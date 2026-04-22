Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

CSGT lập biên bản xử phạt một ô tô vi phạm, mức phạt gần 120 triệu đồng

Nguyễn Duy
22/04/2026 13:04 GMT+7

Bên cạnh lỗi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên cao tốc, tài xế và chủ xe còn bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt nhiều lỗi khác, tổng mức phạt lên đến gần 120 triệu đồng.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT mới đây thông tin về việc một trường hợp xử phạt vi phạm giao thông hy hữu, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Theo đó, ngày 21.4.2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT (Đội 6) đã phát hiện và xử lý một trường hợp xe ô tô con vi phạm trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo. Đơn vị này sau đó tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định. Đáng chú ý, tổng mức phạt tiền cho trường hợp này lên đến gần 120 triệu đồng.

Cụ thể, thông tin từ Cục CSGT, thời điểm nói trên, tài xế Đ.H.X (sinh năm 1989, ngụ tại tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe ô tô biển số 50E-585.24 chạy quá tốc độ quy định (từ 10 - 20 km) trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đáng nói, qua quá trình kiểm tra, lực lượng phát hiện tài xế này vi phạm thêm hai lỗi khác, gồm không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Với lỗi không có giấy phép lái xe, tài xế bị phạt 19 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Trong khi, với lỗi không có giấy chứng nhận đăng ký xe, mức phạt 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Chưa hết, lực lượng CSGT cũng lập biên bản phạt chủ xe hai lỗi, gồm giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển (mức phạt 58 triệu đồng) và đưa phương tiện không có đăng ký xe tham gia giao thông (mức phạt 34 triệu đồng).

Như vậy, tổng mức phạt hành chính cho trường hợp này lên đến 118,5 triệu đồng. Đây có thể xem là một trong những trường hợp ô tô vi phạm bị xử phạt nặng nhất từ trước đến nay trên cao tốc.

CSGT lập biên bản xử phạt một ô tô vi phạm, mức phạt gần 120 triệu đồng - Ảnh 1.

Tổng mức phạt tiền cho trường hợp vi phạm lên đến gần 120 triệu đồng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ biển báo và hệ thống giám sát. Đơn vị này nhấn mạnh, hiện nay toàn tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo đã được phủ kín camera giám sát và không có "vùng an toàn" cho các vi phạm. Vì vậy, tài xế cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không chủ quan khi lưu thông trên cao tốc, luôn duy trì tốc độ phù hợp để phòng ngừa tai nạn.

Tin liên quan

Xe tải cố tình tạt đầu ô tô con, gây va chạm rồi bỏ chạy

Xe tải cố tình tạt đầu ô tô con, gây va chạm rồi bỏ chạy

Đoạn đường dẫn có hẳn hai làn nhưng tài xế xe tải vẫn cố tình tạt đầu, gây va chạm với ô tô con, khiến gương chiếu hậu bên trái của xe bị bẻ gãy.

Ô tô con bị 'kẹp thịt' vì vượt ẩu trên đèo

Phẫn nộ xe đầu kéo cố tình tạt đầu, ép ô tô con vào lề đường

Khám phá thêm chủ đề

xử phạt Xử phạt tài xế ô tô Tài xế ô tô tài xế CSGT Cục CSGT lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận