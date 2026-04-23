Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bầu Đức hạnh phúc, giấc mơ trở thành hiện thực với Festival quốc tế U.14 Gia Lai

Tiểu Bảo
23/04/2026 16:27 GMT+7

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, giấc mơ làm bóng đá trẻ của bầu Đức sẽ trở thành hiện thực với Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026.

Bầu Đức muốn Việt Nam đăng cai những Festival bóng đá quốc tế chất lượng

ảnh: Ngọc Linh

Festival bóng đá trẻ quốc tế của bầu Đức đến gần

Sau một tuần từ lễ công bố, các khâu chuẩn bị cho Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai do bầu Đức ấp ủ đang được BTC ráo riết chuẩn bị. Bản thân 12 đội bóng cũng đang tích cực rèn quân chờ ngày khai mạc 11.5 tới.

Với cá nhân bầu Đức đây có thể xem như một ước nguyện đặc biệt được hiện thực hóa. Còn nhớ 20 năm trước ông đã sang châu Âu gặp huyền thoại CLB Arsenal Arsene Wenger để lên kế hoạch đầu tư bóng đá trẻ.

Đội U.14 Gangwon StatesAll Stars tích cực chuẩn bị cho festival quốc tế U.14 Gia Lai

ảnh: VNCC

Giờ đây, bầu Đức sẽ chuẩn bị chứng kiến Gia Lai đi vào lịch sử, khi Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026 sẽ mở ra cột mốc như giải đấu đầu tiên ở Việt Nam mời được 7 đội bóng nước ngoài tham dự.

Theo đó, Hàn Quốc có 2 đại diện Gangwon State All Stars, Mohyeon trong khi Nhật Bản cử đội Jubilo Iwata, Trung Quốc có Shenzen. Bên cạnh đó còn có U.14 Malaysia, Chonburi (Thái Lan), Khamsay Academy (Lào).

Còn nhớ gần 15 năm trước, ông Ba Đức từng bỏ tiền để khóa 1 Học viện HAGL JMG và sau là lứa U.19 Việt Nam du đấu nước ngoài để trui rèn kinh nghiệm, trong đó có tham dự các festival bóng đá ở Nhật Bản.

Đến nay, sân Pleiku Arena và Trung tâm bóng đá Hàm Rồng sẽ vinh dự đón tiếp các đội bóng mạnh trong nước (HAGL, CLB Hà Nội, PVF, SLNA, Đồng Nai) và 7 đội nước ngoài kể trên đến tham dự ngày hội bóng đá quốc tế "made in Việt Nam".

Đội chủ nhà U.14 HAGL tập luyện trên sân Hàm Rồng

ảnh: nvcc

Bầu Đức chia sẻ: "Thú thật người làm bóng đá như tôi xem giải trẻ thích hơn giải lớn. Trước đây khi có thời gian tôi thường xuyên xuống Học viện HAGL ngồi bắc ghế xem tụi trẻ đá. Đó là niềm đam mê của tôi.

Xưa tôi đưa các cháu đi nước ngoài liên tục để học hỏi. Sở dĩ khóa 1 Học viện HAGL JMG thành công nhờ được đầu tư rất nhiều, 1 năm đầu tư nước ngoài 6 tháng. Không chỉ tập luyện, các em còn được tiếp xúc, học hỏi với các bạn từ trung tâm quốc tế.

Nay hình ảnh đó đã được tôi đưa về tỉnh Gia Lai, nơi các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát giao lưu bóng đá với các đội trẻ mạnh của quốc tế. Đó là chứng minh nếu có ước mơ chúng ta có thể làm được!".

Khám phá thêm chủ đề

HAGL bầu Đức Festival Gangwon State All Stars Chonburi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận