Vụ xe Dat Bike bị 'tố' gỉ, nứt khung: Nhà sản xuất nói gì?

Liên quan đến vụ việc một số khách hàng sử dụng mẫu xe Dat Bike Quantum lên tiếng "tố" xe mới sử dụng chưa lâu đã xuất hiện tình trạng gỉ, nứt khung; mới đây, đại diện thương hiệu Dat Bike đã chính thức lên tiếng, thông qua văn bản gửi đến Báo Thanh Niên.

Có hay không tình trạng gỉ, nứt khung sườn trên xe Quantum?

Cụ thể, đối với tình trạng xe mới chỉ sử dụng chưa tới một năm đã gỉ sét, thậm chí nứt khung sườn như một số người dùng phản ánh qua các hội nhóm mạng xã hội, đại diện Dat Bike xác nhận không có tình trạng này. Phía hãng cho biết, cho tới thời điểm hiện tại chỉ ghi nhận tổng cộng 9 trường hợp bị hư hỏng khung cần phải thay thế. Trong đó có 1 trường hợp gặp tai nạn và 8 trường hợp người dùng độ chế xe có ảnh hưởng trực tiếp đến khung xe, như hàn thêm chi tiết vào khung, cắt bớt chi tiết trên khung, thay đổi và lắp mới các kết cấu xe không đúng thông số chất lượng và kỹ thuật như hệ thống phanh, hệ thống giảm xóc, hệ thống truyền động, hệ thống cổ xe và bánh xe... Dat Bike ghi nhận đây không phải là lỗi hệ thống.

Dat Bike khẳng định không có tình trạng xe Quantum sử dụng chưa tới một năm đã gỉ sét, thậm chí nứt khung sườn như người dùng phản ánh ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, hãng cũng cho biết, có nhiều trường hợp không liên quan đến gỉ sét, như vết thuốc hàn khung xe, nhưng màu sắc của vết thuốc dễ gây hiểu nhầm. Phía Dat Bike đã xác nhận và giải thích vấn đề này với khách hàng. Do đó, hãng mong muốn người dùng bình tĩnh. Nếu khách hàng cần kiểm tra chất lượng xe hoặc muốn thực hiện bảo hành, bảo dưỡng hãy liên hệ với hãng để được hỗ trợ theo đúng chính sách bảo hành, bảo dưỡng và quy định của pháp luật.

Hãng có "mang con bỏ chợ"?

Liên quan đến những những phàn nàn của người dùng về việc hãng "mang con bỏ chợ" khi khuyến nghị khách hàng thay thế khung xe, nhưng sau đó lại không hỗ trợ đầy đủ giấy tờ và thủ tục cần thiết để chủ xe có thể hoàn tất đăng ký lại xe. Dat Bike khẳng định và cam kết luôn đồng hành, thực hiện bảo hành, bảo dưỡng cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Với những trường hợp cần thay khung theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thiết kế ban đầu, Dat Bike luôn tư vấn cho khách hàng quy trình, thủ tục, các bước thực hiện để khách hàng có thể đi làm việc với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo quy định, chủ xe chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan, bao gồm xác nhận phương án từ cơ quan chức năng (ở đây là cơ quan Công an) trước khi đồng ý thay đổi theo tư vấn về kỹ thuật và thực hiện việc đăng ký khung mới.

Hãng xe máy điện Việt Nam cũng khẳng định đã luôn đồng hành để nhiệt tình tư vấn về quy trình thủ tục và hỗ trợ khách hàng các giấy tờ cần thiết ẢNH: HỘI NGƯỜI DÙNG XE DAT BIKE QUANTUM

Cụ thể, khách hàng sẽ cần liên hệ cơ quan Công an để xác nhận các thủ tục cần thiết tại cơ quan địa phương, sau đó xác nhận với hãng bằng văn bản về việc đồng ý phương án kỹ thuật (ở đây là thay khung). Hãng sẽ chỉ thực hiện khi nhận được yêu cầu từ khách hàng và các cam kết liên quan đến thực thi đúng quy định pháp luật của khách hàng. Khi thay thế khung, hãng sẽ thay khung trắng (không có số khung). Khách hàng sẽ mang xe có khung trắng (khung không số) này đi làm thủ tục với cơ quan Công an để đóng lại số khung mới, ở đây Công an sẽ đóng số khung là biển số xe hiện tại của chủ xe.

Liên quan đến trường hợp của khách hàng Lam Tien Giang, phía hãng cho biết nhân viên chăm sóc khách hàng đã đưa ra phương án kỹ thuật để khách hàng quyết định (ở đây là thay khung), cũng như tư vấn về thủ tục thực hiện đăng ký lại số khung mới, chủ xe sẽ phải có trách nhiệm làm việc với cơ quan Công an trong suốt quá trình này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tư vấn, dù đã cung cấp thông tin, nhân viên này có thể đã chưa nhấn mạnh rõ cho khách hàng nhận thức đầy đủ các bước thực hiện theo đúng quy định pháp luật; cũng như những khó khăn có thể gặp phải khi tiến hành các thủ tục đăng ký với cơ quan Công an trong trường hợp xe có thể đã thực hiện nhiều độ chế.

Ngoài ra, trước câu hỏi Dat Bike có làm sai quy trình quy định khi tiến hành thay khung xe cho khách hàng hay không, bởi theo thông báo từ cơ quan Công an, trước khi tiến hành thay thế khung sườn cho xe, chủ xe cần mang xe đến cơ quan có thẩm quyền giám định; sau khi được sự cho phép của cơ quan này mới được tiến hành thay thế. Hãng khẳng định đã thực hiện đúng theo chính sách bảo hành, bảo dưỡng của hãng (cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa cho khách), và đảm bảo đúng quy định pháp luật. Việc khách hàng đi làm việc với cơ quan chức năng nằm ngoài phạm vi kiểm soát của hãng.

Dat Bike khuyến cáo người dùng không nên độ chế, thay đổi kết cấu, gây mất an toàn xe ẢNH: CHÍ TÂM

Đại diện Dat Bike cũng cho biết, khi khách hàng đi làm việc với cơ quan Công an và phát sinh các yêu cầu mới từ phía cơ quan Công an, hãng đã và vẫn luôn đồng hành để nhiệt tình tư vấn về quy trình thủ tục và hỗ trợ khách hàng các giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện được công việc một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, với trường hợp người dùng độ chế xe, theo chính sách bảo hành bảo dưỡng, Dat Bike sẽ tính phí thay khung. Tuy nhiên trong trường hợp này, Dat Bike cũng đã hỗ trợ không tính phí để đảm bảo hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất.

Người dùng xe không nên độ chế, thay đổi kết cấu

Đáng chú ý, đại diện Dat Bike cũng khuyến cáo người dùng xe không nên độ chế, thay đổi kết cấu. Bởi tất cả các thiết kế của linh phụ kiện trên xe đã được tính toán về mặt kỹ thuật và được thử nghiệm, kiểm soát nghiêm ngặt và cấp giấy phép bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc độ chế hoặc thay đổi bất kỳ chi tiết nào của xe khác với thiết kế của nhà sản xuất, và không được kiểm soát bởi cơ quan chức năng đều có khả năng gây ra mất an toàn cho xe khi lưu thông.

Đồng thời lưu ý rằng, độ chế xe được hiểu là bất kỳ thay đổi hoặc gắn thêm bất kỳ phụ tùng nào có thiết kế và thông số kỹ thuật khác với xe xuất xưởng ban đầu khách đã mua.