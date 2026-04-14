HAGL dễ trụ hạng thành công: Còn 8 trận 'chung kết', dàn sao trẻ ngại gì khó khăn

Ưu thế lớn của HAGL

Bước ngoặt trong cuộc đua sinh tồn ở V-League đã đến với HAGL, khi học trò HLV Lê Quang Trãi đánh bại Nam Định (2-1) trên sân Thiên Trường tại vòng 18. Cú đúp chiến thắng trong hai chuyến làm khách gần nhất tại Ninh Bình (thắng Ninh Bình và Nam Định) đã kéo Trần Trung Kiên cùng đồng đội gần hơn đến ngưỡng trụ hạng.

Lúc này, đội chủ sân Pleiku hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 6 điểm, hơn đội áp chót PVF-CAND 5 điểm. Câu hỏi đặt ra là, với 18 điểm, HAGL còn cách ngưỡng an toàn bao xa?

Theo HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hải Phòng), ngưỡng trụ hạng ở V-League là 29 điểm. HLV Văn Sỹ Sơn đặt ra cột mốc gần hơn đôi chút: 28 điểm.

HAGL (áo vàng) mở toang cánh cửa trụ hạng ẢNH: CLB HAGL

Thực tế là, để trụ hạng mùa này, có lẽ HAGL không cần tới 28 hay 29 điểm. Bởi lẽ, hai đội bóng đang ở trong nhóm nguy hiểm gồm CLB Đà Nẵng (12 điểm) và PVF-CAND (13 điểm) rất khó chạm tới mốc điểm nói trên khi mùa giải chỉ còn 8 vòng. CLB Đà Nẵng chỉ kiếm trung bình 0,67 điểm/trận, còn PVF-CAND có 0,72 điểm/trận từ đầu giải. Nếu không cải thiện tốc độ kiếm điểm, Đà Nẵng sẽ khép lại V-League với 19 điểm, còn PVF-CAND là 20. Đồng nghĩa, HAGL chỉ cần có nhiều hơn 20 điểm (kiến thêm 2 điểm nữa trong 8 trận còn lại) là an toàn.

Tuy nhiên, không thể xem thường ý chí của các đội bóng đã bị dồn vào "chân tường". Mùa 2022, CLB TP.HCM của HLV Vũ Tiến Thành từng giành một mạch 12 điểm trong 8 trận cuối giải để về đích an toàn ngoạn mục. Mùa 2024 - 2025, CLB Đà Nẵng của "tướng" trẻ Lê Đức Tuấn cũng lấy 15 điểm trong 8 trận cuối giải nhằm chiếm suất play-off của Bình Định, sau đó trụ hạng thành công.

Mốc 15 điểm ở 8 trận hạ màn của Đà Nẵng cũng là đỉnh cao nhất mà một đội trụ hạng từng làm được trong giai đoạn hạ màn. Con số 12-15 điểm có thể xem như kỳ tích với đội bóng sông Hàn và PVF-CAND, dù khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể.

Do đó, chính những đội bóng có nhiều điểm hơn HAGL như Hải Phòng (27 điểm) hay SLNA (23 điểm) cũng chưa thể yên tâm, thể hiện qua phát ngôn thận trọng của HLV Chu Đình Nghiêm hay Văn Sỹ Sơn.

HAGL cần thêm khoảng 8-10 điểm ẢNH: CLB HAGL

Bởi vậy, HAGL vẫn phải đẩy nhanh tốc độ kiếm điểm. Ưu thế hơn 5, 6 điểm so với nhóm nguy hiểm có thể bị san bằng chỉ sau vài vòng đấu. HAGL cần thêm tối thiểu 8 đến 10 điểm (thắng tối thiểu 2, 3 trận trong giai đoạn cuối mùa) để an toàn.

Cố gắng từng trận

Ưu thế lớn của HAGL là giai đoạn hạ màn là lịch thi đấu "dễ thở".

Trong 8 trận cuối giải, học trò HLV Lê Quang Trãi được đá sân nhà tới 5 trận. Đồng thời, 5/8 đối thủ của HAGL là những đối thủ đồng cân đồng lạng, đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng như PVF-CAND, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Becamex TP.HCM và SLNA.

Tâm thế đua trụ hạng đã đi cùng HAGL trong phần lớn thời gian từ khi lứa đầu của Học viện HAGL-JMG được đôn lên V-League (2015). Các cầu thủ đã quen với cuộc đua sinh tồn, nên đủ khả năng giữ chân trên mặt đất và chắt chiu từng điểm.

Khi còn huấn luyện HAGL, giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành cùng HLV Lê Quang Trãi luôn đặt mục tiêu lấy điểm từng trận, trong đó ưu tiên là vào trận với đích ngắm 1 điểm, sau đó chắt chiu cơ hội để có nhiều hơn. Những mùa giải trụ hạng sít sao gần đây mang đến cho đội bóng phố núi tâm lý "năng nhặt chặt bị". Tuy nhiên, mùa giải này sẽ khó khăn hơn, bởi dù đã ở thế yếu, CLB Đà Nẵng và PVF-CAND hoàn toàn đủ năng lực để vùng lên.

Hai trận đấu quan trọng bậc nhất với HAGL là cuộc tiếp đón PVF-CAND (hạng 13) tại Pleiku ở vòng 22, sau đó làm khách trên sân Thanh Hóa (hạng 12) tại vòng 24. Đó là hai trận "chung kết ngược" mà HAGL không được phép thua. Nếu rời sân với tối thiểu 1 điểm ở những trận gặp đối thủ cùng khổ, đội bóng phố núi dễ trụ hạng.

Những trận gặp đối thủ sắp hết mục tiêu như Hải Phòng (vòng 20), SLNA (vòng 21) hay Becamex TP.HCM (vòng 26) cũng là cơ hội vàng để HAGL thắng trận.

Giữ ý chí quyết tâm như những màn "lật đổ" ngoạn mục trên sân khách gần đây, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ ở lại V-League.