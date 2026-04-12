Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Giải futsal Đông Nam Á 2026

Thắng ấn tượng Úc, đội tuyển Việt Nam giành hạng ba Đông Nam Á: VFF thưởng nóng

Nghi Thạo
12/04/2026 18:51 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đầy ấn tượng trước Úc, qua đó đoạt tấm HCĐ giải futsal vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan.

Chiều 12.4, đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển Úc ở trận đấu tranh hạng ba giải futsal Đông Nam Á 2026. Trước đó, đội bóng sao vàng nhận thất bại đáng tiếc 2-3 trước đương kim vô địch Indonesia. Phía bên kia, đại diện đến từ xứ sở chuột túi để thua 2-4 trước chủ nhà Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam dẫn trước từ rất sớm

Ở trận đấu tranh HCĐ, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Úc. Lần lượt, Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát, Phạm Văn Tú đã điền tên lên bảng đếm số để giúp đoàn quân của ông Giustozzi cán đích giải đấu với vị trí hạng ba chung cuộc.

Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi có bàn thắng mở tỷ số từ sớm nhờ công của Nhan Gia Hưng. Từ một tình huống phạt góc ở phút thứ 3, Nguyễn Đa Hai tung cú sút chéo góc không chính xác, nhưng vô tình trở thành đường kiến tạo về phía cột hai để Gia Hưng đệm bóng đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Thắng ấn tượng Úc, đội tuyển Việt Nam giành hạng ba Đông Nam Á: VFF thưởng nóng- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có trận đấu hay trước Úc

ẢNH: FAT

Trước khi hiệp 1 khép lại, đội tuyển Việt Nam đã kịp ghi thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 18, khi bóng đang đang trôi về sát chấm phạt góc, Nguyễn Đa Hải đã khiến đối phương bất ngờ với đường chuyền ngược vòng trong để Châu Đoàn Phát dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0 cho thầy trò HLV Giustozzi.

Sang hiệp 2, khi bóng mới lăn được vỏn vẹn 9 giây từ sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng đào sâu cách biệt thành 3-0 trước Úc. Sau một tình huống triển khai bóng nhanh, Châu Đoàn Phát đánh đầu làm tường vào trong để Nguyễn Thịnh Phát tung cú sút tung lưới đội tuyển Úc.

VFF thưởng nóng cho đội vì thành tích đáng khen ngợi này.

Chủ tịch VFF sang Thái Lan động viên đội tuyển futsal Việt Nam trước trận tranh hạng ba

Sáng 12.4 tại Thái Lan, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã có buổi gặp gỡ, động viên tinh thần đội tuyển futsal Việt Nam, hướng tới kết quả tốt nhất trong trận tranh hạng ba với Úc tại giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn ghi nhận nỗ lực của toàn đội trong suốt hành trình thi đấu tại giải, đồng thời nhấn mạnh trận tranh hạng ba là cơ hội để đội tuyển khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực. Trong bối cảnh đang chuyển giao lực lượng với sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ, đội tuyển cần phát huy tối đa sự tập trung, tinh thần thi đấu kỷ luật và bản lĩnh trận mạc, qua đó tạo nền tảng cho những bước tiến vững chắc hơn trong thời gian tới.

Thắng ấn tượng Úc, đội tuyển Việt Nam giành hạng ba Đông Nam Á: VFF thưởng nóng- Ảnh 2.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sang Thái Lan để động viên đội tuyển futsal Việt Nam trước trận tranh hạng ba khu vực

ẢNH: VFF

Chủ tịch VFF cũng lưu ý, ở các trận đấu mang tính chất knock-out, yếu tố quyết định nằm ở khả năng duy trì sự tập trung và hạn chế sai lầm. Toàn đội cần thi đấu với quyết tâm cao, song đồng thời phải giữ được sự tỉnh táo, kiểm soát tốt cảm xúc để tránh những tình huống không cần thiết ảnh hưởng đến cục diện trận đấu.

Đồng tình với quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch VFF, Phó chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh toàn đội cần tự tin vào khả năng của mình, bởi trong những năm qua, đội tuyển futsal Việt Nam luôn duy trì vị thế cạnh tranh và thường xuyên giành huy chương tại đấu trường khu vực. Là đại diện Thường trực BCH VFF đồng hành cùng đội tuyển từ đầu giải, Phó chủ tịch Trần Anh Tú bày tỏ tin tưởng các cầu thủ sẽ phát huy tốt năng lực, thi đấu với sự tự tin và quyết tâm cao nhất.

Bên cạnh đó, lãnh đạo VFF cũng đề nghị ban huấn luyện chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, nghiên cứu đối thủ để đưa ra đấu pháp phù hợp nhất. Lãnh đạo VFF khẳng định, mỗi thành tích đạt được đều mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ với cá nhân các cầu thủ mà còn góp phần vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam, đồng thời sẽ nhận được sự ghi nhận xứng đáng.

Xem trọn vẹn Futsal Đông Nam Á (từ 6.4 đến 12.4) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận