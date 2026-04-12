Hoàng Hên có hành động đặc biệt, khẳng định tình yêu vĩnh cửu với Việt Nam

Hoàng Hên vốn là cầu thủ thích "dính mực", nhưng động thái lần này không đơn thuần mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn là lời khẳng định đanh thép về tình cảm, sự gắn bó với mảnh đất hình chữ S, nơi anh đã chính thức mang quốc tịch và khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam. Trước đó, anh ra sân trong các trận đấu với Bangladesh (giao hữu quốc tế) và Malaysia (vòng loại cuối Asian Cup 2027). Màn trình diễn của anh ở 2 trận này đều rất ấn tượng, mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ Việt Nam.

Hoàng Hên đưa lá Quốc kỳ Việt Nam và số áo của anh ở đội tuyển Việt Nam lên tay ẢNH: NVCC

Bạn gái Hoàng Hên viết: "Mọi hình xăm của tôi đều có ý nghĩa sâu sắc và đưa lá Quốc kỳ Việt Nam lên da cũng như vậy" ẢNH

Tình yêu của Đỗ Hoàng Hên dành cho Việt Nam còn được minh chứng qua nỗ lực bền bỉ trong việc hòa nhập văn hóa. Sau thời gian dài chăm chỉ rèn luyện, khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt của anh đã tiến bộ vượt bậc. Giờ đây, tiền đạo này không chỉ nói chuyện thuần thục trong sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể thực hiện các bài phỏng vấn bằng tiếng Việt một cách vô cùng lưu loát và mượt mà.

Đáng chú ý, sự trân trọng dành cho đất nước Việt Nam còn lan tỏa sang cả người bạn gái của Hoàng Hên. Trên trang cá nhân, Lais Machado cũng vừa chia sẻ hình ảnh đưa quốc kỳ Việt Nam lên cánh tay mình cùng những dòng trạng thái đầy cảm xúc. Cô khẳng định Việt Nam chính là "nhà", nơi đã đón nhận cô bằng tất cả sự ấm áp và lòng hiếu khách, khiến cô muốn lưu giữ sự kết nối này như một cách để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Cô cũng bày tỏ rằng bản thân rất yêu Việt Nam.



