AFC chia suất dự Cúp châu Á mùa tới, bóng đá Việt Nam nhận tin rất vui

Tín hiệu tốt cho nhà vô địch V-League

Đây là sự thay đổi đáng kể so với các mùa giải gần nhất. Ở những mùa giải liên tiếp gần đây, các đại diện của V-League chỉ được thi đấu ở Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2), không được dự Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite). Tuy nhiên, từ mùa tới, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ cấp 1 suất dự Cúp C1 châu Á cho bóng đá Việt Nam. Đại diện của V-League sẽ tham dự Cúp C1 châu Á 2026-2027 từ vòng play-off. Vượt qua vòng đấu này, đại diện của bóng đá Việt Nam sẽ giành quyền lọt vào vòng đấu bảng.

Nếu vô địch V-League 2025-2026, CLB Công an Hà Nội có thể sẽ tham dự Cúp C1 châu Á 2026-2027 từ vòng play-off Ảnh: Minh Tú

Ngoài bóng đá Việt Nam, những nền bóng đá khác thuộc khu vực phía Đông châu Á, có đại diện tham dự Cúp C1 châu Á mùa tới, có Nhật Bản (3 suất vào thẳng vòng bảng, 2 suất dự vòng đấu play-off), Hàn Quốc (3 suất vào thẳng, 1 suất đấu play-off), Thái Lan (3 suất vào thẳng), Trung Quốc (2 suất vào thẳng, 1 suất đá play-off), Úc (1 suất vào thẳng, 1 suất đá play-off), Malaysia (1 suất vào thẳng vòng bảng).

Hiện tại, V-League chưa xác định danh tính đội tham dự vòng play-off Cúp C1 châu Á, nhưng khả năng rất cao đội vô địch V-League 2025-2026 sẽ giành được quyền tham dự giải đấu danh giá nhất châu Á, tầm mức CLB, ở mùa giải 2026-2027.

Vào thẳng vòng bảng Cúp C2 châu Á

Sự thay đổi ở Cúp C1 châu Á dẫn đến sự thay đổi ở Cúp C2 châu Á, đối với bóng đá Việt Nam. Từ mùa tới, chỉ có 1 đại diện của V-League tham dự Cúp C2 châu Á. Đại diện này của bóng đá Việt Nam sẽ vào thẳng vòng bảng. Đội bóng giành được quyền tham dự Cúp C2 châu Á 2026-2027 có thể là đội đoạt Cúp quốc gia 2025-2026, tùy thuộc vào quyết định của VFF, VPF và Ban tổ chức giải đấu nói trên.

Một số đại diện của bóng đá Việt Nam không thiếu tham vọng ở các giải quốc tế Ảnh: Minh Tú

Những sự thay đổi vừa nêu đến từ sự tăng hạng của V-League trên bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia tại châu Á, theo đánh giá của AFC. Thời gian gần đây, các đại diện của V-League gây tiếng vang tại các giải quốc tế, giúp cho V-League nói chung được cộng thêm điểm.

Các đội thuộc V-League, đặc biệt là các đội trong nhóm đầu như CLB Công an Hà Nội, Ninh Bình, Thể Công Viettel, Nam Định… không thiếu nguồn lực tài chính và không thiếu quyết tâm tiến xa ở các Cúp châu Á. Đấy chính là lý do để người hâm mộ hy vọng các đội bóng thuộc V-League sẽ tạo hình ảnh đẹp ở các Cúp châu Á mùa sau.