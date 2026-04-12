Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL hạ gục Nam Định, thủ môn Trung Kiên vui sướng khôn xiết: Vẫn lo sợ rớt hạng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
12/04/2026 07:31 GMT+7

Vòng 18 V-League 2025 - 2026 vào ngày 11.4 đã chứng kiến bất ngờ cực lớn khi HAGL đánh bại Nam Định.

Sau chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-1 trước Nam Định ở vòng 18 ngay tại sân Thiên Trường, thủ môn cao 1,91 m Trần Trung Kiên đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về màn trình diễn của HAGL.

Phát biểu sau trận, Trung Kiên không giấu được niềm vui khi cho rằng đây là một chiến thắng xứng đáng: “Kiên nghĩ toàn đội HAGL đã giành được một chiến thắng rất thuyết phục. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để vượt qua những khó khăn trong suốt thời gian qua. Chiến thắng ngày hôm nay sẽ là điểm tựa tinh thần để toàn đội tiếp tục cố gắng ở những trận tiếp theo”. 

Thủ môn Trung Kiên (áo đỏ, bìa phải) cùng HAGL có trận thắng cực kỳ quan trọng

Ảnh: MINH TÚ

Nam Định (áo trắng) thất bại trên sân nhà

Ba điểm giành được ở trận này giúp HAGL tạm thời vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 18 điểm, đồng thời nới rộng khoảng cách lên 6 điểm so với nhóm cuối bảng. 

Tuy nhiên, người gác đền của U.23 Việt Nam vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Anh nhấn mạnh: “Chưa có gì là chắc chắn trong cuộc đua trụ hạng khi khoảng cách chỉ là 6 điểm. HAGL sẽ nghỉ ngơi và hồi phục, nhằm có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo”. 

HAGL sẽ cố kiếm được điểm khi đấu ứng viên vô địch

Ở vòng đấu kế tiếp, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi làm khách trên sân của Thể Công Viettel – đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch. 

Trước trận đấu khó khăn này, Trung Kiên khẳng định mục tiêu rõ ràng của toàn đội: “Với HAGL, mỗi khi thi đấu trên sân khách, chúng tôi luôn đặt ra mục tiêu giành ít nhất là 1 điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một để tích lũy thêm từng điểm số”. 

Chiến thắng trước Nam Định không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp HAGL giải tỏa áp lực tâm lý sau chuỗi trận khó khăn. Với tinh thần đang lên cao cùng sự tập trung của toàn đội, đoàn quân phố Núi hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra những màn trình diễn đáng chú ý trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

