Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL đang ‘méo mặt’ đua trụ hạng, vẫn tác động mạnh lên cuộc đua vô địch V-League: Tại sao?

Thiếu Bá
18/04/2026 12:12 GMT+7

HAGL đang nằm trong nhóm có nguy cơ rớt hạng, nhưng họ chuẩn bị có trận đấu có khả năng quyết định đến cuộc đua đến ngôi vô địch. Thật kỳ lạ, đội bóng phố núi có thể gây bất ngờ ở vòng 19 V-League.

Chuyên gia 'trị' các đội mạnh 

Đối thủ của HAGL ở vòng 19 ngày 19.4 là đội nhì bảng Thể Công Viettel. Khoảng cách về điểm số giữa 2 đội trên bảng xếp hạng có sự chênh lệch rất lớn: Thể Công Viettel đứng nhì bảng với 38 điểm, kém đội đầu bảng là CLB Công an Hà Nội (CAHN) 7 điểm. Còn HAGL chỉ mới 18 điểm, đứng thứ 11, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 6 điểm.

HAGL khá lợi hại trong các pha phản công

Ảnh: CLB HAGL

Trận này về lý thuyết còn chênh lệch hơn nữa ở chỗ nó diễn ra trên sân nhà của Thể Công Viettel. Tuy nhiên, trên thực tế, HAGL lại đang nắm trong tay cơ hội tạo nên bất ngờ. Đầu tiên, việc thi đấu trước đội bóng mạnh hơn, trên sân đối phương, giúp cho HAGL có điều kiện chơi lối chơi phòng ngự phản công sở trường của mình.

Ở 2 vòng đấu gần nhất, HAGL khá thành công với lối chơi này. Đội bóng phố núi đánh bại đương kim vô địch Nam Định 2-1 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ở vòng 12. Trong 2 bàn thắng của HAGL ở trận đấu ấy, bàn mở tỷ số của Junior Batista được thực hiện từ 1 tình huống phản công rất tốc độ.

Trước đó, ở vòng 17, dù HAGL thua Ninh Bình 1-2, nhưng đấy vẫn là trận đấu mà HAGL ghi bàn trước. Bàn mở tỷ số trong trận này cũng đến từ 1 tình huống phản công chớp nhoáng. HAGL chỉ thua ngược đối phương trong hiệp 2, sau màn tỏa sáng đầy bất ngờ của tân binh trẻ măng Lê Văn Thuận bên phía Ninh Bình (Văn Thuận mang về 1 quả phạt đền và tự mình ghi 1 bàn cho đội bóng cố đô Hoa Lư).

Đối thủ gặp bất lợi tâm lý

Có nghĩa là, đối thủ càng mạnh, HAGL càng… dễ đá trong những vòng đấu gần đây. Khi gặp các đối thủ mạnh hơn mình, HAGL không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Ngược lại, họ có điều kiện phát huy tốt nhất điểm mạnh của họ hiện nay, đó là hàng phòng ngự giỏi chịu sức ép, với 3 gương mặt "khổng lồ" thường xuyên xuất hiện trước và trong khu vực cấm địa, gồm thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), các trung vệ Jairo (1,90 m) và Đinh Quang Kiệt (1,95 m).

Các trung vệ cao lớn của HAGL đang chờ đợi những tiền đạo của Thể Công Viettel ở vòng 19

Ảnh: CLB HAGL

May mắn tiếp theo mà HAGL vô tình được hưởng, đó là họ đụng độ Thể Công Viettel trong bối cảnh HLV Popov của Thể Công Viettel vừa nhận án bị cấm chỉ đạo 4 trận từ VFF. Sau án này, ít nhiều tinh thần của toàn đội Thể Công Viettel sẽ bị tác động.

Mục tiêu của HAGL khi thi đấu trên sân của Thể Công Viettel ở vòng 19, có lẽ chỉ là giành được 1 điểm. Nếu đội bóng phố núi thành công với nhiệm vụ này, họ có thể tạo ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giành ngôi vô địch V-League 2025-2026. Nếu Thể Công Viettel không thể khuất phục được HAGL, còn CLB CAHN thắng được đội bóng đang gặp áp lực tâm lý là CLB Công an TP.HCM, khoảng cách về điểm số giữa đội đầu bảng CAHN và đội nhì bảng Thể Công Viettel có thể được nới rộng hơn nữa.

