4 'rắc rối' thường gặp phải ở xe hybrid, người mua nên cân nhắc

Cùng với xe điện, ô tô hybrid dùng hệ thống động cơ lai xăng - điện ngày càng phổ biến và hút khách tại Việt Nam. Thống kê sơ bộ cho thấy, tính đến hết năm 2024, chỉ tính riêng phân khúc ô tô phổ thông, thị trường Việt Nam đã có đến hơn 10 mẫu mã xe hybrid để khách hàng lựa chọn. Con số này dự kiến sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới khi nhiều hãng ô tô đã nhìn thấy tiềm năng của các dòng xe này và bắt đầu đẩy mạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường Việt.

Xe hybrid ngày càng phổ biến tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

So với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống (xăng, dầu) hay xe điện, xe hybrid sở hữu khá nhiều ưu điểm, như khả năng tiết kiệm nhiên liệu, sự thân thiện môi trường hay tính linh hoạt (không quá phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc như xe điện),… Đó là lý do loại xe này dự báo sẽ trở thành xu hướng của ngành ô tô trong tương lai gần và là một trong những lựa chọn khả thi với nhiều người khách hàng Việt Nam hiện nay.

Mặc dù vậy, đi kèm với những ưu điểm, thực tế xe hybrid vẫn có một vài nhược điểm từ giá thành, chi phí sử dụng đến tuổi thọ pin… đòi hỏi người mua phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định lựa chọn.

Giá bán và chi phí sử dụng cao

Nếu so với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong cùng kiểu loại, thông thường xe hybrid sẽ có giá bán cao hơn đáng kể. Điều này cũng không quá khó hiểu, bởi công nghệ hybrid khá phức tạp với hệ thống pin và các thành phần điện tử cao cấp.

Giá bán cùng chi phí bảo dưỡng cao là một trong những "rào cản" đầu tiên của xe hybrid ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài ra, việc hệ thống hybrid cấu thành từ nhiều công nghệ hiện đại, trong trường hợp xảy ra sự cố, hỏng hóc, chi phí sửa chữa dĩ nhiên cũng sẽ tốn kém hơn so với các dòng xe xăng, dầu thông thường. Chính vì vậy, tùy mức tài chính đang có, người dùng ô tô cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định lựa chọn loại xe này.

Sửa chữa phức tạp

Một "rắc rối" khác có thể gặp phải khi sử dụng xe hybrid là các vấn đề liên quan đến phần mềm hay hệ thống điện. So với xe sử dụng động cơ đốt trong, cấu tạo xe hybrid phức tạp hơn nhiều. Do đó, nguy cơ dính lỗi cũng cao hơn, đặc biệt là các lỗi liên quan đến pin, hệ thống điều khiển.

Kết cấu phức tạp với nhiều công nghệ điện tử phức tạp khiến việc sửa chữa, bảo dưỡng xe hybrid khó khăn và tốn kém hơn so với các dòng xe động cơ đốt trong ẢNH: TMV

Thậm chí, theo nhiều chuyên gia, chính sự phức tạp trong kết cấu vận hành, xe hybrid khi xảy ra sự cố về điện có thể dẫn đến hỏng hệ thống điện trên toàn xe. Trong khi, một số lỗi ở pin cũng có thể dẫn đến sự cố khác liên quan đến bộ biến tần hay hệ thống cầu chì… Đặc biệt, quá trình sửa chữa hệ thống hybrid cũng khó khăn và tốn kém hơn do có quá nhiều thành phần cấu thành.

Tuổi thọ pin và chi phí thay thế lớn

Bên cạnh chi phí mua xe và bảo dưỡng cao, một yếu tố khác liên quan đến tiền khi sử dụng xe hybrid mà người dùng cần cân nhắc chính là chi phí thay thế pin. Bởi tuổi thọ và dung lượng của pin lưu trữ điện trên xe hybrid sẽ giảm sau một khoảng thời gian sử dụng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất cũng như các hoạt động khác của xe, buộc chủ xe phải tiến hành nâng cấp hoặc thay thế pin. Tuy nhiên, giá thành của pin hiện tại không hề rẻ, tùy dòng xe và phân khúc, chi phí thay thế có thể dao động từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Dung tích khoang hành lý hạn chế hơn

Một yếu tố nữa cũng cần phải cân nhắc trước khi "xuống tiền" mua xe hybrid chính là không gian cốp. Rất nhiều các xe hybrid hiện nay, hệ thống pin được bố trí ở khu vực sàn phía sau.

Việc bố trí thêm hệ thống pin khiến không gian khoang hành lý của các mẫu mã, phiên bản xe hybrid hạn chế hơn so với xe cùng kiểu loại ẢNH: TÂM VÕ

Chính vì vậy, so với các mẫu mã hoặc phiên bản cùng kiểu loại, phân khúc; các tùy chọn xe hybrid thường có dung tích khoang hành lý hạn chế hơn, do các nhà sản xuất phải "hi sinh" một phần không gian để bố trí pin.