SUV đô thị Subaru Crosstrek giảm giá kỷ lục gần 260 triệu ngay trước tết

Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục chứng kiến cuộc đua kích cầu, với hàng loạt ưu đãi, giảm giá sâu từ các hãng xe. Trong đó, Subaru Việt Nam là một trong những tâm điểm, khi nhà phân phối xe Nhật Bản bất ngờ tung chương trình ưu đãi lớn cho bộ đôi SUV chủ lực Crosstrek và Forester với mức giảm cao nhất lên tới hơn 300 triệu đồng.

Cụ thể, theo thông tin từ đại diện hãng, chương trình kích cầu áp dụng với các xe cũ (VIN cũ), có năm sản xuất 2023 - 2024.

Mức khuyến mãi cụ thể cho các phiên bản của bộ đôi Subaru Crosstrek và Forester (giá trị khuyến mãi gồm giảm tiền mặt và quà tặng đính kèm) ĐỒ HỌA: NGUYỄN DUY

Mẫu SUV đô thị (B-SUV) Subaru Crosstrek lần đầu được áp dụng chính sách kỷ lục, với mức giảm quy đổi lên đến 258 triệu đồng, cho phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid. Qua đó, đưa giá thực tế của bản này về sát mốc 1 tỉ đồng. Bản thấp Crosstrek 2.0 i-S EyeSight mức ưu đãi cộng gộp cũng lên đến 218 triệu đồng, đưa giá thực tế còn 899 triệu đồng.

Đây được xem là mức khuyến mãi mạnh tay nhất kể từ khi Crosstrek tung ra thị trường Việt Nam. Trước đó, mẫu xe này vốn định vị ở phân khúc SUV đô thị nhưng nhắm đến nhóm khách hàng riêng, chú trọng nhiều đến công nghệ an toàn và hệ dẫn động cầu sau đặc trưng của Subaru. Tuy nhiên, mức giá cao khiến Crosstrek gặp không ít trở ngại trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ cùng kích cỡ, vốn có giá mềm hơn đáng kể.

Phiên bản hybrid của Subaru Crosstrek giảm giá kỷ lục, quy đổi lên đến gần 260 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Không chỉ Crosstrek, "đàn anh" Forester cũng nằm trong diện kích cầu dịp cuối năm. Theo chương trình công bố trên website chính thức của hãng, khách mua Subaru Forester đời cũ (bản nhập khẩu từ Thái Lan) tiếp tục được hỗ trợ tiền mặt và quà tặng với tổng giá trị ưu đãi lên đến hàng trăm triệu đồng tùy phiên bản. Riêng bản cao nhất Forester 2.0 iS EyeSight, mức khuyến mãi quy đổi lên đến 308 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống vùng cạnh tranh trực tiếp với các mẫu C-SUV lắp ráp trong nước.

Mặc dù vậy, nhân viên đại lý cũng nhấn mạnh, Forester đời cũ số lượng xe tồn không còn nhiều. Màu sắc xe cũng khá hạn chế. Mẫu xe này hiện đã phân phối thế hệ mới (thế hệ thứ 6) tại Việt Nam từ cuối năm 2025. Xe phân phối 2 phiên bản theo diện nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, niêm yết giá 1,299 - 1,399 tỉ đồng. Các xe đời mới không được áp dụng các chương trình kích cầu lớn như bản cũ.

Đơn vị phân phối của hãng xe Nhật Bản tiếp tục duy trì ưu đãi giảm giá Subaru Forester đời trước ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Việc đồng loạt giảm giá sâu cho cả Crosstrek và Forester cho thấy nỗ lực rõ rệt của Subaru trong việc gia tăng sức hút thương hiệu tại Việt Nam. Trong năm 2025 vừa qua, doanh số Subaru vẫn ở mức chưa cao, cộng dồn hơn 1.000 xe (PV Thanh Niên cập nhật từ số liệu xe đăng ký mới). Dù sở hữu hình ảnh thương hiệu xe Nhật Bản gắn với độ bền, an toàn và khả năng vận hành đặc trưng, hãng chưa tạo được đột phá về sản lượng.

Crosstrek là trường hợp điển hình. Mẫu B-SUV này được đánh giá cao ở nhiều khía cạnh chuyên môn. Xe sử dụng động cơ Boxer đặc trưng kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, cấu hình hiếm gặp trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Crosstrek còn trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight với nhiều tính năng an toàn chủ động như phanh tự động, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường… Những yếu tố này giúp xe ghi điểm về kỹ thuật và công nghệ an toàn.

Subaru Forester và Crosstrek đều được đánh giá cao về chất lượng, khả năng vận hành ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tuy nhiên, chính cấu hình "đặc sản" đó cũng kéo theo giá thành khác cao. Trong khi phần lớn khách mua xe B-SUV tại Việt Nam ưu tiên yếu tố kinh tế, chi phí vận hành và giá mua ban đầu, Crosstrek lại đứng ở mức giá vượt mặt bằng chung. Không gian nội thất xe không có quá vượt trội so với các đối thủ định giá thấp hơn, trong khi thương hiệu Subaru chưa có mạng lưới đại lý dày đặc như Toyota...

Ngoài ra, tâm lý người tiêu dùng Việt Nam trong phân khúc SUV đô thị vẫn nghiêng về các mẫu xe dùng hệ dẫn động cầu trước, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp. Hệ dẫn động AWD dù mang lại lợi thế vận hành trên địa hình phức tạp nhưng chưa thực sự là nhu cầu phổ biến với đa số khách hàng ở đô thị. Điều này phần nào lý giải vì sao Crosstrek dù được giới chuyên môn đánh giá cao, nhưng doanh số chưa đạt kỳ vọng.