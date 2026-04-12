Lịch thi đấu PVF-CAND đương đầu đội CAHN hôm nay: Cuộc đua trụ hạng V-League rất cam go

T ÂN BINH LÂM NGUY

Đội bóng mới thăng hạng mùa này PVF-CAND có lẽ đã cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của V-League. PVF-CAND cũng tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ, đầy cảm xúc nhưng sức trẻ khó khỏa lấp được khoảng trống về mặt kinh nghiệm. Bóng đá là cuộc chơi khắc nghiệt mà đội bóng này chưa biết cách duy trì sự ổn định. Đó là lý do PVF-CAND đang loay hoay giữa dòng, mới giành được 12 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng. Với những gì đã thể hiện, tân binh của V-League có nguy cơ cao phải trở lại giải hạng nhất chỉ sau một mùa giải.

PVF-CAND đối đầu khó khăn lớn Ảnh: FPT PLAY

Mọi chuyện lại càng khó khăn hơn khi đối thủ của PVF-CAND ở vòng 18 là đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội (18 giờ ngày 12.4). Thầy trò HLV Alexandre Polking đang tạo được khoảng cách khá an toàn so với nhóm bám đuổi khi hơn Thể Công Viettel 6 điểm, hơn CLB Ninh Bình 13 điểm. Tuy nhiên, giải đấu vẫn còn 9 vòng nữa mới khép lại và cơ hội cho các CLB khác vẫn còn. CLB Công an Hà Nội vẫn sẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến gần hơn đến chức vô địch. Thời điểm này, Quang Hải và các đồng đội vượt trội đối thủ PVF-CAND về mọi mặt. Nếu không có cơn địa chấn nào xuất hiện, CLB Công an Hà Nội sẽ chiến thắng, còn PVF-CAND tiếp tục chìm dưới đáy bảng.

CLB PVF-CAND (phải) từng nhận thất bại 0-3 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Đà Nẵng và có nhiều nguy cơ rớt hạng ẢNH: ĐÔNG NGHI

K HÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN

Cùng 18 giờ ngày 12.4, một đội bóng cũng đang thuộc nhóm đua trụ hạng là Becamex TP.HCM có cuộc tiếp đón CLB Ninh Bình trên sân nhà Gò Đậu. Ở 2 trận gần nhất, đội bóng đất Thủ đã giành được tổng cộng 4 điểm để thăng tiến trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Minh Khoa cùng các đồng đội vẫn chưa an toàn. Khoảng cách 7 điểm với đội cuối bảng thoạt nhìn thì có vẻ xa, nhưng mọi chuyện có thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau vài trận có kết quả không như ý.

Và CLB Ninh Bình hoàn toàn đủ sức chấm dứt chuỗi thăng tiến của Becamex TP.HCM. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành vừa trải qua khoảng thời gian khó khăn nhưng đã trở lại mạnh mẽ bằng 2 chiến thắng liên tiếp ở Cúp quốc gia và V-League để lấy lại tinh thần, sự tự tin. CLB Ninh Bình đang khát khao giành trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục có mặt trong nhóm giành huy chương (hiện đội đứng thứ 3 với 31 điểm, hơn đội Hà Nội chỉ 4 điểm).

Trận cuối cùng của vòng 18 là màn so tài giữa CLB Hà Nội (27 điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (20 điểm) diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 12.4 tại sân Hàng Đẫy. Sau thất bại trước Hải Phòng ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Harry Kewell chỉ còn hơn CLB Công an TP.HCM đúng 1 điểm. Vì vậy, đội bóng thủ đô phải giành chiến thắng để duy trì vị trí trong tốp 4 và tiếp tục bám đuổi CLB Ninh Bình cho một suất trong tốp 3.

Bên kia chiến tuyến, CLB Hà Tĩnh đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua đường dài. Đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh đã để thua 2 trận liên tiếp và nhận tới 3 thất bại trong 4 vòng gần nhất, khiến họ giậm chân ở vị trí thứ 9. Với khoảng cách chỉ còn 8 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ, áp lực dành cho đội khách là không hề nhỏ. Nhiều khả năng CLB Hà Tĩnh sẽ lựa chọn lối chơi thực dụng, tập trung tối đa cho hàng phòng ngự nhằm hướng tới 1 điểm quý giá tại Hàng Đẫy. Tuy nhiên, trước một CLB Hà Nội đang khát khao khẳng định lại vị thế và sở hữu dàn sao đẳng cấp như Duy Mạnh, Hoàng Hên, Hai Long, Tuấn Hải… mọi chuyện sẽ rất khó khăn đối với đại diện miền Trung.