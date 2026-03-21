Nghịch lý Đinh Quang Kiệt: Trung vệ cao 1,96 m trở thành 'đầu tàu' U.23 Việt Nam?

'Tấm khiên' Đinh Quang Kiệt nổi bật ở U.23 Việt Nam

Đinh Quang Kiệt là một trong những gương mặt đáng xem nhất U.23 Việt Nam, ở đợt tập trung chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế CFA Team China tại Tây An, Trung Quốc.

Trung vệ sinh năm 2007 không chỉ sở hữu chiều cao nổi bật 1,96 m, mà còn là cầu thủ U.23 ra sân đều đặn bậc nhất V-League trong 1 năm qua. Từ khi được đôn lên đội một HAGL ở lượt về mùa trước, Quang Kiệt đã chơi 24 trận cho đội bóng phố núi tại V-League. Mùa này, anh ra sân 15 trận, hợp cùng Jairo Rodrigues tạo thành hàng thủ HAGL.

Dù đội bóng phố núi đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng, nhưng với cầu thủ còn chưa tròn 19 tuổi như Đinh Quang Kiệt, việc được thi đấu thường xuyên đã là món quà.

Được chơi ở đội bóng... thường xuyên phải căng mình phòng ngự cũng là đặc ân, giúp các trung vệ trẻ được va chạm với áp lực và trưởng thành nhanh chóng, như Trần Đình Trọng tại CLB Sài Gòn (đội bóng này đã giải thể), Phạm Lý Đức ở HAGL mùa trước, hay Quế Ngọc Hải thời còn khoác áo SLNA trước đây. "Ngọc thô" sẽ sáng rực khi được mài giũa liên tục. Đinh Quang Kiệt là kiểu trung vệ như vậy.

Đinh Quang Kiệt còn là trường hợp lạ của bóng đá Việt Nam. Anh chưa từng có chỗ đứng ở U.23 Việt Nam, nhưng lại được... "nhảy cóc" lên đội tuyển quốc gia, thậm chí được triệu tập khi còn rất trẻ.

Cụ thể, Đinh Quang Kiệt được quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh gọi lên đội tuyển Việt Nam vào tháng 9.2025, trong đợt tập trung đá giao hữu nội bộ với CLB Công an Hà Nội và Nam Định. Quang Kiệt được tạo điều kiện ra sân, qua đó trở thành "của hiếm" được khoác áo đội tuyển quốc gia ở tuổi 18.

Tuy nhiên, sau đợt tập trung này, Đinh Quang Kiệt không được gọi lên đội tuyển Việt Nam ở các đợt hội quân tiếp theo.

Tại U.23 Việt Nam, "người khổng lồ" của HAGL cũng không có cơ hội, khi vốn dĩ HLV Kim Sang-sik đã đóng đinh hàng thủ với tam trụ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Lý Đức, bên cạnh những gương mặt dự bị như Lê Văn Hà, Nguyễn Đức Anh.

Dù vậy, khi các trung vệ U.23 Việt Nam (sinh năm 2003 và 2004) đã hết tuổi đá vòng chung kết tiếp theo, cánh cửa đã mở toang với Đinh Quang Kiệt. Anh kém nổi bật so với lứa 2003, còn so với lứa 2005, Đinh Quang Kiệt đang ở thế nhỉnh hơn.

Thủ lĩnh hàng phòng ngự, tại sao không?

Trong 11 hậu vệ được gọi lên U.23 Việt Nam ở đợt tập trung này, không ai đá nhiều hơn Đinh Quang Kiệt ở V-League.

Trong khi Quang Kiệt đã chơi 15 trận, trung vệ được ra sân nhiều thứ hai là Lê Nguyên Hoàng (SLNA) mới ra sân 7 trận, trong đó vỏn vẹn 3 trận đá chính. Nguyên Hoàng có 6 trận ngồi dự bị nhưng không được vào sân, cùng 3 trận không được đăng ký thi đấu.

Các hậu vệ còn lại như Trương Nhạc Minh (CLB TP.HCM), Nguyễn Quốc Toản, Lê Thắng Long (PVF-CAND), Mai Quốc Tú, Nguyễn Trung Nguyên (CLB Đà Nẵng), Trần Hải Anh (CLB Quảng Ninh), Nguyễn Cảnh Tài (CLB Hà Nội), Vũ Quốc Anh (CLB Hải Phòng) đều mới là hạt giống tiềm năng đã chờ đất tốt để nảy mầm.

Dù còn trẻ người (18 tuổi), nhưng với những trải nghiệm đã có ở V-League, U.23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia, Đinh Quang Kiệt đang dần không còn "non dạ". "Sự linh hoạt của tôi vẫn còn hạn chế, đó là điểm tôi cần phải cải thiện rất nhiều để hoàn thiện bản thân hơn. Không chỉ riêng tôi mà toàn đội luôn sẵn sàng. Khi vào sân, anh em hỗ trợ, bọc lót và trao đổi với nhau, tôi tin rằng đội sẽ thi đấu tốt hơn", Đinh Quang Kiệt khẳng định.

Lý Đức từng chỉ cần một mùa giải trọn vẹn tại HAGL để thuyết phục HLV Kim Sang-sik cho một suất "cứng" tại U.23 Việt Nam. Đinh Quang Kiệt hoàn toàn có thể.

Mỗi cầu thủ có một lộ trình phát triển khác nhau, nhưng Đinh Quang Kiệt đang có nhiều vốn quý: chiều cao 1,96 m thiên phú, niềm tin của HLV Lê Quang Trãi tại HAGL và Đinh Hồng Vinh tại U.23 Việt Nam, bên cạnh tinh thần cầu tiến.

Sự xông xáo ở những buổi tập gần nhất là cơ hội để Đinh Quang Kiệt "ghi điểm", để trung vệ HAGL không còn nổi bật chỉ vì chiều cao hay vì là phương án... đá tiền đạo bất đắc dĩ, mà khẳng định được tư chất phòng ngự, điều cốt lõi tạo nên một trung vệ giỏi.

Tại giải giao hữu ở Trung Quốc, cơ hội để Đinh Quang Kiệt khẳng định mình sẽ đến.