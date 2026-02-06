Xe gia đình cỡ nhỏ năm 2025: VinFast Limo Green soán ngôi Mitsubishi Xpander ngoạn mục



Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, năm 2025 thị trường Việt Nam tiêu thụ 77.988 ô tô thuộc phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ, tăng khoảng 42% so với năm 2024.

Sau 7 năm thống trị thị phần xe gia đình cỡ nhỏ, lần đầu tiên Mitsubishi Xpander nhường vị trí đầu bảng cho "tân binh" VinFast Limo Green. Mẫu MPV thuần điện của VinFast đạt doanh số 27.127 xe chỉ sau 5 tháng mở bán, bỏ xa Mitsubishi Xpander khi chỉ tiêu thụ 17.316 xe trong năm 2025. Dù vậy, mẫu MPV của Mitsubishi vẫn bỏ xa các đối thủ còn lại nếu xét ở nhóm xe động cơ đốt trong.

Dù bị VinFast Limo Green vượt mặt nhưng ở nhóm xe MPV 7 chỗ động cơ xăng, Mitsubishi Xpander vẫn bỏ xa các đối thủ khác

ẢNH: C.T

Toyota tiếp tục khẳng định vị thế với dải xe MPV đa dạng gồm Innova Cross, Veloz Cross và Avanza. Tuy nhiên chỉ bộ đôi Innova Cross và Veloz Cross duy trì phong độ ổn định với doanh số lần lượt đạt 8.360 xe và 8.346 xe trong năm 2025.

Các mẫu mã còn lại như KIA Carens, Honda BR-V hay Hyundai Stargazer... chia nhau khoảng 40% thị phần còn lại của toàn phân khúc. Sự cạnh tranh từ nhiều thương hiệu, nhiều mẫu xe giúp người dùng tiếp cận dải sản phẩm phong phú hơn.

Năm 2026, phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ dự báo sẽ hình thành hai đối trọng cạnh tranh giữa xe điện và xe động cơ đốt trong. Xe điện có lợi thế từ chính sách miễn lệ phí trước bạ và hạ tầng trạm sạc; các mẫu xe xăng truyền thống đối mặt với áp lực làm mới sản phẩm, thêm tùy chọn điện hóa để duy trì thị phần.