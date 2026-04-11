Lộ diện lịch thi đấu và kênh phát U.17 Việt Nam: Không phải VTV, chạm trán Malaysia không nhập tịch

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia ở trận ra quân vào lúc 15 giờ 30 ngày 13.4. Đối thủ không có cầu thủ nhập tịch như đội tuyển Malaysia.

Đến lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Cristiano Roland chạm trán Timor Leste lúc 15 giờ 30 ngày 16.4. Đội bóng sao vàng đá trận hạ màn vòng bảng gặp chủ nhà Indonesia, vào lúc 19 giờ 30 ngày 19.4.

Phát biểu tại họp báo trước vòng bảng giải vô địch U.17 Đông Nam Á 2026, HLV trưởng Cristiano Roland khẳng định đội tuyển U.17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và sẽ bước vào giải đấu với tinh thần tập trung cao độ, giải quyết từng trận đấu một nhằm hướng tới mục tiêu tiến xa nhất.

HLV trưởng U.17 Việt Nam - ông Roland (thứ hai từ phải qua) dự họp báo trước thềm giải đấu ẢNH: VFF

Trong lời mở đầu, HLV Cristiano Roland gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức nước chủ nhà Indonesia vì sự đón tiếp chu đáo, đồng thời cho biết đội tuyển đã có 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường tham dự giải. Theo đánh giá của chiến lược gia người Brazil, bảng đấu của U.17 Việt Nam có nhiều nét tương đồng với vòng loại trước đó, đồng thời quy tụ những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

"Chúng tôi biết đây là một bảng đấu rất khó khăn với những đội bóng mạnh. Tuy nhiên, toàn đội luôn tiếp cận theo cách riêng của mình, đó là tập trung giải quyết từng trận đấu một và cố gắng hết sức trong từng trận", HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

U.17 Việt Nam có nhiều cầu thủ sinh năm 2010

Bên cạnh sự chuẩn bị cho giải đấu trước mắt, HLV Cristiano Roland cũng chia sẻ về định hướng phát triển lực lượng trẻ của bóng đá Việt Nam. Theo ông, lứa cầu thủ hiện tại, trong đó có nhiều cầu thủ sinh năm 2010, đã được chuẩn bị từ sớm và đang từng bước trưởng thành. Đáng chú ý, một số cầu thủ trẻ sinh năm 2008 đã có cơ hội thi đấu tại V-League và thậm chí ghi bàn, cho thấy tiềm năng phát triển tích cực.

Lịch thi đấu của đội tuyển U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Nhìn nhận về hành trình phía trước, HLV Cristiano Roland cho biết đội tuyển U.17 Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Với quỹ thời gian chuẩn bị không dài, ban huấn luyện tiếp tục duy trì cách tiếp cận đã áp dụng thành công tại vòng loại, đồng thời đặt trọng tâm vào từng trận đấu cụ thể. "Chúng tôi đang ở trong một bảng đấu mạnh, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết sức. Qua mỗi trận đấu, các cầu thủ sẽ trưởng thành và tiến bộ hơn", ông chia sẻ.

HLV Cristiano Roland cũng đặc biệt lưu ý đến yếu tố tâm lý thi đấu, khi khẳng định ban huấn luyện luôn truyền sự tự tin cho các cầu thủ, đồng thời yêu cầu duy trì sự tập trung cao độ và niềm tin vào bản thân. Theo HLV Cristiano Roland, việc hướng tới từng mục tiêu cụ thể, trước mắt là trận ra quân, sẽ giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất.

Các trận đấu được phát trên TV360, không phải VTV.