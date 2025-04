Vì sao xe hybrid tiêu hao nhiều xăng khi chạy cao tốc?

Xe hybrid trở nên phổ biến tại Việt Nam trong những năm gần đây, nhờ vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và không cần sạc như xe điện... nên ngày càng được người dùng quan tâm.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn có lầm tưởng rằng xe hybrid sẽ tiết kiệm xăng trong mọi điều kiện di chuyển, kể cả khi chạy ở tốc độ cao trên cao tốc, quốc lộ. Thực tế không phải như thế.

Vì sao xe hybrid có giá bán cao hơn xe động cơ thông thường? người dùng sẽ được lợi gì khi chọn mua xe Hybrid?

Xe hybrid hoạt động tối ưu ở tốc độ thấp

Điểm mạnh của xe hybrid nằm ở sự kết hợp giữa mô-tơ điện và động cơ xăng đi kèm với bộ pin cung cấp năng lượng. Trong điều kiện giao thông đô thị, khi ô tô phải thường xuyên dừng đèn đỏ, chạy chậm hoặc giảm tốc độ liên tục, hệ thống hybrid phát huy hiệu quả tối đa.

Hệ thống hybrid tối ưu, tiết kiệm nhiên liệu khi ô tô đi trong phố ẢNH: BÁ HÙNG

Ở dải tốc độ thấp, mô-tơ điện có chức năng vận hành hoặc bổ trợ cho động cơ xăng. Ngoài ra, khi người lái phanh hoặc nhả ga, hệ thống sẽ tái tạo năng lượng và sạc lại pin, duy trì nguồn điện cho mô-tơ hoạt động.

Do đó, khi di chuyển trong thành phố hoặc ở dải tốc độ chậm, xe hybrid thường có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong cùng phân khúc. Đây cũng là lý do nhiều người sau thời gian ngắn sử dụng đã có ấn tượng tốt về mức độ tiết kiệm của xe hybrid.

Dù có nhiều ưu điểm nhưng người Việt vẫn rất e dè, nghi ngại khi chọn mua xe hybrid

Chạy tốc độ cao, xe hybrid không tiết kiệm như đi phố

Khả năng tiết kiệm của xe hybrid khi chạy trên cao tốc, quốc lộ... có thể không như kỳ vọng. Trong điều kiện vận hành ở tốc độ cao từ 80 km/giờ trở lên, vai trò truyền động của mô-tơ điện giảm dần hoặc không còn hoạt động, trừ những thời điểm cần tăng tốc.

Không chỉ vậy, hệ thống hybrid vốn có thêm mô-tơ điện và bộ pin nên trọng lượng xe thường nặng hơn xe xăng thông thường. Trong điều kiện chạy nhanh, tải trọng lớn sẽ trở thành gánh nặng khiến động cơ xăng tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn để duy trì hiệu suất.

Quá trình chuyển đổi giữa mô-tơ điện và động cơ xăng trên xe hybrid thường hiển thị ở bảng đồng hồ ẢNH: CHÍ TÂM

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trần Hữu Đông, ngụ quận 8, TP.HCM chia sẻ: "Ban đầu tôi khá ấn tượng với khả năng tiết kiệm của chiếc Toyota Yaris Cross xăng lai điện của mình khi đi trong phố. Tuy nhiên, sau ba chuyến đi Nha Trang thời gian gần đây, tôi thấy bất ngờ vì đồng hồ báo nhiên liệu cao hơn 3 - 4 lít so với đi nội thành".

Anh Đặng Minh Hiền (chủ xe Suzuki XL7 phiên bản hybrid) đang hành nghề chạy xe dịch vụ tại TP.HCM nhận định: "Tôi thường xuyên chạy tuyến TP.HCM - Phan Thiết, thấy xe của mình chỉ tiết kiệm hơn đôi chút so với xe xăng cùng phân khúc nhưng bù lại tăng tốc mạnh hơn. Ai nghĩ rằng xe hybrid chạy cao tốc ít hao xăng như đi phố có thể là suy nghĩ sai lầm".