Một đoạn video đang lan truyền trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người bức xúc; khi một xe tải chạy ẩu, cố tình tạt đầu xe khác gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Xe tải cố tình tạt đầu ô tô con, gây va chạm rồi bỏ chạy

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 8 giờ ngày 20.4.2026 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (CT 01). Thời điểm nói trên, một ô tô con di chuyển trên cao tốc. Khi đến nút giao với đường Vành Đai 3, tài xế cho xe rẽ phải vào đường Gom. Lúc này, từ phía sau xuất hiện một xe tải vượt lên, cố tình chuyển làn, tạt đầu ép ô tô còn vào sát dải phân cách. Vụ việc dẫn đến va chạm khiến xe con bị văng mất gương chiếu hậu.

Đáng nói, sau khi chạy ẩu gây tai nạn, tài xế xe tải không dừng lại giải quyết vụ việc mà tăng ga bỏ chạy.