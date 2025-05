Volkswagen Việt Nam mở rộng thị trường, khai trương đại lý 4S tại TP.Vinh, Nghệ An

Nghi thức cắt băng khánh thành Đại lý Volkswagen Vinh

Với định hướng, chiến lược "Trải nghiệm & khẳng định đẳng cấp mới", Volkswagen Việt Nam mang đến các dòng sản phẩm SUV, MPV cao cấp, bên cạnh việc tập trung vào chất lượng dịch vụ hậu mãi xuất sắc thông qua hệ thống đại lý trải dài khắp cả nước. Bằng việc khai trương Đại lý Volkswagen Vinh đạt tiêu chuẩn 4S - nơi có tiềm năng phát triển đứng thứ 3 trên cả nước, Volkswagen Việt Nam đánh dấu bước phát triển trong việc mở rộng hệ thống đại lý và mang những sản phẩm, dịch vụ chất lượng đến rộng rãi hơn với khách hàng.

Volkswagen Việt Nam chinh phục thị trường ô tô Top 3 Việt Nam

Thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An được biết đến là Trung tâm Kinh tế - Văn hóa của vùng Bắc Trung bộ. Thành phố có vị trí nằm trên trục giao thông Bắc Nam chính của Việt Nam. Tính đến cuối năm 2024, tỉnh Nghệ An đang quản lý khoảng 200 nghìn xe ô tô, xếp thứ 3 toàn quốc về số lượng xe ô tô, chỉ sau TP.HCM và Hà Nội. Trung bình cứ 17 người dân Nghệ An thì có 1 xe ô tô, mỗi ngày có khoảng 100 xe được đăng ký mới, trong đó khoảng một nửa đến từ khu vực TP.Vinh, với tỷ lệ phân khúc SUV chiếm đến 66% và cơn sốt MPV đang gia tăng nhanh chóng.

Nắm bắt thời thế và cơ hội mở ra, cùng với mong muốn mang đến cho quý khách hàng tại Vinh nơi trải nghiệm thương hiệu Volkswagen theo tiêu chuẩn toàn cầu. Được sự cho phép của Tập đoàn Volkswagen AG, Volkswagen Việt Nam chính thức chào đón Đại lý Volkswagen Vinh. Tự hào là đại lý theo tiêu chuẩn 4S của Tập đoàn Volkswagen toàn cầu.

Đại lý Volkswagen Vinh tiêu chuẩn 4S khai trương

Đại lý Volkswagen Vinh đạt tiêu chuẩn 4S của Volkswagen toàn cầu

Volkswagen Vinh là đại lý 4S theo tiêu chuẩn mới nhất của Thương hiệu Volkswagen. Không gian mang tinh thần thiết kế mới, tại đây tập trung vào Con người và Kỹ thuật số (#1 People first - #2 Digital first), mang lại sự tương tác trực quan và cá nhân hóa giữa Khách hàng và Xe.

Bên cạnh đó, điểm độc đáo tại Volkswagen Vinh là việc tận dụng không gian một cách thông minh với sự phối hợp tinh tế các chất liệu thân thiện như vải và gỗ theo các tông màu của Thương hiệu, đem lại trải nghiệm tích cực nhằm tạo nên sự kết nối cảm xúc sâu sắc với Thương hiệu. Bất kỳ khu vực nào từ phòng lounge hay khu trưng bày sản phẩm highlight, khách hàng cũng có thể ngồi thưởng thức một tách cà phê chính hiệu, thoải mái tìm hiểu thông tin về các dòng xe Volkswagen, hay chỉ đơn giản là cần một không gian truyền cảm hứng để tìm các ý tưởng mới với hình ảnh của một thương hiệu năng động, tươi mới và đáng tin cậy.

Khu vực lounge cho khách hàng xem xe

Volkswagen Vinh được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị nhà xưởng và đào tạo nhân lực theo mô hình 4S:

Sales - Bán hàng : khu vực trưng bày được thiết kế theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Volkswagen, có thể trưng bày lên đến 7 xe, với đầy đủ các mẫu xe thế hệ mới nhất, trong đó có 1 khu vực highlight dành cho sản phẩm nổi bật, có phòng giao xe riêng rộng 30 m² và khu vực lounge sang trọng 120 m² cho khách hàng xem xe.

