Một đoạn video đang lan truyền trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người bức xúc; khi một xe tải chạy ẩu, cố tình tạt đầu xe khác gây tai nạn rồi bỏ chạy.
Xe tải cố tình tạt đầu ô tô con, gây va chạm rồi bỏ chạy
Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 8 giờ ngày 20.4.2026 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (CT 01). Thời điểm nói trên, một ô tô con di chuyển trên cao tốc. Khi đến nút giao với đường Vành Đai 3, tài xế cho xe rẽ phải vào đường Gom. Lúc này, từ phía sau xuất hiện một xe tải vượt lên, cố tình chuyển làn, tạt đầu ép ô tô còn vào sát dải phân cách. Vụ việc dẫn đến va chạm khiến xe con bị văng mất gương chiếu hậu.
Đáng nói, sau khi chạy ẩu gây tai nạn, tài xế xe tải không dừng lại giải quyết vụ việc mà tăng ga bỏ chạy.
Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:
- Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.
Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, người vi phạm bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
