Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL dần thoát đáy sau cơn ‘địa chấn’, SLNA tạm thoát hiểm

HAGL tạo "địa chấn" ở Thiên Trường

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu 11.4, thuộc vòng 18 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân Thiên Trường. Trước đội bóng thành Nam hùng mạnh và có lợi thế sân nhà, HAGL vẫn biết cách tạo nên sự khác biệt. Đội bóng phố núi thi đấu phòng ngự đầy quả cảm, chắt chiu cơ hội để giành chiến thắng 2-1 trước CLB Nam Định.

Rời "chảo lửa" Thiên Trường với 3 điểm trọn vẹn, HAGL đã có bước tiến trên bảng xếp hạng. Đội bóng phố núi đã thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng, hiện đứng hạng 11 với 18 điểm. Nhóm 3 đội cuối bảng lúc này lần lượt là CLB Thanh Hóa (16 điểm), CLB Đà Nẵng (12 điểm) và PVF-CAND (12 điểm).

Ở phía ngược lại, CLB Nam Định trắng tay trên sân nhà, đang giẫm chân tại chỗ ở vị trí thứ 7 với 24 điểm.

Trên sân Vinh, SLNA thắng 1-0 trước CLB Đà Nẵng. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Nghệ có thêm 3 điểm nhưng vẫn đứng hạng 17, không thay đổi so với vòng đấu trước.

Tại Lạch Tray, CLB Hải Phòng có chiến thắng đầy ấn tượng với tỷ số 3-0 trước CLB Công an TP.HCM. Thắng lợi này giúp đội bóng đất cảng chiếm vị trí từ chính tay đối thủ. CLB Hải Phòng từ hạng 6 lên đứng hạng 5, hiện có 27 điểm. Phía ngược lại, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức tụt 1 bậc, từ hạng 5 xuống hạng 6 với 24 điểm.

Tốp 4 đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League tính đến lúc này lần lượt là: CLB Công an Hà Nội (44 điểm), CLB Thể Công Viettel (38 điểm), CLB Ninh Bình (31 điểm) và CLB Hà Nội (27 điểm).