Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL dần thoát đáy sau cơn ‘địa chấn’, SLNA tạm thoát hiểm

Nghi Thạo
Nghi Thạo
11/04/2026 20:37 GMT+7

Với chiến thắng đầy bất ngờ trước đương kim vô địch Nam Định, HAGL đã tạm thời thoát khỏi nhóm 3 đội đứng cuối trên bảng xếp hạng V-League.

HAGL tạo "địa chấn" ở Thiên Trường

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu 11.4, thuộc vòng 18 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân Thiên Trường. Trước đội bóng thành Nam hùng mạnh và có lợi thế sân nhà, HAGL vẫn biết cách tạo nên sự khác biệt. Đội bóng phố núi thi đấu phòng ngự đầy quả cảm, chắt chiu cơ hội để giành chiến thắng 2-1 trước CLB Nam Định.

Rời "chảo lửa" Thiên Trường với 3 điểm trọn vẹn, HAGL đã có bước tiến trên bảng xếp hạng. Đội bóng phố núi đã thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng, hiện đứng hạng 11 với 18 điểm. Nhóm 3 đội cuối bảng lúc này lần lượt là CLB Thanh Hóa (16 điểm), CLB Đà Nẵng (12 điểm) và PVF-CAND (12 điểm).

HAGL thắng sốc CLB Nam Định

ẢNH: CLB HAGL

Ở phía ngược lại, CLB Nam Định trắng tay trên sân nhà, đang giẫm chân tại chỗ ở vị trí thứ 7 với 24 điểm.

Trên sân Vinh, SLNA thắng 1-0 trước CLB Đà Nẵng. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Nghệ có thêm 3 điểm nhưng vẫn đứng hạng 17, không thay đổi so với vòng đấu trước.

Tại Lạch Tray, CLB Hải Phòng có chiến thắng đầy ấn tượng với tỷ số 3-0 trước CLB Công an TP.HCM. Thắng lợi này giúp đội bóng đất cảng chiếm vị trí từ chính tay đối thủ. CLB Hải Phòng từ hạng 6 lên đứng hạng 5, hiện có 27 điểm. Phía ngược lại, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức tụt 1 bậc, từ hạng 5 xuống hạng 6 với 24 điểm.

Bảng xếp hạng V-League tính đến lúc này

ẢNH: CMH

Tốp 4 đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League tính đến lúc này lần lượt là: CLB Công an Hà Nội (44 điểm), CLB Thể Công Viettel (38 điểm), CLB Ninh Bình (31 điểm) và CLB Hà Nội (27 điểm).

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận