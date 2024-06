Vì sao người Việt không còn ưa chuộng ô tô hatchback 5 cửa?

Với phong cách thiết kế nhỏ gọn, thể thao, năng động… dòng ô tô hatchback 5 cửa với hàng loạt mẫu mã như Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Yaris, Mazda2 Sport, Suzuki Swift… từng rất phổ biến tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, khi thị hiếu người tiêu dùng ô tô Việt Nam thay đổi, dòng ô tô hatchback 5 cửa đang dần đánh mất sức hút.



Người Việt giảm mua ô tô hatchback 5 cửa

Tương tự dòng sedan, doanh số bán ô tô hatchback 5 cửa tại Việt Nam đang sụt giảm khi người Việt đang chuyển hướng chọn mua ô tô sang các dòng xe gầm cao. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong những năm gần đây, lượng xe hatchback bán ra đang trên đà giảm.

Doanh số bán ô tô hatchback 5 cửa tại Việt Nam đang sụt giảm khi người Việt đang chuyển hướng chọn mua ô tô sang các dòng xe gầm cao

Nếu như năm 2020, tổng doanh số bán ô tô hatchback tại Việt Nam đạt tới 8.840 xe thì bước sang năm 2021 sụt giảm hơn 50% về mức 4.457 xe. Đà tăng trưởng được lặp lại vào năm 2022 nhưng cũng chỉ đạt 4.615 xe, tuy nhiên khi thị trường đối diện với nhiều khó khăn trong năm 2023, doanh số bán dòng xe này chỉ còn 1.868 xe.

Bước sang năm 2024, khi hàng loạt khó khăn, thách thức vẫn đang bủa vây ngành sản xuất, kinh doanh ô tô tại Việt Nam, lượng tiêu thụ xe hatchback 5 cửa cũng tiếp tục sụt giảm. Mức doanh số bán hàng cao nhất của dòng xe này được thiết lập trong tháng 1.2024 nhưng chỉ với 166 xe, nhưng rồi lại "chạm đáy" ngay trong tháng sau đó với 75 xe bán ra. Trong tháng 3 và tháng 4.2024, lượng tiêu thụ xe hatchback 5 cửa tại Việt Nam cũng chỉ đạt lần lượt 105 xe và 87 xe.

Những mẫu hatchback 5 cửa nhập khẩu nguyên chiếc như Suzuki Swift, Toyota Yaris… liên tục góp mặt trong danh sách ô tô bán ít nhất Việt Nam hàng tháng

Phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A với nhiều mẫu xe mang phong cách thiết kế hatchback 5 cửa như Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo… cũng có doanh số giảm mạnh. Từ một phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường, ô tô cỡ nhỏ hạng A hiện chỉ còn lại 3 sự lựa chọn đồng thời là phân khúc bán chậm nhất bên cạnh sedan hạng D. Trong khi đó, những mẫu hatchback 5 cửa nhập khẩu nguyên chiếc như Suzuki Swift, Toyota Yaris… liên tục góp mặt trong danh sách ô tô bán ít nhất Việt Nam hàng tháng.

Vì sao người Việt không còn chuộng xe hatchback 5 cửa?

Như đã đề cập, một trong những nguyên nhân chính khiến người Việt không còn chuộng xe hatchback 5 cửa chính là sự thay đổi về thị hiếu lựa chọn ô tô của khách mua xe. Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của dòng SUV cỡ nhỏ, MPV 5+2 chỗ ngồi hay Crossover… mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Những mẫu xe này có thiết kế "gầm cao, máy thoáng" mang đến tầm nhìn rộng, phù hợp với nhiều dạng địa hình hơn so với xe sedan hay hatchback.

Trong khi đó, so với dòng xe sedan truyền thống, biến thể hatchback 5 cửa có khoang chứa hành lý thông với khoang hành khách. Do đó, khi chở đủ người, khoang chứa hành lý khá nhỏ so với dòng xe sedan vốn được thiết kế khoang hành lý tách biệt và rộng hơn. Chính điều này khiến hatchback 5 cửa được xem không phù hợp khi sử dụng gia đình hay làm xe kinh doanh dịch vụ taxi…

Mazda2 tại Việt Nam có hai biến thể sedan và hatchback

Bên cạnh đó, hatchback 5 cửa được xem là biến thể của dòng sedan. Điển hình như Hyundai Grand i10, Mazda2, Mazda3… đều có hai kiểu dáng sedan, hatchback. Về cơ bản, trang bị tính năng, động cơ hay cách thiết kế ca-bin của những mẫu hatchback 5 cửa không có khác biệt quá lớn so với dòng sedan cùng loại. Tuy nhiên, mặt bằng giá bán một số mẫu xe kiểu dáng hatchback thường cao hơn so với sedan. Đơn cử như bản hatchback - Mazda2 Sport có giá từ 527 - 572 triệu đồng, cao hơn so với Mazda2 Sedan (từ 408 - 534 triệu đồng). Những mẫu hatchback hạng B như Suzuki Swift, Toyota Yaris… nhập khẩu nguyên chiếc cũng có giá cao hơn so với Suzuki Ciaz hay Toyota Vios thuộc dòng sedan hạng B.

Xe về tính thực dụng cũng như giá bán, rõ ràng ô tô hatchback 5 cửa không có lợi thế như các dòng sedan cùng phân khúc. Do đó, không quá khó hiểu khi phần lớn khách hàng mua ô tô thuộc các phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A, ô tô hạng B, hạng C thường chọn kiểu sedan thay vì hatchback 5 cửa.