HAGL phía trước vẫn là ‘vực thẳm’, bầu Đức sẽ chẳng vui nếu…





Chặng đường còn lại rất gian nan

Sau vòng 19 V-League 2025-2026, HAGL có 18 điểm, chỉ nhiều hơn 6 điểm so với đội cuối bảng Đà Nẵng. Đây là khoảng cách điểm không quá lớn, nó hoàn toàn có thể bị san bằng, thậm chí bị vượt qua trong những ngày tới. Chính vì thế, bản thân HAGL phải cải thiện phong độ của mình, tránh để tụt sâu thêm nữa trong cuộc đua giành quyền trụ hạng.

HAGL trải qua chuỗi ngày lận đận ở các vòng đấu gần đây Ảnh: Đông Nghi

Những vòng đấu tới đây có thể mang tính chất bản lề đối với đội bóng phố núi. So với giai đoạn ngay trước đó, các đối thủ của HAGL ở những vòng đấu liên tiếp sắp diễn ra dễ thở hơn khá nhiều. Ở các vòng đấu 17, 18 và 19, HAGL phải lần lượt đụng độ các đội bóng rất mạnh, gồm Ninh Bình (thua 1-2), Nam Định (thắng 2-1) và Thể Công Viettel (thua 0-1). Việc đội bóng phố núi giành được 3 điểm sau 3 trận đấu nói trên không phải kết quả quá tệ.

Tuy nhiên, họ cần làm tốt hơn thế ở các vòng đấu kế tiếp. Ở vòng 20, HAGL sẽ tiếp Hải Phòng trên sân nhà, đến vòng 21 họ làm khách trên sân của SLNA. Tại vòng 22, đội bóng phố núi tiếp PVF-CAND trên sân nhà, sau đó họ gặp Hà Tĩnh cũng trên sân nhà Pleiku ở vòng 23. Tiếp đến, ở vòng 24, HAGL làm khách trước Thanh Hóa.

Trong số những đội vừa nêu, chỉ có Hải Phòng mạnh hơn so với HAGL. Dù vậy, sự chênh lệch giữa đôi bên không quá lớn, chí ít Hải Phòng không mạnh bằng các đội Ninh Bình, Nam Định và Thể Công Viettel. Nhờ đó, thủ môn Trần Trung Kiên và các đồng đội có thể "dễ thở" hơn. Riêng các trận đấu với SLNA, PVF-CAND, Hà Tĩnh và Thanh Hóa là những đội ở nửa dưới bảng xếp hạng, thực lực chỉ ở mức trung bình, HAGL sẽ có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật khi đối đầu với các đội này.

HAGL phải thêm lựa chọn chiến thuật

Ví dụ, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi có thể chơi tấn công nhiều hơn, các cầu thủ tấn công của HAGL như Marciel Silva, Junior Batista, Minh Tâm, Gia Bảo… sẽ có nhiều không gian để hoạt động hơn, từ đó họ có thể cải thiện thành tích ghi bàn cho bản thân, cho toàn thể đội bóng.

Ngoai binh Marciel Silva (bìa phải) là chìa khóa trên hàng tấn công của HAGL Ảnh: Minh Trần

Với 2 ngoại binh Marciel Silva và Junior Batista, trong những vòng đấu vừa rồi, họ thể hiện không phải kém. Marciel Silva chơi khá kỹ thuật, có nhãn quan chiến thuật tốt. Còn Junior Batista giàu tốc độ, sức càn lướt tốt, kỹ năng dứt điểm không tồi. Họ chưa phát huy hết tác dụng ở các trận đấu với Ninh Bình, Nam Định và Thể Công Viettel vì đối thủ quá mạnh, dồn ép HAGL liên tục, khiến cho các cầu thủ ở tuyến trên của đội bóng phố núi, trong đó có Marciel Silva và Junior Batista rơi vào tình trạng "đói bóng". Khi HAGL gặp các đối thủ nhẹ ký hơn, các cầu thủ này sẽ không còn rơi vào tình trạng bị cô lập như vừa nêu.

Giải quyết thành công các trận đấu nói trên, HAGL có thể sẽ không cần quan tâm đến cuộc đối đầu với Hà Nội FC ở vòng 25, bởi nếu đội bóng phố núi giành kết quả tốt trong những vòng đấu liên tiếp tới đây, từ vòng 20 đến hết vòng 24, có thể họ đã an toàn trụ lại V-League.

Có thể không quá đặt nặng việc bị rớt hạng nhưng nếu chẳng may HAGL bị điền tên vào giải hạng nhất mùa tới, có lẽ bầu Đức sẽ khó vui!