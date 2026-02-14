Nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt gia tăng ngay trong tháng đầu năm 2026 (thời điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ) tạo động lực giúp lượng ô tô tiêu thụ tại Việt Nam đạt hơn 40.000 xe theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV). Doanh số các mẫu ô tô động cơ xăng dầu giảm nhẹ so với tháng liền trước đó nhưng nhìn chung vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoại trừ Mazda CX-5 bán hơn 2.100 xe, các mẫu mã còn lại trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2026 đều bán hơn 1.000 xe.

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Đáng chú ý, các thương hiệu như Ford, Mitsubishi, Toyota, Hyundai cho thấy sự áp đảo danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2026 khi đều có ít nhất 2 mẫu xe góp mặt.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2026:

1. Mazda CX-5: 2.104 xe

Mazda CX-5 là mẫu ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng đầu năm 2026. Đã có 2.104 xe CX-5 đến tay khách hàng trong tháng 1.2026, giảm 492 xe so với tháng 12.2025. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: B.H

2. Mitsubishi Xpander: 1.938 xe

Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt đến từ các mẫu mã ô tô điện khiến Mitsubishi Xpander khởi đầu năm 2026 với 1.938 xe bán ra, giảm 637 xe so với tháng 12.2025. Dù vậy, phải thừa nhận rằng, mẫu xe này vẫn tạo được sức hút về kiểu dáng, trang bị cũng như vận hành sau những nỗ lực cải tiến nâng cấp mẫu mã, tính năng đồng thời triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối. Xpander tại Việt Nam có bản số sàn, số tự động tiêu chuẩn lắp ráp trong nước, bên cạnh phiên bản nhập khẩu từ Indonesia, giá bán từ 560 - 703 triệu đồng Ảnh: C.T

3. Ford Ranger: 1.854 xe

Ford Ranger xếp vị trí thứ ba với 1.854 xe bán ra, giảm 345 xe so với tháng 12.2025. Ford Ranger vẫn là mẫu bán tải hút khách nhất thị trường Việt Nam, đồng thời cũng là mẫu xe bán tải duy nhất góp mặt trong danh sách này. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng Ảnh: B.H

4. Mitsubishi Xforce: 1.666 xe

Với xu hướng khách mua ô tô đang dần chuyển dịch từ sedan sang xe gầm cao cỡ nhỏ, Mitsubishi Xforce với kiểu dáng hiện đại cùng nhiều công nghệ tính năng, giá bán cạnh tranh tiếp tục tạo được sức hút. Mẫu xe này đạt doanh số bán gần 1.666 xe trong tháng 1.2026, giảm 1.497 xe so với tháng 12.2025. Trở thành mẫu Crossover hạng B hút khách nhất Việt Nam. Mẫu SUV đô thị này hiện có 4 phiên bản, đi kèm mức giá từ 599 - 710 triệu đồng Ảnh: B.H

5. Ford Territory: 1.545 xe

Bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ tính năng tiếp tục giúp Ford Territory tìm lại sức hút với khách hàng. Doanh số mẫu Crossover 5 chỗ của hãng xe Mỹ đạt 1.545 xe trong tháng 1.2026, giảm 117 xe so với tháng 12.2025. Mẫu Crossover này đang được phân phối 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 762 - 896 triệu đồng Ảnh: P.M

6. Ford Everest: 1.390 xe

Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ hút khách nhất thị trường Việt Nam đồng thời cũng là một trong những mẫu ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất. Doanh số mẫu xe này trong tháng đầu năm 2026 đạt 1.390 xe, giảm 457 xe so với tháng 12.2025. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng Ảnh: Ford

7. Hyundai Creta: 1.222 xe

Hyundai Creta đã bán ra thị trường 1.222 xe trong tháng đầu năm 2026, giảm 474 xe so với tháng 12.2025. Đây cũng là mẫu ô tô Hyundai hút khách nhất tại Việt Nam tháng vừa qua. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực làm mới mẫu mã sản phẩm cũng như liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía nhà phân phối. Hyundai Creta là mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng B, do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối với giá bán từ 599 - 715 triệu đồng Ảnh: B.H

8. Hyundai Tucson: 1.161 xe

Tương tự Creta, Hyundai Tucson cũng có tháng bán hàng đầu năm 2026 khá thành công với 1.161 xe bán ra, giảm 240 xe so với tháng 12.2025. Như vậy, cùng với Creta, Tucson hợp thành bộ đôi ô tô Hyundai bán chạy nhất Việt Nam trong năm vừa qua. Hyundai Tucson cũng được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối với 4 phiên bản, giá bán từ 769 - 989 triệu đồng Ảnh: H.T.V

9. Toyota Yaris Cross: 1.150 xe

Vẫn góp mặt trong nhóm ô tô máy xăng bán chạy nhất thị trường tháng đầu năm 2026 nhưng so với tháng trước đó, lượng tiêu thụ Yaris Cross tiếp tục giảm 243 xe. Cụ thể, đã có 1.150 xe Toyota Yaris Cross đến tay khách hàng trong tháng 1.2026. Đáng chú ý đây là tháng thứ tư liên tiếp lượng tiêu thụ Toyota Yaris Cross sụt giảm Ảnh: B.H

10. Toyota Vios: 1.118

Toyota Vios khởi đầu năm 2026 với 1.118 xe bán ra, giảm 854 xe so với tháng 12.2025. Trong tháng 1.2026, Toyota Việt Nam (TMV) đã giảm ưu đãi với các phiên bản Vios về mức tương đương 50% lệ phí trước bạ. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng Ảnh: T.T.C



