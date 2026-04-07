Lộ diện 8 tuyển thủ U.23 Việt Nam có nguy cơ xuống hạng, đó là…

Cuộc đua khốc liệt với các nhân tố U.23 Việt Nam

V-League đang bước vào chương hạ màn, khi chỉ còn 9 vòng đấu để khép lại mùa giải 2025 - 2026. Trong khi cuộc đua vô địch có lẽ sắp ngã ngũ do CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã hơn ngôi nhì của Thể Công Viettel đến 9 điểm, cuộc đua trụ hạng còn khó lường. Đáng chú ý, nhiều đội bóng sở hữu tuyển thủ U.23 Việt Nam đang ngập trong khủng hoảng.

Đó là câu chuyện của Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn cùng PVF-CAND, Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Phi Hoàng cùng CLB Đà Nẵng, Trần Trung Kiên cùng HAGL, hay Nguyễn Ngọc Mỹ cùng CLB Thanh Hóa.

8 tuyển thủ U.23 Việt Nam từng đoạt ngôi vô địch SEA Games 33 và HCĐ U.23 châu Á 2026 đang đứng trước cuộc đua khốc liệt ở chặng đầu hành trình trưởng thành.

Ngọc Mỹ cùng CLB Thanh Hóa đang trở lại ẢNH: CLB THANH HÓA

Thất bại 1-5 trước CLB CAHN ở vòng 17 đã chặn đứng chuỗi ngày vui của CLB Đà Nẵng (hạng 13, 12 điểm). Sau giai đoạn trỗi dậy giữa mùa, học trò ông Lê Đức Tuấn chỉ giành 2 điểm trong 4 trận gần nhất. Hàng thủ mỏng manh với 10 bàn thua đang là điểm yếu khiến đội bóng sông Hàn trôi dần về hạng nhất. Lịch thi đấu của Đà Nẵng ở những vòng tới cũng có độ khó cao nhất trong các ứng viên xuống hạng, khi phải gặp Nam Định, Hà Nội và Thể Công Viettel. Nếu tiếp tục hòa hoặc thua, đại diện miền Trung có nguy cơ bị HAGL, Thanh Hóa bỏ lại.

Tuy nhiên, nếu CLB Đà Nẵng vẫn có dàn hảo thủ giàu kinh nghiệm lấp đầy khoảng trống lứa trẻ, PVF-CAND (hạng 14, 12 điểm) lại "mất lái" bởi dàn măng non thiếu đàn anh chống đỡ.

Sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện, khi thay các HLV Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Thành Công, Trần Tiến Đại, rồi lại giao quyền chỉ đạo cho trợ lý Nguyễn Đức Cường đang biến PVF-CAND thành tập thể thiếu ổn định.

PVF-CAND (áo xanh) chưa lấp được lỗ hổng kinh nghiệm ẢNH: NGỌC LINH

Trận gần nhất, "cánh chim" Thanh Nhàn đã cùng Xuân Bắc, Lý Đức níu lại 1 điểm cho PVF-CAND ở trận gặp đội cùng cảnh ngộ Becamex TP.HCM. Song, nếu không giải được chuỗi trận toàn hòa và thua đã lên đến con số 4 (chỉ thắng 1/16 trận ở V-League mùa này), đoàn quân trẻ trung khó trụ hạng.

Cái khó bó cái khôn

Trong 2 đội còn lại, HAGL (hạng 12, 15 điểm) vẫn bất ổn, còn CLB Thanh Hóa (hạng 11, 16 điểm) đang trỗi dậy. Nguồn lực tài chính mới "bơm" đã giúp đội bóng xứ Thanh thắng đậm 4-0 trước CLB Công an TP.HCM ở vòng 17. Ngay cả khi lâm vào khủng hoảng, CLB Thanh Hóa vẫn chơi rất cố gắng và chuyên nghiệp.

Ngọc Mỹ cùng đồng đội đánh bại CLB Công an TP.HCM, hòa Nam Định, Hải Phòng. Nhờ vậy, tích lũy được điểm số quý giá để nhích từng bậc.

Tấm gương nỗ lực của HAGL hay Thanh Hóa không chỉ cho thấy cái chất của những đội "nhà nghèo học giỏi", mà còn là môi trường lý tưởng để cầu thủ trẻ trưởng thành.

Chẳng phải riêng cuộc đua vô địch, mà những khúc cua trụ hạng cam go cũng trui rèn nên bản lĩnh và tinh thần cầu tiến cho cả một thế hệ. HLV Kim Sang-sik bởi vậy nên... vui. Dù đứng ở nửa trên hay nửa dưới bảng xếp hạng, những học trò trẻ (mà ông Kim gọi là tương lai bóng đá Việt Nam) đều đang rất cố gắng để tiến bộ từng ngày.