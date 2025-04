Ô tô sắp 'cạn' xăng, tắt điều hòa khi di chuyển có giúp tiết kiệm nhiên liệu?

Trong quá trình sử dụng ô tô, không ít trường hợp người lái chủ quan, lơ là không tính toán việc tiếp nhiên liệu cho xe để rồi rơi vào tình huống "dỡ khóc, dỡ cười" khi đang đi trên đường trường cách xa trạm xăng hay cao tốc, trong khi nhiên liệu sắp cạn.

Khi gặp phải tình huống này, nhiều tài xế thường "chống cháy" bằng cách tắt hệ thống điều hòa trên xe. Bởi theo họ, điều này sẽ giảm tải cho động cơ và cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho xe, qua đó giúp xe có thể di chuyển đến trạm tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, trên thực tế việc tắt điều hòa khi gần hết nhiên liệu có thực sự giúp tiết kiệm nhiên liệu (!?)

Khi phát hiện đồng hồ báo lượng xăng còn lại của xe sắp cạn, nhiều người lái ô tô thường tắt điều hòa để giảm tải cho động cơ Ảnh: Bá Hùng

Trước hết, phải hiểu rằng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô hoạt động với máy nén làm bộ phận chính. Máy nén được vận hành trực tiếp bằng nguồn điện từ động cơ, (trừ xe hybrid và xe điện đã chuyển sang sử dụng điều hòa điện). Khi người dùng bật điều hòa, động cơ sẽ phải tăng tải để làm quay máy nén. Điều này chắc chắn sẽ làm tiêu thụ nhiên liệu hơn bình thường.

Lượng nhiên liệu tiêu hao thêm trong trường hợp bật điều hòa trên mỗi xe sẽ khác nhau tùy thuộc dung tích động cơ, cũng như hệ thống điều hòa và điều kiện lái xe. Tuy nhiên, theo kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa ô tô tại TP.Thủ Đức, TP.HCM khi bật hệ thống điều hòa có thể làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu của xe ô tô khoảng 5 - 15%.

Tắt điều hòa có thể tiết kiệm nhiên liệu

Khi nhiên liệu trong bình sắp cạn, nếu người dùng tắt điều hòa có thể giảm tải cho động cơ và tiết kiệm được một ít nhiên liệu. Tuy nhiên, do động cơ không phải truyền công suất để dẫn động máy nén, nên trên thực tế nếu tắt điều hòa sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu nhưng cũng không đáng kể.

Việc tắt điều hòa khi phát hiện bình xăng sắp cạn có thể khiến cabin ô tô trở nên nóng và ngột ngạt hơn, qua đó có thể giảm khả năng tập trung của người lái Ảnh: Bá Hùng

Mức tiêu hao nhiên liệu của xe chủ yếu do điều kiện giao thông, kỹ năng người lái và tải trọng. Do đó, việc tắt điều hòa khi phát hiện bình xăng sắp cạn có thể khiến cabin ô tô trở nên nóng và ngột ngạt hơn, qua đó có thể giảm khả năng tập trung của người lái. Điều này có thể dẫn tới tai nạn. Do đó, dù trong bất cứ trường hợp nào việc lái xe an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu.

Tắt điều hòa khi nhiên liệu sắp hết có thể giúp xe tiết kiệm nhiên liệu. Dù vậy, lượng xăng tiết kiệm được có thể không nhiều. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là lên kế hoạch tiếp nhiên liệu đầy đủ trước mỗi hành trình.