEAN. Việc lắp ráp trong khu vực giúp tối ưu chi phí, hạ giá bán; qua đó mở rộng khả năng cạnh tranh so với việc phân phối xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Đây cũng là chiến lược quen thuộc của Toyota khi muốn nhanh chóng mở rộng thị phần tại các quốc gia Đông Nam Á.

Về kiểu dáng, Land Cruiser FJ là mẫu xe khá nhỏ gọn với chiều dài khoảng 4.570 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.960 mm; trục cơ sở xe ở mức 2.580 mm. Thông số này đặt mẫu xe này vào nhóm SUV cỡ C nếu xét theo chiều dài thân xe. Tuy nhiên, dễ nhận thấy kích thước chiều cao của Land Cruiser FJ vượt trội hơn hẳn. Điều này giúp khoảng sáng gầm xe và tư thế ngồi của người lái được bố trí cao, đặc trưng của xe địa hình.

Ngoài ra, xe có cấu trúc khung gầm rời (body-on-frame), nền tảng thường thấy trên các mẫu bán tải và SUV chuyên dụng. Theo các thông tin rò rỉ, Toyota trang bị nền tảng cấu trúc IMV cho Land Cruiser FJ, tương tự hai mẫu xe "đàn anh" Hilux và Fortuner. Điều này hứa hẹn mang lại độ bền cao và khả năng chịu tải tốt khi vận hành trên địa hình phức tạp.

Xe SUV địa hình cỡ nhỏ mới của Toyota sở hữu thiết kế hầm hố, cứng cáp ẢNH: TOYOTA

Thiết kế ngoại thất của Land Cruiser FJ cũng gây chú ý với phong cách vuông vức, gợi nhớ Land Cruiser cổ điển. Phần đầu xe có hai tùy chọn tạo hình đèn pha, trong đó một phiên bản sử dụng cụm đèn tròn mang hơi hướng hoài cổ, phiên bản còn lại dùng đèn thiết kế hiện đại hơn. Thân xe nổi bật với các mảng ốp nhựa cỡ lớn, vòm bánh mở rộng và khoảng sáng gầm cao. Đây đều là những chi tiết quen thuộc trên các dòng SUV thiên về off-road. Cản trước và cản sau trên mẫu SUV mới này có thể tháo rời, giúp giảm chi phí sửa chữa khi va quệt nhẹ trong quá trình sử dụng.

Bên dưới nắp ca-pô, Land Cruiser FJ nhiều khả năng sử dụng động cơ xăng dung tích 2.7 lít, 4 xi-lanh, có công suất khoảng 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Động cơ này kết hợp hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh, hướng đến khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Dù hướng đến nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm off-road nhưng Toyota Land Cruiser FJ vẫn được trang bị nhiều tính năng, tiện nghi nội thất cao cấp ẢNH: TOYOTA

Khoang nội thất Land Cruiser FJ được mô tả theo hướng thực dụng nhưng vẫn tích hợp nhiều tiện nghi hiện đại. Xe dự kiến trang bị màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, cụm đồng hồ kỹ thuật số và các chế độ lái hỗ trợ địa hình. Bên cạnh đó, gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp, bao gồm các tính năng như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn hay kiểm soát hành trình thích ứng.

Sự xuất hiện của Land Cruiser FJ được đánh giá có thể tạo thêm lựa chọn mới trong phân khúc SUV tầm trung tại Đông Nam Á, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ hoặc những người đam mê dã ngoại nhưng không có nhu cầu sử dụng xe 7 chỗ cỡ lớn. Trong bối cảnh xu hướng cá nhân hóa phương tiện và du lịch trải nghiệm ngày càng phổ biến, một mẫu SUV gọn gàng nhưng vẫn giữ được chất địa hình như Land Cruiser FJ có thể tìm được chỗ đứng riêng.

Toyota Land Cruiser FJ là "tân binh" rất được chờ đợi của Toyota ẢNH: TOYOTA

Hiện Toyota chưa công bố giá bán chính thức cho Land Cruiser FJ tại Thái Lan cũng như các thị trường lân cận. Tuy nhiên, việc ấn định thời điểm ra mắt vào cuối quý 1/2026 cho thấy hãng xe Nhật Bản đã sẵn sàng đưa mẫu SUV này vào cuộc đua mới tại khu vực. Nếu được phân phối tại Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo như một số nguồn tin dự đoán, Land Cruiser FJ có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý với khách hàng yêu thích off-road và huyền thoại Land Cruiser, nhưng tầm tài chính vừa phải hơn so với các phiên bản truyền thống.