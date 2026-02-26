Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe hybrid cắm sạc không như nhà sản xuất công bố

Ô tô hybrid cắm sạc Plug-in hybrid (PHEV) từ lâu đã được quảng bá như một giải pháp chuyển tiếp từ xe động cơ đốt trong sang xe điện. Sự kết hợp giữa pin, động cơ xăng, động cơ điện được cho là một giải pháp khả thi trước khi chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của Viện Fraunhofer chỉ ra rằng, thực tế ô tô hybrid cắm sạc không tiết kiệm nhiên liệu như các nhà sản xuất công bố.

Nghiên cứu từ Viện Fraunhofer có trụ sở ở Đức cho thấy thực tế xe Plug-in hybrid tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn đáng kể trong so với con số mà nhà sản xuất công bố. Sự khác biệt không chỉ nhỏ, mà lên đến hơn 300%. Theo đó, các chuyên gia của Viện Fraunhofer đã sử dụng dữ liệu được truyền không dây từ các xe PHEV của nhiều thương hiệu khác nhau trong quá trình chạy thử nghiệm để đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu. Tất cả các xe PHEV thuộc phạm vi nghiên cứu của Viện Fraunhofer đều được sản xuất từ năm 2021 - 2023. Dữ liệu được truyền tải cho phép các nhà phân tích xác định mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế của mỗi xe.

Viện Fraunhofer chỉ ra rằng, thực tế ô tô hybrid cắm sạc không tiết kiệm nhiên liệu như các nhà sản xuất công bố Ảnh: B.H

Trước đó, hầu hết các nhà sản xuất ô tô hybrid cắm sạc đều quảng báo mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của dòng xe này ở mức hơn 2 lít/100 km. Tuy nhiên theo Viện Fraunhofer mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của dòng xe này thực tế lên đến 6 lít/100 km, tức gần như tương đương một chiếc ô tô máy xăng dùng động cơ có dung tích dưới 1.5 lít, đồng thời gấp khoảng ba lần so với con số được công bố trước đây.

Các nhà phân tích của Viện Fraunhofer chỉ ra rằng, lý do chính dẫn đến mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế trên nhiều xe Plug-in hybrid cao hơn so với công bố là do xe PHEV sử dụng cả động cơ điện và động cơ đốt trong, chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ vận hành. Cho đến nay, các nhà sản xuất vẫn khẳng định rằng xe PHEV chỉ tiêu thụ rất ít hoặc gần như không tiêu thụ nhiên liệu khi ở chế độ vận hành bằng điện. Thế nhưng, các nghiên cứu cho thấy điều này thực tế không đúng.

Trao đổi với truyền thông Đức về vấn đề này, ông Patrick Plotz, thành viên thuộc Viện Fraunhofer cho biết động cơ đốt trong trên xe PHEV được kích hoạt thường xuyên hơn so với những gì công bố. Xe PHEV sản xuất tại Đức nằm trong số những xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cao nhất, trong đó một số mẫu xe của Porsche có mức tiêu thụ nhiên liệu khá cao.

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe PHEV thực tế lên đến 6 lít/100 km, theo Viện Fraunhofer Ảnh: B.H

Cụ thể, theo Viện Fraunhofer xe hybrid Porsche tiêu thụ nhiều nhiên liệu khoảng 7 lít/100 km so với các xe PHEV khác khi động cơ điện hoạt động. Ở phân khúc ô tô phổ thông, các xe PHEV của các thương hiệu như KIA, Toyota, Ford và Renault có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất, thường chỉ dưới 1 lít/100 km, hoặc tiết kiệm đến 85% nhiên liệu so với xe hybrid của Porsche.

Sự sai lệch số liệu nhà sản xuất công bố so với mức tiêu thụ thực tế của mỗi mẫu xe PHEV theo Viện Fraunhofer có thể do cách sử dụng khác nhau và các điều kiện bên ngoài, chẳng hạn như tình trạng giao thông hoặc thao tác, thói quen của người lái xe.

Sự sai lệch số liệu nhà sản xuất công bố so với mức tiêu thụ thực tế của mỗi mẫu xe PHEV theo Viện Fraunhofer có thể do cách sử dụng khác nhau Ảnh: Otodetik

Các nhà khoa học đã kêu gọi cơ quan quản lý phương tiện của EU điều chỉnh các phép đo của họ cho phù hợp với kết quả thực tế, đồng thời thúc giục kiểm soát chặt chẽ hơn cách đo lường mức tiêu thụ nhiên liệu với xe hybrid cắm sạc. Theo kết quả nghiên cứu, giới hạn khí thải CO 2 trung bình mà một nhà sản xuất ô tô được phép phát thải cần phải được điều chỉnh.

Trên thực tế, ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng thường có mức tiêu thụ ít nhiên liệu chênh lệch khoảng 20% so với con số nhà sản xuất công bố. Tuy nhiên, chênh lệch 300% trên xe hybrid cắm sạc chắc chắn không phải là con số nhỏ. Các nhà quản lý châu Âu hiện đang lên kế hoạch thắt chặt quy định và điều chỉnh cách tính toán để đưa số liệu chính thức gần hơn với điều kiện thực tế.