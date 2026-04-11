Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sốc: HAGL bất ngờ thắng Nam Định ngay tại 'chảo lửa' Thiên Trường, thủ môn Nguyên Mạnh sai lầm lớn

Nghi Thạo
11/04/2026 20:05 GMT+7

CLB HAGL đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại CLB Nam Định với tỷ số 2-1 ngay tại sân Thiên Trường.

Tối 11.4, CLB Nam Định tiếp đón HAGL, ở trận đấu thuộc vòng 18 V-League 2025 - 2026. Đội chủ sân Thiên Trường được đánh giá cao hơn về mọi mặt, nhưng đã gặp khó khăn trước các cầu thủ phố núi có lối chơi kiên cường.

Ngay từ đầu trận, CLB Nam Định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt kiểm soát bóng vượt trội hiệp 1, liên tục hãm thành HAGL. Dù vậy, bàn thắng dường như vẫn là thứ gì đó quá xa xỉ với Nguyễn Xuân Son và các đồng đội ở hiệp thi đấu đầu tiên.

Highlight Nam Định 1-2 HAGL: Siêu phẩm định đoạt trận đấu

Sốc: HAGL bất ngờ thắng Nam Định ngay tại 'chảo lửa' Thiên Trường, thủ môn Nguyên Mạnh sai lầm lớn- Ảnh 1.

Xuân Son (trái) và các đồng đội bế tắc trong hiệp 1

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

HAGL tận dụng cơ hội cực tốt

Ở phía bên kia, HAGL tổ chức chơi phòng ngự chặt chẽ và chỉ chờ đợi cơ hội để phản công. Tình huống Batista Conceicao đưa bóng vào lưới CLB Nam Định ở phút 15 chính là cảnh báo của đội bóng phố núi. Tuy nhiên ở pha bóng này, VAR đã can thiệp và không công nhận bàn thắng cho HAGL vì Batista đã để bóng chạm tay.

Trước khi hiệp 1 khép lại, HAGL một lần nữa chứng minh lối chơi phòng ngự phản công của họ khó chịu đến mức nào. Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, đội bóng phố núi triển khai tấn công nhanh, Vĩnh Nguyên chuyền chính xác để Batista băng lên tốc độ và dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu.

Siêu phẩm ấn định chiến thắng cho HAGL

Sốc: HAGL bất ngờ thắng Nam Định ngay tại 'chảo lửa' Thiên Trường, thủ môn Nguyên Mạnh sai lầm lớn- Ảnh 2.

Batista mở tỷ số cho CLB HAGL

ẢNH: CLB HAGL

Phải đến phút 72, CLB Nam Định mới mở được nút thắt của trận đấu. Khi các chân sút của đội bóng thành Nam vẫn im tiếng, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã tỏa sáng để quân bình tỷ số 1-1.

Phút 81, HAGL một lần nữa gây bất ngờ với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, từ đường chuyền sai của thủ môn Nguyên Mạnh. Sau khi nhận "món quà" từ đối phương, Lương Thanh Ngọc Lâm quan sát thấy thủ môn Nguyên Mạnh đã mắc sai lầm khi bỏ khá xa khung thành, nên đã tung cú sút nhanh đưa bóng đi bổng và chính xác khiến mành lưới CLB Nam Định rung lên.

Sốc: HAGL bất ngờ thắng Nam Định ngay tại 'chảo lửa' Thiên Trường, thủ môn Nguyên Mạnh sai lầm lớn- Ảnh 3.

Các cầu thủ HAGL có màn trình diễn đáng khen ngợi trên sân Thiên Trường

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Thậm chí ở phút 90+3, HAGL suýt có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Conceicao Dos Santos tung cú dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi trúng cột dọc. Ở tình huống này, nếu không có những tác động từ đầu ngón tay của thủ môn Nguyên Mạnh, bóng có lẽ đã nằm gọn trong lưới CLB Nam Định.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play


