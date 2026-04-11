Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long mắc lỗi nghiêm trọng, CLB Đà Nẵng thua đau SLNA

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
11/04/2026 20:07 GMT+7

Chiều 11.4, trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long phạm lỗi trong vòng cấm, khiến CLB Đà Nẵng nhận thất bại 0-1 trước SLNA ở vòng 18 V-League 2025-2026.

Hiệp đấu chặt chẽ 

Phút 11, SLNA tạo ra cơ hội đầu tiên của trận đấu khi trung vệ Hoàng Văn Khánh tung đường chuyền vượt tuyến, tạo điều kiện cho Trần Mạnh Quỳnh băng xuống. Tuy nhiên, cú đá của cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Chỉ 2 phút sau, SLNA đưa bóng vào lưới CLB Đà Nẵng. Vũ Văn Sơn xử bóng lóng ngóng và bị Fortes cắt bóng thành công, băng xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Toản. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Trần Thế Anh xác định Fortes đã để bóng chạm tay nên không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

Trong phần còn lại của hiệp 1, 2 đội thi đấu khá giằng co, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. Tỷ lệ kiểm soát bóng cũng tương đối cân bằng: 52% cho SLNA - 48% cho CLB Đà Nẵng và đôi bên cùng có 3 lần dứt điểm. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi. 

Quế Ngọc Hải gặp nhiều khó khăn trong ngày trở về sân Vinh

Đỗ Phi Long mắc sai lầm 

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều sự khác biệt. Bước ngoặt chỉ đến sau một sai lầm cá nhân. Phút 55, trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long của CLB Đà Nẵng phạm lỗi với Vương Văn Huy trong vòng cấm địa, khiến đội khách chịu quả phạt đền. Sau đó, Olaha dứt điểm lạnh lùng, đánh lừa thủ môn Nguyễn Văn Toản để giúp SLNA vươn lên dẫn trước 1-0. 

Đỗ Phi Long (trái) có trận đấu không như ý

Olaha bình tĩnh trên chấm 11 m

Những phút còn lại, CLB Đà Nẵng nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trong ngày hàng thủ SLNA chơi kỷ luật, chặt chẽ, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn đành bất lực, chấp nhận thất bại 0-1. 

Kết quả này khiến CLB Đà Nẵng chưa thể bứt lên trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng sông Hàn đứng áp chót bảng xếp hạng với 12 điểm. Quế Ngọc Hải và các đồng đội bằng điểm với CLB PVF-CAND nhưng xếp trên nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng - bại (-12 so với -15). Trong khi đó, SLNA khá an toàn ở vị trí thứ 8 với 23 điểm. 

