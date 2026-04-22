Trên fanpage chính thức, Cục CSGT mới đây thông tin về việc một trường hợp xử phạt vi phạm giao thông hy hữu, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Theo đó, ngày 21.4.2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT (Đội 6) đã phát hiện và xử lý một trường hợp xe ô tô con vi phạm trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo. Đơn vị này sau đó tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định. Đáng chú ý, tổng mức phạt tiền cho trường hợp này lên đến gần 120 triệu đồng.

CSGT lập biên bản xử phạt một ô tô vi phạm, mức phạt gần 120 triệu đồng. Video: Cục CSGT

Cụ thể, thông tin từ Cục CSGT, thời điểm nói trên, tài xế Đ.H.X (sinh năm 1989, ngụ tại tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe ô tô biển số 50E-585.24 chạy quá tốc độ quy định (từ 10 - 20 km) trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đáng nói, qua quá trình kiểm tra, lực lượng phát hiện tài xế này vi phạm thêm hai lỗi khác, gồm không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Với lỗi không có giấy phép lái xe, tài xế bị phạt 19 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Trong khi, với lỗi không có giấy chứng nhận đăng ký xe, mức phạt 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Chưa hết, lực lượng CSGT cũng lập biên bản phạt chủ xe hai lỗi, gồm giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển (mức phạt 58 triệu đồng) và đưa phương tiện không có đăng ký xe tham gia giao thông (mức phạt 34 triệu đồng).

Như vậy, tổng mức phạt hành chính cho trường hợp này lên đến 118,5 triệu đồng. Đây có thể xem là một trong những trường hợp ô tô vi phạm bị xử phạt nặng nhất từ trước đến nay trên cao tốc.

Tổng mức phạt tiền cho trường hợp vi phạm lên đến gần 120 triệu đồng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ biển báo và hệ thống giám sát. Đơn vị này nhấn mạnh, hiện nay toàn tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo đã được phủ kín camera giám sát và không có "vùng an toàn" cho các vi phạm. Vì vậy, tài xế cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không chủ quan khi lưu thông trên cao tốc, luôn duy trì tốc độ phù hợp để phòng ngừa tai nạn.