Sao trẻ Việt kiều ghi bàn mãn nhãn ngày ‘tướng’ Hàn ra mắt, CLB Ninh Bình thắng dễ PVF-CAND

PVF-CAND có cơ hội nhưng không biết cách tận dụng

Tối 18.4, CLB Ninh Bình tiếp đón CLB PVF-CAND ở trận đấu thuộc vòng 19 V-League 2025-2026. Đây là trận đấu mà ông Vũ Tiến Thành đã được điều chuyển giữ chức Giám đốc kỹ thuật CLB còn HLV trưởng là cựu trợ lý HLV Park Hang-seo, ông Bae Ji-won.

Trước đội bóng đang gặp khủng hoảng ở nhóm cuối, đội bóng cố đô đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 và giữ lại 3 điểm trên sân Ninh Bình.

Highlight CLB Ninh Bình 3-0 PVF-CAND: Thành Trung đã ghi bàn

Từ sau tiếng còi khai cuộc, CLB Ninh Bình ngay lập tức đẩy đội hình lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, cơ hội ghi bàn rõ rệt đầu tiên của trận đấu này lại thuộc về phía PVF-CAND. Phút 23, sau sai lầm của hậu vệ CLB Ninh Bình, Joseph Mpande cướp bóng và bứt tốc để đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, ngoại binh của PVF-CAND đã không thể giành chiến thắng được "người gác đền" của đội tuyển Việt Nam trong tình huống này.

Có cơ hội tốt nhưng không biết cách tận dụng, PVF-CAND đã phải trả giá ở cuối hiệp 1 khiến liên tiếp để thủng lưới 2 bàn. Phút 35, Phạm Gia Hưng đi bóng ở trung lộ rồi tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm về góc gần khiến thủ môn Phí Minh Long của PVF-CAND phải bó tay.

Chỉ 3 phút sau bàn thắng mở tỷ số, đội chủ sân Ninh Bình nhân đôi cách biệt. CLB Binh Bình có pha tấn công đầy tốc độ, với pha đi bóng xé toang hàng phòng ngự đối phương của Trương Tiến Anh. Bóng được chuyền đến chân Trần Thành Trung trong tư thế trống trải, trước khi cầu thủ Việt kiều này cứa lòng hiểm hóc để nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 61, Lê Văn Thuận có pha di chuyển đầy khôn ngoan cắt mặt vào vòng cấm để nhận đường căng ngang của Friday, trước khi đệm bóng đào sâu cách biệt thành 3-0.

Phía bên kia chiến tuyến, PVF-CAND rất nỗ lực triển khai tấn công trong hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trước khi nhận bàn thua thứ 3, cú sút của Thái Bá Đạt đã đánh bại được thủ môn Đặng Văn Lâm. Dù vậy, may mắn đã không đứng về phía đội khách, khi cột dọc đã cứu thua cho CLB Ninh Bình.

Chiến thắng chung cuộc 3-0 giúp CLB Ninh Bình duy trì vị trí tốp 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, PVF-CAND giẫm chân tại chỗ ở vị trí áp chót (hạng 13).

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



