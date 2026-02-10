Với nhiều người sử dụng ô tô, kiến thức "lái xe đường trường đỡ hao nhiên liệu hơn khi đi trong thành phố" là điều cơ bản, dường như ai cũng biết. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất, tối ưu nhất khi đi đường dài bắt buộc người lái phải có kỹ năng, am hiểu kỹ thuật và biết cách điều tiết chân ga, động cơ phù hợp.

Để ô tô tiết kiệm nhiên liệu khi đi đường dài, người lái cần nắm rõ nguyên lý vận hành và cách điều tiết chân ga ẢNH: TN

Dưới đây là 4 yếu tố then chốt giúp ô tô tiết kiệm nhiên liệu khi đi đường dài:

Duy trì vòng tua máy hợp lý

Mỗi loại xe đều sử dụng động cơ, hộp số khác nhau nên sẽ có dải vòng tua máy tối ưu khác nhau để duy trì hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu. Do đó, cách tốt nhất là nên duy trì vòng tua máy ổn định, tránh việc tăng tốc đột ngột và phanh gấp xảy ra thường xuyên.

Duy trì vòng tua máy ổn định ở mức thấp, từ 1.800 - 2.300 vòng/phút giúp tối ưu tiêu hao nhiên liệu ẢNH: C.T

Ngoài ra, khi di chuyển đường bằng, nên duy trì vòng tua máy thấp nhất có thể ở cấp số phù hợp cho từng dải tốc độ. Chẳng hạn khi di chuyển ở tốc độ 60 km/giờ, hộp số tự động điều chỉnh ở cấp 5 nhưng vòng tua lên tới 2.300 - 2.500 vòng/phút; người lái có thể chủ động chuyển lên cấp số 6 để giảm tua máy xuống dưới 2.000 vòng/phút.

Tận dụng quán tính của ô tô

Với tài xế, việc học và thành thạo kỹ năng quan sát, đánh giá tình huống từ xa giúp tận dụng được quán tính trong quá trình di chuyển. Đơn cử khi sắp đến trạm thu phí, xuống dốc hoặc tình huống ùn tắc... người lái nên chủ động nhấc khỏi chân ga, đặt hờ chân phanh để ô tô tự trôi theo quán tính nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Người lái nên tận dụng quán tính của ô tô, đặc biệt khi đổ đèo để tiết kiệm nhiên liệu ẢNH: TN

Điều này giúp giảm lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt từ hệ thống kim phun xăng. Xe vẫn duy trì tốc độ cần thiết nhờ có động năng thay vì tiêu tốn nhiên liệu không đáng.

Tối ưu tính khí động học ở tốc độ cao

Ở tốc độ trên 80 km/giờ, lực cản không khí tác động lớn đến mức tiêu hao nhiên liệu. Nhiều người thường hạ kính cửa sổ lấy gió trời nhưng điều này làm xáo trộn luồng khí xung quanh xe.

Nên đóng kín cửa sổ ô tô khi di chuyển tốc độ cao để tránh gia tăng lực kéo ẢNH: Đ.T

Sự xáo trộn này tạo lực cản ngược khiến động cơ phải làm việc nặng nề hơn để duy trì vận tốc. Đóng kín cửa sổ và sử dụng điều hòa ở mức phù hợp giúp ô tô lướt đi nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu.

Duy trì áp suất lốp phù hợp

Lốp xe thiếu hơi làm tăng diện tích tiếp xúc với mặt đường và sinh nhiệt lượng cao. Ma sát lăn lớn khiến động cơ phải tăng cường lực kéo để thắng lực cản không cần thiết.

Lốp được bơm đúng áp suất tiêu chuẩn giúp ô tô vận hành ổn định và linh hoạt. Việc này giúp tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo an toàn khi đi đường dài.