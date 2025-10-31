Xe hatchback 5 cửa Volkswagen Golf về Việt Nam 6 phiên bản, giá từ 798 triệu đồng

Sau thành công với Teramont X, Viloran… nhà phân phối xe Volkswagen tại Việt Nam tiếp tục bổ sung mẫu mã mới nhằm đa dạng danh mục xe, mở rộng khách hàng. Trong đó, xe hatchback 5 cửa là phân khúc được hãng xe này hướng đến nhằm tiếp cận người trẻ, thích phong cách thời trang, thể thao cá tính… Sau khi ngừng phân phối mẫu Scirocco, Polo; Volkswagen Việt Nam trở lại phân khúc hatchback với tân binh Volkswagen Golf.

Sáng 31.10, Volkswagen Việt Nam chính thức trình làng các phiên bản Volkswagen Golf. Mẫu xe này gia nhập thị trường Việt Nam theo diện nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và có tới 6 phiên bản, tương ứng với 3 phong cách khác nhau.



Volkswagen trở lại phân khúc hatchback 5 cửa với tân binh Golf

Ảnh: B.H

Theo đại diện Volkswagen Việt Nam, với 6 phiên bản Golf mang đến dải sản phẩm toàn diện, hướng tới nhiều nhóm khách hàng với phong cách sống với giá bán dễ tiếp cận. Cụ thể, các phiên bản Golf 1.5 eTSI, Golf 1.5 eTSI Style và Golf 1.5 eTSI R-Line hướng tới khách hàng trẻ, yêu thích phong cách thanh lịch, thông minh và những ai đang tìm kiếm một mẫu xe thời trang, nhỏ gọn, linh hoạt để đồng hành trong cuộc sống đô thị hiện đại.

Cả ba phiên bản này đều sở hữu thiết kế tinh giản, năng động, đặc trưng của thế hệ Golf mới; đồng thời sử dụng động cơ xăng 1.5 lít tăng áp cùng hệ thống Mild-hybrid, cho công suất cực đại 150 mã lực, kết hợp với hộp số tự động DSG 7 cấp. Tất cả đều trang bị khoang lái kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, màn hình trung tâm 10 inch tích hợp hệ thống thông tin giải trí MIB3. Ngoài ra, xe còn có đèn viền nội thất Ambient Light 30 màu, ghế thể thao cao cấp, vô-lăng đa chức năng bọc da.

Volkswagen Golf nhập nguyên chiếc từ Đức về Việt Nam tới 6 phiên bản, tương ứng 3 phong cách khác nhau Ảnh: B.H

Trong khi đó, hai phiên bản Golf 2.0 TSI GTI Lite và Golf 2.0 TSI GTI Performance mang phong cách xe đô thị hiệu năng cao với vẻ ngoài tạo dáng mạnh mẽ, thể thao, năng động. GTI Lite trang bị bộ mâm 18 inch Richmond trong khi GTI Performance dùng mâm 19 inch Adelaide. Cả hai đều được thiết kế khoang lái thể thao đặc trưng GTI với ghế da viền chỉ đỏ, logo GTI, vô-lăng GTI vát đáy, bảng đồng hồ trung tâm kiểu GTI cùng đèn nội thất 30 màu.

Hai phiên bản này dùng động cơ 2.0 TSI, công suất 245 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm kết hợp với hệ thống treo thể thao GTI và phanh hiệu năng cao màu đỏ đặc trưng.

Hai phiên bản Golf 2.0 TSI GTI Lite và Golf 2.0 TSI GTI Performance mang phong cách xe đô thị hiệu năng cao với vẻ ngoài được tạo dáng mạnh mẽ, thể thao Ảnh: B.H

Phiên bản "xịn" nhất, mạnh nhất cùng dòng xe này là Golf R Performance 4Motion cũng được phân phối tại Việt Nam. Khác với các phiên bản trong danh mục của dòng xe này, Golf R Performance là biểu tượng của hiệu năng, được thiết kế dành riêng cho những người đam mê cảm giác lái thể thao thuần khiết.

Golf R Performance 4Motion sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ 2.0 TSI tăng áp, công suất cực đại 320 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion cùng công nghệ R Performance Torque Vectoring, giúp phân bổ mô-men xoắn linh hoạt đến từng bánh xe, mang lại độ bám đường vượt trội.

Golf R Performance 4Motion có khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ 2.0 TSI tăng áp, công suất cực đại 320 mã lực Ảnh: B.H

Theo thông số nhà sản xuất công bố, Golf R Performance 4Motion có tốc độ tối đa lên tới 270 km/giờ. Phiên bản này được trang bị hệ thống DCC (Dynamic Chassis Control) với 5 lựa chọn: Comfort, Normal, Sport, Race và Individual. Khoang lái đậm chất "R" với ghế thể thao ArtVelours với hai tông màu xanh và xám, vô-lăng R Performance có nút "Race", viền trang trí màu xanh dương, bàn đạp thép không gỉ. Cùm phanh hiệu năng cao màu xanh "R", mâm 19 inch, hệ thống cân bằng điện tử ESC thế hệ mới.

Tất cả phiên bản Golf đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP, nhờ cấu trúc thân xe sử dụng thép cường lực cao cấp, hệ thống 7 túi khí. Tại Việt Nam, các phiên bản Golf 1.5 eTSI, Golf 1.5 eTSI Style và Golf 1.5 eTSI R-Line có giá từ 798 - 998 triệu đồng. Hai phiên bản Golf 2.0 TSI GTI Lite và Golf 2.0 TSI GTI Performance giá 1,288 - 1,468 tỉ đồng. Trong khi bản Golf R Performance 4Motion giá 1,898 tỉ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Volkswagen Golf là mẫu xe sở hữu danh mục phiên bản đa dạng nhất của hãng xe Đức tại Việt Nam.