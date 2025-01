Người dùng 'tố' xe máy điện Dat Bike lỗi khung sườn, hãng 'mang con bỏ chợ'

Trên nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội mới đây, một số tài khoản nhận là chủ sở hữu xe máy điện Dat Bike Quantum đồng loạt đăng tải bài viết, bình luận phản ánh về tình trạng xe mới mua và sử dụng chưa lâu nhưng đã xuất hiện hiện tượng gỉ sét, rạn nứt ở bộ phận khung sườn. Điều này gây hoang mang cho cộng đồng người dùng dòng xe này nói riêng, cũng như những khách hàng đã và đang sử dụng các dòng xe khác mang thương hiệu Dat Bike.

Xe dùng chưa đầy 1 năm đã nứt khung

Cụ thể, ngày 2.1.2025, trên một hội nhóm mạng xã hội facebook dành cho người dùng xe máy điện Dat Bike Quantum, tài khoản có tên Giang Lam Tien đăng tải một bài viết phản ánh tình trạng gỉ sét, rạn nứt khung trên chiếc xe máy điện Dat Bike Quantum. Trong đó đính kèm hình ảnh phần khớp hàn nối ở khung trước, vị trí gần khu vực sàn để chân trên chiếc Quantum (đời đầu) bị gỉ sét và xuất hiện các vết nứt khá nặng.

Nhiều người dùng xe Dat Bike Quantum phản ánh tình trạng xe bị gỉ sét, nứt ở phần khung ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo chia sẻ từ người dùng này, anh đặt mua và nhận chiếc xe máy điện từ cuối năm 2023. Tuy nhiên đến giữa tháng 12.2024 (tức đã sử dụng khoảng một năm), khi đưa xe lên hãng kiểm tra, kỹ thuật viên của Dat Bike thông báo qua văn bản, rằng chiếc Quantum của anh đã bị nứt khung và "không thể sửa chữa". Phía hãng đánh giá "tình trạng hiện tại không đủ bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng, vận hành, lưu thông theo quy định của pháp luật".

Đáng chú ý, trong phần "nguyên nhân hư hỏng", kỹ thuật viên của hãng xe máy điện Việt Nam khẳng định "do gỉ sét, mục nát theo thời gian"; ngoài ra còn "do tác động ngoại lực trong quá trình sử dụng". Đồng thời phủ nhận nguyên nhân do tai nạn giao thông hay do lỗi sản xuất. Điều này khiến anh Giang vô cùng bức xúc.

Bởi lẽ, theo người dùng này, việc khung xe của một chiếc xe máy bị gỉ sét, mục nát tự nhiên chỉ trong khoảng thời gian ngắn là điều khá vô lý. "Khung xe này sử dụng chưa được một năm. Không sử dụng tại nơi có tính ăn mòn cao và địa hình xấu như biển và đồi núi, gỉ sét theo thời gian là như nào? Không lẽ một năm phải vào hãng thay một khung mới hay sao?".

Việc xe Dat Bike Quantum chỉ mới sử dụng được chưa đầy một năm nhưng đã bị gỉ sét, nứt khung khiến không ít người dùng hoang mang Ảnh: Ảnh: Hội người dùng xe Dat Bike Quantum

Một tài khoản khác có tên Linh XT cũng đăng nhiều bài viết chia sẻ tình trạng tương tự. Theo đó, chiếc Dat Bike Quantum của anh này mua và sử dụng từ tháng 5.2024. Tuy nhiên, thời điểm đầu năm 2025, phần khung xe khi kiểm tra cũng cũng phát hiện xuất hiện tình trạng gỉ sét ở khu vực bên dưới góc sàn để chân bên phải.

Người này cho biết đang rất lo lắng bởi chiếc Dat Bike Quantum của anh mới sử dụng được khoảng nửa năm. Trong khi, lỗi gỉ sét là lỗi nghiêm trọng có nguy cơ dẫn đến nứt gãy khung xe, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Hãng "mang con bỏ chợ"

Không dừng lại ở việc khung xe bị gỉ sét, rạn nứt; điều khiến các chủ xe Quantum bức xúc nhất là cách giải quyết vụ việc của hãng Dat Bike. Theo tài khoản facebook Giang Tien Lam, Dat Bike không có trách nhiệm với người dùng. Thậm chí "mang con bỏ chợ" khi khuyến nghị khách hàng thay thế khung xe lỗi bằng một khung mới, nhưng lại không hỗ trợ chủ xe hoàn tất thủ tục đăng ký lại xe.

Cụ thể, nội dung chia sẻ qua bài viết trên các hội nhóm mạng xã hội và video trên nền tảng youtube của nhóm người dùng xe Quantum cho thấy, sau khi ký đồng ý để phía hãng thay thế khung xe mới, anh Giang đề nghị phía hãng xe máy điện Việt Nam hỗ trợ mình trong quá trình hoàn tất thủ tục đăng ký lại xe. Tuy nhiên, khi anh này đến Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an Quận 6 (TP.HCM) để nộp hồ sơ đổi giấy đăng ký xe, phía cơ quan chức năng đã từ chối tiếp nhận. Lý do đưa ra là do chiếc Dat Bike Quantum này đã thay khung mới (khung trắng - không có số khung) nhưng chưa qua giám định từ cơ quan có thẩm quyền; đồng thời cũng không đủ giấy tờ hay cơ sở pháp lý theo quy định.

Nhiều người dùng cũng "tố" hãng xe Dat Bike vô trách nhiệm khi không hỗ trợ chủ xe trong việc hoàn tất thủ tục đăng ký lại xe sau khi thay khung mới

Ảnh: Hội người dùng xe Dat Bike Quantum

Đáng nói, theo nhóm người dùng xe Quantum, phía hãng sau đó cũng không hỗ trợ khách hàng bổ sung hồ sơ để hoàn tất giấy đăng ký lại xe. Điều này khiến anh rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", không biết xử lý ra sao. Thậm chí, khi anh Giang từ chối nhận lại xe vì xe không đủ điều kiện hợp pháp để lưu thông; nhân viên Dat Bike vẫn khẳng định hãng đã "hỗ trợ đầy đủ" và "sẽ tính phí lưu kho 100.000 đồng/ngày".

Vụ việc hiện đang gây tranh cãi và khiến không ít người dùng xe máy điện mang thương hiệu Dat Bike nói chung và dòng xe Quantum nói riêng vô cùng bức xúc.