Ô tô con bị 'kẹp thịt' vì vượt ẩu trên đèo

Nguyễn Duy
16/04/2026 20:54 GMT+7

Tài xế cố tình lái ô tô con lấn làn, vượt ẩu tại khu vực đường đèo khuất tầm nhìn, suýt dẫn đến tai nạn đối đầu với một xe tải ngược hướng.

Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khiến nhiều người vô cùng bức xúc; khi một tài xế bất chấp luật, cố tình lái ô tô chạy lấn làn, vượt ẩu ngay tại đoạn đường đèo dốc khuất tầm nhìn, suýt gây tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 8.4.2026 trên Quốc lộ 4A, đoạn qua địa bàn xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn (xã Tân Việt cũ).

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên Quốc lộ 4A, hướng từ Tràng Định về Na Sầm. Khi đến khúc cua gần thôn Khòn Bum, tài xế giật mình phát hiện từ phía sau xuất hiện một ô tô khác màu xám (chưa rõ biển số) đang cố tình lấn làn đường ngược chiều để vượt liên tiếp nhiều xe cùng chiều.

Đáng nói, khu vực xảy ra vụ việc này đường khá hẹp và ngay khúc cua gấp khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, tài xế ô tô con vẫn liều lĩnh lái xe phóng nhanh. Tình huống suýt dẫn đến tai nạn đối đầu với một xe tải ngược hướng, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra vô cùng bất bình và phẫn nộ với kiểu lái xe liều lĩnh, xem thường luật và mạng sống người khác của tài xế ô tô con nói trên.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đổi với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, Khoản 5, Điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


