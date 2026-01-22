Sedan hạng C năm 2025: Mức tiêu thụ giảm một nửa

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 tiếp tục chứng kiến xu hướng hồi phục khi doanh số bán ô tô mới duy trì nhịp tăng trưởng. Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra ở các phân khúc ô tô điện cũng như ô tô gầm cao đa dụng, trong khi đó dòng sedan nói chung đặc biệt là phân khúc sedan hạng C với các mẫu xe có tầm giá 600 - 900 triệu đồng tiếp tục giảm mạnh.

Sedan hạng C năm 2025: Doanh số ‘chạm đáy’, Mazda3 bán chạy nhất phân khúc

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong năm 2025 phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam có sự góp mặt của 7 mẫu xe. Trong đó, ngoài những mẫu mã đã quá "quen mặt" như KIA K3, Mazda3, Hyundai Elantra lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại gồm Toyota Corolla Altis, Honda Civic và MG5 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Phân khúc này trong năm 2025 còn cung cấp thêm lựa chọn hoàn toàn mới với sự góp mặt của mẫu xe plug-in hybrid BYD Seal 5 tung ra thị trường từ trung tuần tháng 10.2025.

Phân khúc sedan hạng C trong năm 2025 có lựa chọn mới với sự góp mặt của mẫu xe plug-in hybrid BYD Seal 5 Ảnh: B.H

Lượng tiêu thụ xe sedan hạng C "chạm đáy", giảm một nửa so với năm 2024

Như Thanh Niên đã nhận phân tích trong những bài viết trước đây, xu hướng chuyển dịch lựa chọn mua ô tô của người Việt sang các phân khúc xe gầm cao đa dụng như SUV, Crossover hay MPV… đang khiến dòng xe sedan nói chung cũng như phân khúc sedan hạng C đánh mất dần vị thế. Trong năm 2025, một số mẫu sedan hạng C như Mazda3, KIA K3, Honda Civic… liên tục được nhà phân phối áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá nhằm tạo sức hút nhưng vẫn không thể vực dậy doanh số.

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam trong năm 2025 chỉ đạt 6.368 xe, giảm 5.653 xe, tương đương 47% so với năm 2024. Con số này chưa bao gồm doanh số của MG5, BYD Seal 5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố. Dù vậy, đây là năm thứ ba liên tiếp lượng tiêu thụ xe sedan hạng C sụt giảm đồng thời cũng là năm có doanh số bán thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. So với thời điểm lập kỷ lục doanh số vào năm 2022 (đạt 29.918 xe), lượng tiêu thụ xe sedan hạng C năm 2025 giảm khoảng 4,7 lần.

Doanh số sedan hạng C Năm 2021 22652 Năm 2022 29918 Năm 2023 15449 Năm 2024 12021 Năm 2025 6368

Bên cạnh sự thay đổi về thị hiếu của khách hàng hay áp lực cạnh tranh trên thị trường gia tăng. Phải thừa nhận thực tế, sedan hạng C đang đánh mất sức hút, với khoản tài chính từ 600 - 900 triệu đồng, thay vì mua xe sedan hạng C vốn không có nhiều mẫu mã mới, không ít khách hàng đã chuyển sang những dòng xe khác như MPV, SUV hay Crossover 5 chỗ thiết kế cao ráo, rộng rãi nhưng không kém trang bị, tiện nghi.

Với kết quả này, cùng với sedan hạng D hay ô tô cỡ nhỏ máy xăng tầm giá dưới 450 triệu đồng… sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu là những phân khúc có doanh số bán thấp nhất và sụt giảm mạnh nhất trên thị trường ô tô Việt Nam.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2025 534 Tháng 2.2025 503 Tháng 3.2025 577 Tháng 4.2025 469 Tháng 5.2025 471 Tháng 6.2025 424 Tháng 7.2025 490 Tháng 8.2025 418 Tháng 9.2025 478 Tháng 10.2025 547 Tháng 11.2025 649 Tháng 12.2025 808

Không mẫu xe nào tăng trưởng dương về doanh số, Mazda3 vẫn dầu đầu cuộc đua

Nhu cầu của người Việt với dòng sedan hạng C giảm đáng kể khiến không có bất kỳ mẫu xe nào thuộc phân khúc này đạt được mức tăng trưởng dương về doanh số. Từ những mẫu mã lắp ráp trong nước vốn hút khách như KIA K3, Mazda3, Hyundai Elantra cho đến một số dòng xe nhập khẩu như Toyota Corolla Altis, Honda Civic đều có doanh số bán ít hơn so với năm 2025.

Chính vì vậy, Mazda3 với gần 3.000 xe bán ra, giảm gần 2.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái vẫn giữ được vị trí dẫn đầu phân khúc sedan hạng C về doanh số bán hàng. So với các đối thủ cạnh tranh, Mazda3 được khách hàng ưa chuộng nhờ kiểu dáng thiết kế thời trang, bắt mắt tích hợp nhiều tính năng công nghệ.

Mazda3 bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C năm 2025 nhưng vẫn giảm gần 2.000 xe so với năm 2024 Ảnh: T.C

Trong khi đó, KIA K3 dù cung cấp danh mục phiên bản khá đa dạng, giá bán hấp dẫn nhưng vẫn "bất lực" trong việc đòi lại vị trí dẫn đầu từ tay Mazda3. Tổng doanh số KIA K3 trong năm 2025 chỉ đạt gần 1.700 xe, giảm hơn 1.900 xe so với năm 2024.

Vị trí thứ ba có sự thay đổi so với năm ngoái khi Honda Civic với 767 xe bán ra, giảm 362 xe so với năm 2024 đã vượt qua Hyundai Elantra (đạt 665 xe). Vị trí cuối bảng thuộc về Toyota Corolla Altis với chỉ 285 xe bán ra trong năm 2025.

Doanh số các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam năm 2025 Nguồn: VAMA, HTV

Bước sang năm 2025, nhiều khó khăn vẫn đang chờ đợi các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng C khi xu hướng chuyển dịch của người tiêu dùng ô tô Việt Nam sang dòng xe gầm cao ngày càng rõ rệt. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các mẫu xe điện có tầm giá dưới 900 triệu đồng cũng là thách thức với phân khúc sedan hạng C.