: khu vực trưng bày được thiết kế theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Volkswagen, có thể trưng bày lên đến 7 xe, với đầy đủ các mẫu xe thế hệ mới nhất, trong đó có 1 khu vực highlight dành cho sản phẩm nổi bật, có phòng giao xe riêng rộng 30 m² và khu vực lounge sang trọng 120 m² cho khách hàng xem xe. General Service - Dịch vụ sửa chữa chung : khu dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa rộng 1000 m², đầu tư trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu, có phòng chờ dịch vụ riêng rộng 200 m². Tiêu chuẩn gồm có khoang tiếp nhận xe, khoang chăm sóc và làm đẹp, 2 khoang cầu 2 trụ, 2 khoang cột cắt kéo, khoang kiểm tra phanh và đèn. Kho công cụ dụng cụ và phụ tùng rộng 90 m² với đầy đủ các trang thiết bị. Khu vực đậu xe chờ dịch vụ có thể tiếp nhận đến 10 xe. Đặc biệt, hệ thống chẩn đoán và cài đặt phần mềm nối mạng toàn cầu đạt tiêu chuẩn cao nhất của Volkswagen AG.

: khu dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa rộng 1000 m², đầu tư trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu, có phòng chờ dịch vụ riêng rộng 200 m². Tiêu chuẩn gồm có khoang tiếp nhận xe, khoang chăm sóc và làm đẹp, 2 khoang cầu 2 trụ, 2 khoang cột cắt kéo, khoang kiểm tra phanh và đèn. Kho công cụ dụng cụ và phụ tùng rộng 90 m² với đầy đủ các trang thiết bị. Khu vực đậu xe chờ dịch vụ có thể tiếp nhận đến 10 xe. Đặc biệt, hệ thống chẩn đoán và cài đặt phần mềm nối mạng toàn cầu đạt tiêu chuẩn cao nhất của Volkswagen AG. Service Body & Paint - Dịch vụ sửa chữa đồng sơn : Phòng sơn hiện đại đạt chuẩn Volkswagen toàn cầu, 4 phòng sơn nhanh, 3 khoang đồng sơn, sử dụng hệ thống khuấy sơn và pha màu hiện đại trong khu vực khép kín, đảm bảo vệ sinh môi trường.

: Phòng sơn hiện đại đạt chuẩn Volkswagen toàn cầu, 4 phòng sơn nhanh, 3 khoang đồng sơn, sử dụng hệ thống khuấy sơn và pha màu hiện đại trong khu vực khép kín, đảm bảo vệ sinh môi trường. Spare parts - Phụ tùng chính hãng: Kho phụ tùng chính hãng 100% đáp ứng tức thời mọi nhu cầu về sửa chữa, thay thế của khách hàng sử dụng xe Volkswagen.

Đại lý Volkswagen Vinh phân phối các dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Đức như mẫu MPV cao cấp Viloran, các thế hệ SUV thời thượng như Touareg, Teramont, Teramont President, Teramont X và Tiguan.

Bên cạnh đội ngũ được đào tạo bài bản sẽ mang đến những dịch vụ hoàn hảo, tận tâm, chuyên nghiệp và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng trong tất cả các quy trình dịch vụ.

Showroom trưng bày

Xưởng dịch vụ

Nhân dịp khai trương đại lý mới, Volkswagen mang đến hỗ trợ 0% lãi suất vay ngân hàng trong 12 tháng đầu cho khách mua Tiguan, Teramont X, Touareg, đi cùng hàng loạt ưu đãi giá trị khác. Hỗ trợ 7,5% lãi suất vay ngân hàng trong 12 tháng đầu cho 2 dòng xe Viloran và Teramont President. Hỗ trợ 3,5% lãi suất vay ngân hàng trong 12 tháng đầu cho Teramont. Chương trình áp dụng trong tháng 5.2025, tại hệ thống đại lý toàn quốc.

Tham khảo thêm thông tin về các dòng xe Volkswagen tại showroom.vw.com.vn hoặc tại các đại lý ủy quyền Volkswagen trên toàn quốc.