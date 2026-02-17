Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe

10 nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới: Toyota dẫn đầu, BYD tăng tốc

Hoàng Cường
Hoàng Cường
17/02/2026 17:22 GMT+7

Toyota duy trì vị thế dẫn đầu, các hãng xe Trung Quốc như BYD, Geely… tăng trưởng mạnh, qua đó cải thiện vị trí trong top 10 nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2025.

Nhu cầu mua sắm ô tô gia tăng tạo động lực giúp doanh số nhiều nhà sản xuất ô tô tăng trưởng trong năm 2025. Cuộc đua top 10 nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2025 vẫn tiếp tục góp mặt những cái tên quen thuộc nhưng trật tự cạnh tranh đã có nhiều sự xáo trộn với sự vươn lên mạnh mẽ của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Theo báo cáo tài chính gần đây của tất cả các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, BYD đã vượt qua Ford để chiếm vị trí thứ sáu, trong khi doanh số của Geely tăng trưởng mạnh mẽ, đưa nhà sản xuất ô tô này tiến một mạch từ vị trí thứ mười lên thứ tám.

10 nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới: Toyota dẫn đầu, BYD tăng tốc- Ảnh 1.

BYD cùng Geely tiếp tục cải thiện thứ hạng trong top 10 nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2025

Ảnh: B.H

Dù vậy, vị trí dẫn đầu vẫn không thay đổi khi Tập đoàn Toyota tiếp tục cho thấy sự áp đảo với hơn 11,2 triệu xe bán ra trong năm 2025, tăng 4,8% so với năm 2024. Kết quả này, không chỉ giúp Toyota thống trị thị trường ô tô toàn cầu trong năm thứ sáu liên tiếp mà còn nới rộng cách biệt với Tập đoàn Volkswagen. Dù rất nỗ lực phát triển các mẫu mã sản phẩm mới đồng thời đẩy mạnh các sản phẩm điện hóa nhưng Tập đoàn Volkswagen kết thúc năm 2025 với chỉ 8,68 triệu xe bán ra, giảm 0,5% so với năm 2024.

Tập đoàn Hyundai (gồm thương hiệu Hyundai, KIA, Genesis) xếp thứ ba với 7,27 triệu xe bán ra, tăng 0,8% so với năm 2024. Trong đó, có 961.812 xe điện, tăng 27% so với năm 2024. Riêng Hyundai, Genesis đã bán tổng cộng 634.990 xe hybrid và 275.669 xe điện. Doanh số KIA tăng 1,5% lên mức 3.135.873 xe.

Tập đoàn General Motors (GM), tiếp tục xếp thứ tư với 6,18 triệu xe bán ra, tăng 3% so với năm 2024. GM đã đạt được những bước tiến đáng kể ở thị trường Bắc Mỹ với doanh số bán hàng tại Mỹ tăng 5,5% lên 2.853.000 xe. Bên cạnh đó, General Motors cuối cùng đã chặn được đà giảm doanh số tại Trung Quốc - nơi doanh số của hãng tăng 2,5% lên 2.418.000 xe.

10 nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới: Toyota dẫn đầu, BYD tăng tốc- Ảnh 2.

10 nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2025

Nguồn: Carscoop

Vị trí thứ năm thuộc về Stellantis với tổng doanh số đạt 5,18 triệu xe, tăng 1,3% so với năm 2024. Doanh số các thương hiệu thuộc Stellantis sụt giảm tại châu Âu xuống còn 2.491.000 xe, nhưng đã được bù đắp bằng sự tăng trưởng tại Bắc Mỹ (tăng 2,8% lên 1.472.000 xe), Trung Đông và châu Phi (tăng 7,1% lên 453.000 xe) và Nam Mỹ (tăng 9,6% lên 1.000.000 xe).

Như vậy, cả 5 vị trí dẫn đầu trong top 10 nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2025 không có sự thay đổi so với năm 2024. Tuy nhiên, ở nửa cuối bảng xếp hạng đã có nhiều xáo trộn. Theo đó, BYD với 4,6 triệu ô tô mới bán ra trên toàn cầu, tăng 7,7% đã vượt qua Ford (đạt 4,4 triệu xe, giảm 2%). Theo Bloomberg, hơn ba phần tư số xe BYD bán ra tại Trung Quốc - nơi doanh số tập đoàn này đạt 3,1 triệu chiếc. Trong khi lượng xe BYD xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á đạt 1,05 triệu chiếc.

10 nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới: Toyota dẫn đầu, BYD tăng tốc- Ảnh 3.

Tập đoàn Geely ghi nhận một năm thành công với doanh số bán xe tăng 23,4% lên 4,12 triệu chiếc

Ảnh: Đình Tuyên

Tập đoàn Geely ghi nhận một năm thành công với doanh số bán xe tăng 23,4% lên 4.116.321 chiếc, trong đó số lượng xe hybrid cắm sạc và xe điện tăng 58% lên 2.293.099 chiếc. Kết quả này giúp Geely vươn lên vị trí thứ tám trong bảng xếp hạng 10 nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới.

Hai vị trí cuối bảng thuộc về các hãng xe Nhật Bản gồm Honda (đạt 3,46 triệu xe) và Nissan (đạt 3,21 triệu xe). Doanh số cả hai hãng xe này đều giảm 1% so với năm 2024.

Khám phá thêm chủ đề

