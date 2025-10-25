Toyota Land Cruiser FJ rộng đường về Việt Nam với giá mềm

Trong bối cảnh những mẫu mã như Toyota Land Cruiser (LC 300) hay Land Cruiser Prado (LC 250) khó tiếp cận số đông khách khách hàng do giá bán khá cao, thời gian chờ giao xe lên đến hàng tháng trời… Toyota bất ngờ thu hút sự chú ý của khách hàng khi bổ sung phiên bản Toyota Land Cruiser FJ.

Hãng xe Nhật Bản chỉ mới "nhá hàng", chia sẻ thông tin nhỏ giọt và chưa chính thức công bố giá bán nhưng Toyota Land Cruiser FJ với phong cách thiết kế bắt mắt lập tức nhận được sự quan tâm tại nhiều thị trường trên thế giới. Theo thông tin ban đầu được Toyota công bố, Land Cruiser FJ sẽ được hãng trưng bày tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 diễn ra vào cuối tháng 10 này tại Nhật Bản, trước khi chính thức mở bán vào đầu năm sau.

Land Cruiser FJ sẽ được Toyota trưng bày tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 diễn ra vào cuối tháng 10 này Ảnh: Toyota

Đáng chú ý, hãng xe Nhật Bản còn cho biết, Toyota Land Cruiser FJ sẽ không đến thị trường Bắc Mỹ - nơi khách hàng vốn ưa chuộng những dòng SUV cỡ lớn, mạnh mẽ. Thay vào đó, các quốc gia khu vực châu Á và Trung Đông sẽ là những thị trường đầu tiên được Toyota phân phối mẫu SUV cỡ nhỏ này. Theo trang The Drive, Toyota Land Cruiser FJ sẽ được sản xuất tại nhiều nhà máy của Toyota trên thế giới, trong đó một dây chuyền lắp ráp mẫu xe này sẽ đặt tại Thái Lan.

Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi Land Cruiser FJ được xây dựng trên nền tảng toàn cầu dành cho xe đa dụng của Toyota - International Innovative Multipurpose Vehicle (IMV). Các sản phẩm nằm trong dự án này như Fortuner, Innova, và Hilux đã được bán ra tại các quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Argentina và Nam Phi.

Land Cruiser FJ được xây dựng trên nền tảng toàn cầu dành cho xe đa dụng của Toyota - International Innovative Multipurpose Vehicle (IMV) Ảnh: Toyota

Nếu xe lắp ráp tại nhà máy ở Thái Lan, Toyota Land Cruiser FJ sẽ rộng đường gia nhập thị trường Việt Nam, bởi những năm gần đây các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Honda, Mitsubishi, Isuzu… vẫn nhập khẩu một số mẫu mã sản phẩm từ Thái Lan. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là quốc gia nằm trong nhóm thị trường ô tô có doanh số cao trong khu vực Đông Nam Á, hơn nữa xu hướng người tiêu dùng Việt Nam chuyển từ dòng sedan sang các dòng xe gầm cao, đặc biệt là SUV cỡ nhỏ ngày càng phổ biến.

Không những vậy, việc lắp ráp ở Thái Lan cũng hứa hẹn giúp Toyota Land Cruiser FJ có giá bán mềm hơn khi gia nhập thị trường Việt Nam. Bởi trong trường hợp đáp ứng tỷ lệ nội địa hóa nội khối khu vực ASEAN (40% trở lên) mẫu xe này sẽ được hưởng chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu 0%.

Land Cruiser FJ được Toyota trang bị động cơ 2TR-FE 4 xi-lanh, dung tích 2.7 lít, có công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm Ảnh: Toyota

Land Cruiser FJ được Toyota định vị ở phân khúc SUV cỡ nhỏ. Mẫu xe này được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ những người anh em như Land Cruiser, Land Cruiser Prado… Land Cruiser FJ sở hữu số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.575 x 1.855 x 1.960 (mm), chiều dài cơ sở 2.580 mm. Toyota cho biết, mẫu xe này sẽ được trang bị cản trước và cản sau có thể tháo rời. Điều này sẽ cho phép chủ xe dễ dàng thay thế các bộ phận bị hỏng và tiết kiệm chi phí sửa chữa.

Toyota Land Cruiser FJ trang bị động cơ 2TR-FE 4 xi-lanh, dung tích 2.7 lít, sản sinh công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm. Mã động cơ này cũng được sử dụng trên Land Cruiser Prado, Fortuner và Hilux. Động cơ trên Land Cruiser FJ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp với công nghệ Super ECT (hộp số điều khiển điện tử) và hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian (4WD).