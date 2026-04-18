Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình hồi sinh vững tốp 3, HAGL vẫn nguy cấp vì gần dưới đáy

HLV Bae Ji-won ra mắt Ninh Bình FC bằng chiến thắng đậm đà

Ninh Bình FC bay cao

Trên sân nhà, Ninh Bình FC đã đánh dấu ngày ra mắt HLV mới Bae Ji-won một cách rực rỡ với chiến thắng đậm 3-0 trước PVF-CAND.

Đội bóng cố đô tiếp nối đà hồi sinh mạnh mẽ của mình, khi có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Chiến thắng đậm đà này như sự cất cánh, sau khi có 2 trận thắng sít sao trước đó.

Khởi đầu tưng bừng này hứa hẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Bae Ji-won, cựu trợ lý HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam.

Tuyển thủ Việt Nam Gia Hưng (giữa) lập công cho Ninh Bình FC

Việc có được 3 điểm trên sân nhà sẽ giúp Ninh Bình FC có được 3 điểm quan trọng để nâng số vốn sau vòng 19 lên 37 điểm.

Thành tích này giúp Ninh Bình FC gia cố vị trí thứ 3, áp sát ngôi nhì bảng của Thể Công Viettel (38 điểm). Ngược lại, thất bại đậm đà sẽ khiến đội áp chót PVF-CAND (13 điểm) đối mặt áp lực rất lớn, trước nguy cơ có thể bị đánh trở lại vị trí chót bảng.

Trần Thành Trung cũng ghi bàn cho Ninh Bình FC

Cũng trên sân nhà, CLB Hà Tĩnh cũng có chiến thắng quan trọng, khi đánh bại hiện tượng CLB Hải Phòng 1-0.

Kết quả này giúp đội bóng "quê choa" tạm thời có 23 điểm sau vòng 19, xếp hạng 9 và tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm chót bảng.

Đây có thể là tin buồn vui lẫn lộn cho HAGL và các đội trong cuộc đua trụ hạng, khi đội áp chót bảng PVF-CAND giậm chân tại chỗ.

Ngược lại, nhóm đua trụ hạng cũng đã rất rõ ràng, ngoài PVF-CAND còn CLB Đà Nẵng, HAGL và CLB Thanh Hóa khi tốp giữa bảng như CLB Hà Tĩnh, SLNA, Nam Định đã bứt tốp.

Bảng xếp hạng V-League đến hết ngày 18.4

