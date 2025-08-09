SUV 'xịn' nhất của Volkswagen tại Việt Nam bổ sung bản mới, giá từ 3,1 tỉ đồng

Không lâu sau khi trình làng Volkswagen Golf, hãng xe Đức mới đây tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch mở rộng dải sản phẩm tại Việt Nam, thông qua việc bổ sung hai phiên bản mới cho mẫu SUV Volkswagen Touareg, gồm Highline và R-nine. Cả hai đều thuộc bản nâng cấp giữa đời của của Touareg thế hệ thứ 3.

Giá công bố 4 phiên bản của Volkswagen Touareg tại Việt Nam

Đáng chú ý, với việc Volkswagen Việt Nam vẫn duy trì phân phối hai phiên bản cũ là Elegance và Luxury, dòng SUV "xịn" nhất nhà Volkswagen hiện đã có đến tổng cộng 4 tùy chọn. Giá bán dao động từ 2,368 - 3,399 tỉ đồng.

So với hai bản đã phân phối trước đó, Volkswagen Touareg Highline và R-nine tinh chỉnh về diện mạo. Trong đó, dễ nhận thấy nhất kiểu thiết kế đèn pha mới với ba thấu kính tách riêng, kết hợp cùng đèn định vị. Phía sau xe cũng thay đổi với đèn hậu mỏng, nối liền nhau bởi dải đèn LED chạy ngang đuôi xe, giúp Touareg mới hiện đại và hợp xu hướng hơn.

Volkswagen Touareg 2025 có tinh chỉnh một số chi tiết ở ngoại thất ẢNH: NGUYỄN DUY

Bên trong ca-bin, nhìn chung hai phiên bản mới của mẫu xe Đức vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế và bố trí chi tiết. Tuy nhiên, với mức giá cao hơn vài trăm triệu đồng, công nghệ tiện nghi được bổ sung đáng kể.

Phiên bản Touareg Highline ngoài các trang bị như bản Luxury còn có đèn ma trận - IQ.Light HD Matrix sử dụng hơn 38.400 đèn LED tương tác. Cùng với đó là những tính năng tăng độ sang trọng như chào mừng, chờ dẫn đường, logo Volkswagen phát sáng màu đỏ. Nội thất với ghế bọc da Vienna, hàng ghế trước chỉnh điện đến 18 hướng, nhớ 3 vị trí, la-zăng 20 inch kiểu mới.

Trong khi đó, phiên bản Touareg R-Line nổi bật với phong cách thể thao nhờ lưới tản nhiệt sơn đen hầm hố, ghế ngồi đặc trưng R-Line. Ngoài ra, bản này có trang bị thêm lẫy chuyển số trên vô-lăng, dàn âm thanh cao cấp Dynaudio 13 loa, ghế ngồi bọc da Varenna, cửa hít. Riêng ghế trước có vân carbon, mâm 20 inch đúc hợp kim kiểu "Braga", màu xám Graphite.

Nội thất 2 phiên bản nâng cấp của Volkswagen Touareg bổ sung nhiều tính năng, công nghệ cao cấp ẢNH: VOLKSWAGEN

Mặc dù vậy, các phiên bản mới vẫn sử dụng chung khối động cơ 2.0 TSI, sản sinh công suất 251 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm; kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MOTION. Xe có tổng cộng 7 chế độ lái, bao gồm Eco (tiết kiệm), Comfort (thoải mái), Normal (thông thường), Sport (thể thao), Offroad (địa hình xấu), Snow (tuyết), Custom (tùy chỉnh).

Đặc biệt, bên cạnh khung gầm MLB vốn đã trở thành giá trị cốt lõi, khả năng vận hành của Touareg mới còn được đánh giá cao nhờ hệ thống 4Motion có thể phân phối lực kéo lên tới 70% cho cầu trước và 80% cho cầu sau, đảm bảo độ bám đường.

Touareg hiện đang là mẫu SUV "xịn" nhất của Volkswagen tại Việt Nam ẢNH: NGUYỄN DUY

Đại diện Volkswagen Việt Nam cho biết, việc bổ sung hai tùy chọn phiên bản mới giúp Touareg mở rộng đối tượng khách hàng; đồng thời vẫn giữ được chất "sang trọng", chú trọng tính trải nghiệm vốn có của mẫu xe này.

Trước Touareg, hãng xe Đức đã đưa về Việt Nam dòng "hot hatchback" - Volkswagen Golf. Dòng xe này cũng phân phối với tổng cộng đến 6 phiên bản, trải đều từ những bản tiêu chuẩn cốt lõi đến các bản thể thao, hiệu suất cao. Động thái này cho thấy rõ chiến lược mới có phần linh hoạt và thực tế hơn của Volkswagen Việt Nam.

Đây cũng là yếu tố tạo nên thành công doanh số của liên doanh xe Đức trong vài năm trở lại đây. Theo tiết lộ từ đại diện hãng, 6 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 1.200 xe Volkswagen bán ra tại Việt Nam. Con số có thể xem là ấn tượng với một thương hiệu xe châu Âu định vị ở phân khúc cận sang, giữa bối cảnh thị trường chung đang gặp nhiều khó khăn do sức mua sụt giảm. Năm ngoái, hãng xe Đức cũng lập kỷ lục với gần 3.000 xe đến tay người dùng.

Bên cạnh danh mục xe, Volkswagen đang đẩy mạnh mở rộng và nâng tầm chất lượng hệ thống phân phối tại Việt Nam

ẢNH: VOLKSWAGEN

Đáng chú ý, ngoài thành công doanh số, Volkswagen cũng bắt đầu xây dựng mạng lưới phân phối ngày càng đa dạng hơn với tổng cộng 20 đại lý. Trong đó, có 3 đại lý theo mô hình Urban Store, vừa mới khai trương tại TP.HCM. Mô hình này hướng đến trải nghiệm, giúp khách hàng vừa có thể chiêm ngưỡng xe, vừa tận hưởng và cảm nhận được hình ảnh đẳng cấp và tinh thần đặc trưng của Volkswagen trong bối cảnh đậm bản sắc Việt.