Hồ Tấn Tài tỏa sáng, Becamex TP.HCM vẫn thua đau Ninh Bình: Người hùng U.23 Việt Nam lập công phút 90+3

12/04/2026 20:07 GMT+7

Hồ Tấn Tài đã ghi bàn thắng nhưng Becamex TP.HCM vẫn thua đau Ninh Bình FC ở phút 90+3 sau quả đánh đầu kỹ thuật của người hùng U.23 Việt Nam Văn Thuận.

Sao U.23 Việt Nam Văn Thuận tỏa sáng

Sau giai đoạn điều trị chấn thương, tiền vệ Hoàng Đức đã có tên trở lại trong danh sách đăng ký, nhưng vì lý do an toàn HLV Vũ Tiến Thành đã chủ động cất anh trên băng ghế dự bị ở chuyến làm khách trên sân Bình Dương của Becamex TP.HCM.

Đội chủ nhà Becamex TP.HCM cũng chưa sử dụng từ đầu Bùi Vĩ Hào, tuyển thủ đội tuyển Việt Nam đã có 25 phút "thử lửa" ở trận trước đánh dấu sự trở lại sau khi bình phục chấn thương.

Việc không có Hoàng Đức khiến HLV Vũ Tiến Thành trở nên thận trọng hơn, dù kéo Geovane về đá cặp giữa sân cùng cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung với nhiệm vụ kiểm soát và triển khai bóng.

Văn Thuận ghi bàn phút 90+3, Ninh Bình đánh bại Becamex TP.HCM kịch tính

Geovane ghi bàn từ chấm 11 m mở tỷ số cho Ninh Bình FC

ảnh: Đông Huyền

Hồ Tấn Tài đánh dấu sự trở lại bằng bàn gỡ 1-1

ảnh: Đông Huyền

Cách chơi không tấn công ào ạt của đội khách khiến Becamex TP.HCM hơi khó triển khai cách chơi phòng ngự phản công quen thuộc, nhưng trong hiệp 1 họ vẫn có những cơ hội khá nguy hiểm của Việt Cường, Minh Khoa.

Ở chiều ngược lại, sau bàn thắng không được công nhận ở phút 36 của Gia Hưng, đội Ninh Bình FC đã vượt lên dẫn trước đúng vào phút chính thức cuối cùng của hiệp 1 do công của Geovane - cầu thủ đang xin nhập tịch - từ chấm 11 m.

Nhưng bước sang hiệp 2, thế trận đã được quân bình sau bàn thắng ở phút 55 của Hồ Tấn Tài, người đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng rất ý nghĩa để kéo lại hy vọng có điểm cho đội nhà Becamex TP.HCM.

Trong những phút cuối, HLV Vũ Tiến Thành tung Hoàng Đức và sao trẻ U.23 Việt Nam trong khi Vĩ Hào cũng được vào sân bên đội Becamex TP.HCM để dần lấy lại cảm giác. Để rồi đến phút 90+3, người hùng U.23 Việt Nam Văn Thuận đã đánh đầu kỹ thuật vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Ninh Bình FC trong sự tiếc nuối của Tấn Tài và đồng đội.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Thắng ấn tượng Úc, đội tuyển Việt Nam giành hạng ba Đông Nam Á: VFF thưởng nóng

Thắng ấn tượng Úc, đội tuyển Việt Nam giành hạng ba Đông Nam Á: VFF thưởng nóng

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đầy ấn tượng trước Úc, qua đó đoạt tấm HCĐ giải futsal vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan.

Hoàng Hên có hành động đặc biệt, khẳng định tình yêu vĩnh cửu với Việt Nam

HLV Lê Huỳnh Đức bênh Tiến Linh, nói 'sự thật mất lòng' về CLB Công an TP.HCM

