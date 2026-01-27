Người Việt ngày càng chuộng ô tô gầm cao 7 chỗ, xe sedan giảm sức hút

Bất chấp tình hình kinh tế vẫn còn không ít khó khăn, biến động… nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt trong năm 2025 vẫn tiếp tục gia tăng. Việc các mẫu mã mới ồ ạt xuất hiện cùng với cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô… tạo động lực, sức hút để người Việt mua sắm ô tô. Dù vậy, thị hiếu người tiêu dùng ô tô đang có sự thay đổi rõ rệt, khi lượng tiêu thụ xe sedan tiếp tục sụt giảm, trong khi các dòng xe khác trên thị trường đều ghi nhận kết quả tăng trưởng tính trong năm 2025.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Tăng mua sắm ô tô mới nhưng người Việt không còn chuộng xe sedan

Theo số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong năm 2025, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 375.736 xe, tăng 35.594 xe tương đương 10,5% so với năm 2024. Tương tự những năm trước, lượng ô tô mới bán ra thị trường Việt Nam chủ yếu tập trung ở phân khúc xe du lịch.

Nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt gia tăng nhưng dòng xe sedan không còn được ưa chuộng như trước đây Ảnh: B.H

Nếu tính luôn cả doanh số bán ô tô điện của VinFast (đạt hơn 175.099 xe) và ô tô Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam - HTV lắp ráp, phân phối (đạt 53.229 xe), trong năm 2025 người Việt đã mua sắm 604.143 xe ô tô mới các loại. Con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam (như BYD, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, Geely, Wuling, Haima, Haval…)

Theo các chuyên gia trong ngành, sự tăng trưởng về doanh số của thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025 một phần xuất phát từ nhu cầu của người dân, nhưng bên cạnh đó phải kể đến nỗ lực của các nhà sản xuất, phân phối ô tô. Không chỉ phát triển các mẫu mã mới, việc mạnh tay giảm giá xe thông qua các chương trình ưu đãi, khuyến mãi liên tục triển khai đã góp phần kích thích tâm lý mua sắm ô tô của người Việt.

Sức mua trên thị trường ô tô tiếp đà hồi phục nhưng không phải dòng xe nào cũng tăng trưởng về doanh số. Số liệu từ VAMA cho thấy, trong năm 2025 lượng tiêu thụ ô tô sedan giảm đáng kể so với năm 2024. Cụ thể, tổng lượng xe sedan các thành viên VAMA bán ra thị trường chỉ đạt 40.920 xe, giảm hơn 6.600 xe tương đương gần 14% so với năm 2024.

Năm 2024 Năm 2025 Tổng doanh số xe sedan 47521 40920

Trong đó, phân khúc sedan hạng C với các mẫu xe như Mazda3, KIA K3, Toyota Corolla Altis hay Honda Civic giảm tới 47%; sedan hạng B gồm hàng loạt mẫu mã như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, KIA Soluto… vốn hút khách cũng giảm tới 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng phân khúc sedan hạng D có sự tăng trưởng nhưng không đáng kể và chủ yếu đến từ mẫu Toyota Camry.

Đây là năm thứ tư liên tiếp doanh số dòng xe sedan tại Việt Nam sụt giảm. Điều này cho thấy rõ thực tế người Việt mua ô tô mới không còn ưa chuộng dòng xe sedan.

Người Việt chuyển hướng sang mua ô tô gầm cao, xe 7 chỗ

Doanh số xe sedan sụt giảm trong bối cảnh sức mua vẫn tăng trưởng phần nào phản ánh thị hiếu chọn mua ô tô của người Việt Nam đang có sự thay đổi, chuyển dịch. Thay vì chọn dòng xe sedan như trước đây, nhiều người Việt mua ô tô trong năm 2025 đã chuyển sang các phân khúc xe đa dụng như SUV, Crossover, MPV, xe bán tải vốn sở hữu không gian rộng, thoáng và đa dụng hơn.

Năm 2024 Năm 2025 Sedan 47521 40920 SUV 83002 84365 Crossover 28923 29783 MPV 52723 56491 Bán tải 23163 27093

Không chỉ những khách hàng lần đầu mua xe, ngay cả những người đổi sang xe mới cũng hướng sự lựa chọn sang các dòng xe gầm cao thay vì sedan. Phần lớn đều cho rằng, cũng giống như xu hướng toàn cầu, người Việt ngày càng chuộng ô tô gầm cao. Chính vì vậy, lượng tiêu thụ các dòng ô tô đa dụng như SUV, Crossover, MPV, xe bán tải… tiếp tục tăng trưởng so với năm 2024.

Kết quả từ VAMA cho thấy, trong năm 2025 lượng tiêu thụ xe SUV nói chung đạt 84.365 xe, tăng 1.363 xe tương đương 1,6% so với năm 2024. Trong khi đó, doanh số dòng xe Crossover đạt 29.783 xe, tăng nhẹ 860 xe; xe MPV đạt 43.100 xe, tăng 6,2%

MPV, bán tải vẫn đang duy trì được mức tăng trưởng; trong khi xe SUV, crossover dù chiếm phần lớn doanh số. Cụ thể, doanh số xe SUV, crossover sau khi kết thúc tháng 10.2025 đạt tổng cộng 82.542 xe, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xe MPV đạt 56.491 xe, tăng 3.768 xe tương đương 6,6%; xe bán tải đạt 27.093 xe bán ra, tăng 14,5% tương đương 3.930 xe so với năm 2024.

Không chỉ những khách hàng lần đầu mua xe, ngay cả những người đổi sang xe mới cũng hướng sự lựa chọn sang các dòng xe gầm cao thay vì sedan Ảnh: B.H

Giới kinh doanh ô tô tại Việt Nam dự báo, với sự thay đổi ngày càng rõ nét về thị hiếu của khách hàng, sự phát triển của ô tô điện chủ yếu tập trung vào dòng xe đa dụng cùng sự thay đổi, điều chỉnh về chiến lược sản phẩm của các nhà sản xuất, phân phối ô tô… Trong năm 2026 cũng như những năm tới, thị phần dòng xe sedan sẽ ngày càng "teo tóp".