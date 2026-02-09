Cận tết, phân khúc sedan bán chạy nhất Việt Nam ồ ạt giảm giá xả hàng

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào những tháng đầu năm 2026, sức mua có dấu hiệu chững lại cùng với lượng xe sản xuất năm 2025 tồn kho khiến áp lực đè nặng lên các nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô. Trong bối cảnh đó, nhiều thương hiệu tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi, đặc biệt giảm giá mạnh với các mẫu mã phiên bản sản xuất năm 2025 còn tồn kho. Ngay cả dòng sedan hạng B - phân khúc sedan bán chạy nhất Việt Nam với các mẫu mã như Honda City, Toyota Vios, Hyundai Accent, KIA Soluto… cũng đang được giảm giá lên đến hàng chục triệu đồng.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, bước sang đầu tháng 2.2026 - thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hầu hết các mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B trong năm 2025 đều được áp dụng ưu đãi, giảm giá.

Toyota Vios - mẫu sedan hạng B bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025 hiện chỉ được Toyota Việt Nam (TMV) giảm giá 23 - 37 triệu đồng Ảnh: T.T.C

Trong đó, Toyota Vios - mẫu sedan hạng B bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025 hiện chỉ được Toyota Việt Nam (TMV) giảm giá 23 - 37 triệu đồng, tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe. Mức giảm này thấp hơn một nửa so với những tháng trước đó - thời điểm cả ba phiên bản Toyota Vios đều được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Toyota Vios tại Việt Nam hiện vẫn mang phom dáng cũ, được phân phối 3 phiên bản, niêm yết giá từ 458 - 545 triệu đồng, với mức ưu đãi áp dụng trong tháng 2.2026, giá bán thực tế Toyota Vios hiện đang ở mức 435 - 508 triệu đồng.

Phân khúc sedan hạng B năm 2025: Doanh số lao dốc, Hyundai Accent mất sức hút

Tương tự Toyota Vios, các phiên bản Honda City hiện cũng đang được Honda Việt Nam (HVN) ưu đãi 50% lệ phí trước bạ tương tự mức giảm giá trong tháng 1.2026. Chương trình này được HVN áp dụng đến hết tháng 2.2026, khách mua mẫu xe này sẽ được giảm 25 - 28,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, Hyundai Accent sau khi line tiếp sụt giảm doanh số hiện đang được Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cũng như đại lý đẩy mạnh ưu đãi, giảm giá nhằm xả hàng, tạo sức hút. Theo đó, trong tháng 2.2025, các phiên bản Hyundai Accent 2025 giảm giá lên tới 60 triệu đồng, trong khi xe đời 2026 có mức giảm thấp hơn, ở mức 30 - 40 triệu đồng.

Honda City hiện cũng đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương tự mức giảm giá trong tháng 1.2026 Ảnh: B.H

Mazda2 nhập khẩu từ Thái Lan cũng đang ưu đãi, giảm giá 15 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của bản tiêu chuẩn về mức 403 triệu đồng. Trong khi đó, các mẫu mã vốn kém sức hút như Mitsubishi Attrage, KIA Soluto hầu như vẫn giữ nguyên ưu đãi so với tháng trước đó. Cụ thể, Mitsubishi Attrage phiên bản số sàn đang được hãng xe Nhật Bản giảm 38 triệu đồng tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ; bản Attrage CVT Premium giảm 49 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua mẫu xe này trong tháng 2.2026 còn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu đồng.

KIA Soluto tiếp tục được THACO AUTO mạnh tay giảm giá bán 52 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn Soluto (giá đề xuất 386 triệu đồng), hai phiên bản còn lại của mẫu xe này có mức giảm 17 - 33 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm này chỉ áp dụng với các xe sản xuất năm 2025.

Hầu hết mẫu ô tô sedan hạng B hiện đang giảm giá bán thông qua các chương trình ưu đãi khác nhau Ảnh: B.H

Như vậy, có thể thấy hầu hết các mẫu ô tô sedan hạng B hiện đang được các nhà sản xuất, đại lý phân phối mạnh tay giảm giá bán thông qua các chương trình ưu đãi khác nhau. Đây được xem là động thái nhằm níu kéo sức hút cho phân khúc này trong bối cảnh dòng xe sedan nói chung đang mất dần vị thế. Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam - HTV (đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) cho thấy, trong năm 2025 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam chỉ đạt 38.939 xe, giảm 7.427 xe, tương đương 16% so với năm 2024.