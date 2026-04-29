Cây cảnh giá tiền tỉ, dáng độc lạ hút khách tại festival ở TP.HCM

Ngày 29.4, Festival sinh vật cảnh Cây xanh di sản lần III khai mạc tại phường Đông Hòa (TP.HCM), nhân kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026).

Sự kiện diễn ra từ hôm nay đến ngày 10.5, kết hợp triển lãm sinh vật cảnh, thương mại và hội chợ ẩm thực Việt Nam - Thái Lan, thu hút đông đảo người dân, du khách và giới yêu cây cảnh đến tham quan, thưởng lãm.

Phía sau khu vực triển lãm, nhiều nhà vườn mang cây cảnh đến giới thiệu và giao lưu mua bán ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Ngay từ sáng sớm, khu vực trưng bày chính đã đông kín người tham quan. Nhiều người dừng chân khá lâu trước từng tác phẩm để quan sát dáng cây, bộ rễ, tán lá hay cách tạo hình công phu. Không ít người tranh thủ hỏi giá, xin số điện thoại chủ vườn để hẹn xem cây sau lễ hội.

Các tác phẩm tham gia hội thi đã được hội đồng chuyên môn chấm chọn trước khi trưng bày. Mỗi cây mang một dáng thế riêng, có cây cao hơn 3 m, tán rộng phủ kín một góc gian hàng, có cây nhỏ gọn nhưng bộ rễ nổi đẹp mắt, thể hiện sự kỳ công qua nhiều năm chăm sóc.

Thu hút nhiều ánh nhìn nhất là tác phẩm “Me keo long vương sinh hoàng tử”. Cây được tạo dáng nằm ngang như thân rồng bay lượn, phần đầu chạm khắc hình rồng ngậm viên châu, phía sau là rồng con nối tiếp, thể hiện sự tỉ mỉ và óc sáng tạo của nghệ nhân ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Gốc cây với những thế đứng "độc lạ" ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Tại gian hàng của anh Trần Văn Đức, nhiều khách tham quan tập trung quanh các tác phẩm cỡ lớn. Nổi bật là cây "lộc vừng lão mai đại thọ" cao hơn 3 m, thân xù xì, tán lá xòe rộng. Bên cạnh là cây “me long thăng” với thân uốn cong mềm mại, bộ rễ ôm chiếc chum đất tạo cảm giác hài hòa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Yêm, Phó chủ tịch UBND phường Đông Hòa, cho biết phong trào sinh vật cảnh thời gian qua phát triển mạnh mẽ, ngày càng chuyên nghiệp và đi vào chiều sâu. “Sinh vật cảnh không chỉ là thú chơi mang giá trị văn hóa, thẩm mỹ mà còn từng bước trở thành ngành kinh tế sinh thái, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân,” ông Yêm nhấn mạnh.

Theo ông Yêm, festival năm nay còn lồng ghép hoạt động đấu giá sản phẩm tiêu biểu để đóng góp quỹ an sinh xã hội của phường. Nguồn quỹ sẽ hỗ trợ các hộ khó khăn, đối tượng yếu thế, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Người dân tập trung quan sát một tác phẩm tùng Nhật ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Festival sinh vật cảnh Cây xanh di sản lần III không chỉ là nơi gặp gỡ của những người yêu cây, mà còn là ngày hội kết nối nghệ thuật, thương mại và trách nhiệm xã hội giữa lòng đô thị trẻ.