'Báo động đỏ' cho V-League

Bước tiến thần tốc của Campuchia

Nhờ thành tích chói sáng tại AFC Challenge League (Cúp C3 châu Á) mùa giải 2025-2026, lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Campuchia chính thức vượt mặt VN để chiếm lĩnh vị trí thứ 14, đẩy V-League xuống hạng 15. Điểm sáng lớn nhất thuộc về CLB Svay Rieng với kỳ tích lọt vào trận chung kết AFC Challenge League. Bên cạnh đó, CLB Phnom Penh Crown cũng duy trì phong độ ổn định khi góp mặt tại vòng tứ kết của giải đấu này. Theo thống kê từ Footy Rankings, những thành tích ấn tượng trên đã giúp giải vô địch quốc gia Campuchia tích lũy thêm 8,725 điểm, trong khi V-League của VN chỉ có 8,667 điểm.

CLB Nam Định của Xuân Son (giữa) bị loại ngay từ vòng bảng Cúp C2 châu Á ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Dù hệ số điểm của Cúp C3 thấp hơn so với Cúp C1 và C2, nhưng sự ổn định xuyên suốt đã đưa Campuchia vươn lên vị trí thứ 10 khu vực Đông Á trong giai đoạn 2017 - 2026. Đây là một bước tiến thần tốc, làm thay đổi hoàn toàn vị thế của họ trên bản đồ bóng đá khu vực. Sự trỗi dậy của Campuchia không đến từ sự may mắn. Đó là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản từ các ông chủ giàu có vào hai đội bóng nòng cốt là Phnom Penh Crown và Svay Rieng. Nhờ thứ hạng mới, ở mùa giải tới, Campuchia sẽ được trao một suất vào thẳng và một suất play-off tham dự Cúp C2 châu Á.

Các CLB VN thờ ơ với Cúp châu Á?

Thật ra, ở mùa giải vừa rồi các CLB của VN chuẩn bị khá chu đáo cho giải AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á), khi CLB Nam Định đã ký hợp đồng với 10 cầu thủ ngoại, còn CLB Công an Hà Nội (CAHN) cũng có 5 cầu thủ ngoại để bước vào sân chơi này. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại không như mong muốn khi CLB Nam Định dù có những trận tung ra đến 9 cầu thủ ngoại trong đội hình vẫn thi đấu không thành công và bị loại ngay từ vòng bảng. CLB CAHN với thành phần ổn định hơn đã vào được vòng 16 đội, nhưng do sơ suất của ban huấn luyện (đưa 2 cầu thủ đã bị 3 thẻ vàng vào thi đấu) nên dù đã thắng Tampines Rovers 4-0 ở trận lượt đi vẫn bị xử thua 0-3. Kết quả gây sốc này khiến đội thua đậm trận lượt về với tỷ số 1-3 và bị loại đầy cay đắng.

Có thể thấy, việc tham gia các Cúp châu Á đối với các CLB của VN vẫn còn là gánh nặng, nhất là về vấn đề tài chính. Chỉ vài đội bóng ở V-League có thể đáp ứng các tiêu chí để tham dự Cúp châu Á, như các CLB CAHN, Hà Nội, Nam Định hoặc Ninh Bình; trong khi các đội còn lại nếu giành được suất thì đó là gánh nặng nên thường xin rút. Trong khi đó, các nước ở khu vực rất chú trọng tại các giải này, nhất là Thái Lan và Malaysia, vì nó giúp nâng cao vị thế các giải trong nước như Thai-League hay Liga Super Malaysia. Điển hình trận tứ kết Cúp C1 châu Á đã chứng kiến Johor Darul Ta'zim (Malaysia) thi đấu quật cường, khiến Al-Ahli (Ả Rập Xê Út) vô cùng nhọc nhằn mới có thể giành chiến thắng sát nút 2-1. Còn Buriram United (Thái Lan) cũng suýt gây bất ngờ khi chỉ chịu thua Shabab Al Ahli (UAE) 2-3 ở phút bù giờ trong trận tứ kết còn lại. Nên nhớ, CLB Buriram chỉ thắng CLB CAHN bằng loạt sút luân lưu trong trận chung kết giải các CLB Đông Nam Á 2025.

Tiền thưởng dành cho các đội dự giải đã tăng lên trong những năm gần đây, vì vậy thu hút và nâng chất các giải lên rất nhiều. Cụ thể, đội vô địch Cúp C1 châu Á mùa 2024-2025 sẽ được thưởng tổng cộng 12 triệu USD, tăng đáng kể so với 4 triệu USD ở mùa giải 2023-2024. Ngay cả đội thua cuộc trong trận chung kết cũng sẽ nhận được 6 triệu USD, tăng 4 triệu USD so với mùa giải 2023-2024. Cũng ở mùa giải này, CLB Nam Định đã nhận gần 10 tỉ đồng (380.000 USD) nhờ những chiến tích ở AFC Champions League Two, trong đó có mức hỗ trợ 300.000 USD khi tham gia vòng bảng và 80.000 USD nhờ thành tích vào vòng đấu loại trực tiếp.

Rõ ràng, muốn có được vị thế ở các cúp CLB châu Á, các CLB của VN cần tính toán về tài chính, tăng cường sức mạnh của đội bóng, thông qua việc bổ sung lực lượng cũng như tìm kiếm các ngoại binh chất lượng cao để có thể tranh tài với các CLB hàng đầu châu Á. Ngược lại, nếu thờ ơ với các giải này, không chỉ các CLB mà cả V-League cũng sẽ đánh mất vị thế ở khu vực.